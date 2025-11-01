1 órája
Tulajdonosváltás: Ingatlanfejlesztés, több tízmillió font – ők érkezhetnek a DVSC-hez!
A DVSC körül az elmúlt hónapokban rengeteget pletykáltak a hazai sportsajtóban az esetleges tulajdonosváltásról. A Debreceni VSC-Honvéd kupameccsen lencsevégre kaptuk Simon Wilsont, aki a Stockport County ügyvezető igazgatója. Mit kell tudni az angolokról?
Zajlik az élet a Debreceni VSC háza táján, hiszen mindenki meg volt győződve arról, hogy a Five Eleven Capital átveszi a hajdúsági klub irányítását. Ennek ellenére portálunk úgy értesült, angol befektetők érkezhetnek a DVSC-hez, ezt a vonalat erősíti, hogy a legutóbbi MOL Magyar Kupa meccsen a Stockport County több képviselője is jelen volt a Nagyerdei Stadionban. Köztük Simon Wilson, az észak-angliai csapat ügyvezető igazgatója is.
Debreceni VSC: Ki a tulajdonos?
A Stockport County jelenleg vezeti az angol harmadosztály, bár még rengeteg van hátra, az sem kizárt, hogy jövőre a Chapionshipben – angol másodosztály – láthatjuk a klubot, amely a Debreceni VSC számára is jó hír lehet. A 42 éves Simon Wilson egyébként korábban dolgozott a jelenleg – és akkor is – Premier Leagueben szereplő Sunderlandnél is. Jelenlegi pozícióját idén februártól tölti be, de jó előjel, hogy egy elsőosztályú csapatnál is számítottak már a szolgálataira. Simon Wilson mellett persze érdemes a Manchester melletti klub tulajdonosát is megemlíteni, aki nem más, mint Mark Stott.
Az 53 éves egyébként ingatlanokkal is foglalkozó üzletember nevéhez fűződik például a Vita Group nevezetű cég. Jól mutatja a Stott elképzelését és elhivatottságát, hogy hatalmas mértékű beruházásokat kezdeményezett a Stockportnál és 2020-as kinevezését követően hét évre tette azt az időintervallumot, amelyen belül fel szeretne jutni a Championshipbe, ebben elég jól áll. Fejlesztette a stadiont és az akadémiát is, erre Debrecenben semmi szükség nincs.
Amennyiben lehet hinni az angliai pletykáknak, mintegy 50 millió font értékben szeretné fejleszteni saját stadionjukat, ebből azért lehet következtetni, hogy tőkeerős a tulajdonos. Emellett pedig a Stockportba több tízmillió fontot fektetett már be.
A Nagyerdei Stadionban természetesen több képviseltje is volt a brit klubnak, de az ügyvezető igazgató és a tulajdonos profiljából nem nehéz kikövetkeztetni, hogy elhivatott szakemberekről beszélünk, akik még sokat tehetnek a debreceni labdarúgásért, ha sikerül megegyezni a klub átvételéről.
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20
2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19
3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19
4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17
5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16
6. ETO FC Győr 10 4 4 2 21–14 +7 16
7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15
8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11
9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10
10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10
11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10
12. Nyíregyháza Spartacus 11 2 3 6 14–24 –10 9
A 12. forduló párosításai:
- Október 31., péntek
- 20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
- November 1., szombat
- 13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
- 15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
- 20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
- November 2., vasárnap
- 15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
- 18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Ajánljuk még:
Itt vannak az új tulajok? Nézd, kiket fotóztunk a Nagyerdei Stadionban!
Feszült jelenetek a meccs után: kis híján verekedés volt a DVSC-Honvéd meccset követően – mutatjuk!
Világbajnok álcával próbálta leplezni kilétét a debreceni biciklitolvaj, ám így sem úszta meg
A DVSC legutóbbi bajnoki meccsének összefoglalója: