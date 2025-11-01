Tulajdonosváltás: Ingatlanfejlesztés, több tízmillió font – ők érkezhetnek a DVSC-hez!

Zajlik az élet a Debreceni VSC háza táján, hiszen mindenki meg volt győződve arról, hogy a Five Eleven Capital átveszi a hajdúsági klub irányítását. Ennek ellenére portálunk úgy értesült, angol befektetők érkezhetnek a DVSC-hez, ezt a vonalat erősíti, hogy a legutóbbi MOL Magyar Kupa meccsen a Stockport County több képviselője is jelen volt a Nagyerdei Stadionban. Köztük Simon Wilson, az észak-angliai csapat ügyvezető igazgatója is.

Debreceni VSC: Mark Stott a Stockport County tulajdonosa

Forrás: Business Live-archív

Debreceni VSC: Ki a tulajdonos?

A Stockport County jelenleg vezeti az angol harmadosztály, bár még rengeteg van hátra, az sem kizárt, hogy jövőre a Chapionshipben – angol másodosztály – láthatjuk a klubot, amely a Debreceni VSC számára is jó hír lehet. A 42 éves Simon Wilson egyébként korábban dolgozott a jelenleg – és akkor is – Premier Leagueben szereplő Sunderlandnél is. Jelenlegi pozícióját idén februártól tölti be, de jó előjel, hogy egy elsőosztályú csapatnál is számítottak már a szolgálataira. Simon Wilson mellett persze érdemes a Manchester melletti klub tulajdonosát is megemlíteni, aki nem más, mint Mark Stott.

Az 53 éves egyébként ingatlanokkal is foglalkozó üzletember nevéhez fűződik például a Vita Group nevezetű cég. Jól mutatja a Stott elképzelését és elhivatottságát, hogy hatalmas mértékű beruházásokat kezdeményezett a Stockportnál és 2020-as kinevezését követően hét évre tette azt az időintervallumot, amelyen belül fel szeretne jutni a Championshipbe, ebben elég jól áll. Fejlesztette a stadiont és az akadémiát is, erre Debrecenben semmi szükség nincs.

Amennyiben lehet hinni az angliai pletykáknak, mintegy 50 millió font értékben szeretné fejleszteni saját stadionjukat, ebből azért lehet következtetni, hogy tőkeerős a tulajdonos. Emellett pedig a Stockportba több tízmillió fontot fektetett már be.

Simon Wilson (jobbra), a Stockport ügyvezető igazgatója is a helyszínen volt a MOL Magyar Kupa meccsen. Forrás: Katona Ákos

A Nagyerdei Stadionban természetesen több képviseltje is volt a brit klubnak, de az ügyvezető igazgató és a tulajdonos profiljából nem nehéz kikövetkeztetni, hogy elhivatott szakemberekről beszélünk, akik még sokat tehetnek a debreceni labdarúgásért, ha sikerül megegyezni a klub átvételéről.

Az NB I. állása:

1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC Győr 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza Spartacus 11 2 3 6 14–24 –10 9

A 12. forduló párosításai:

Október 31., péntek

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 1., szombat

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

