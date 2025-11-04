november 4., kedd

Labdarúgás

1 órája

Tessék? Nagy visszatérő a DVSC-nél? – mutatjuk!

Címkék#DVSC#Debreceni VSC#Makray Balázs#Tóth Péter

A Debreceni VSC-nél újabb változás történhetett az elmúlt napokban.

Haon.hu

– A Csak a Loki nevű Facebook-csoportban megosztott bejegyzés szerint ismét váltás történhetett a cégvezetői poszton az NB I-ben jelenleg 4. helyen álló debreceni csapatnál. 

Állítólag Tóth Péter lemondott, a helyét pedig Makray Balázs vette át. 

Makray Balázsnak nem idegen ez a feladat, hiszen 2022 és 2025 között volt már a DVSC cégvezetője. Arról, hogy Tóth Péter lett a cégvezető, a DVSC júliusban adott ki egy közleményt. A Csak a Loki csoportban megosztott posztban kiemelik, hogy a DVSC-t már Makray képviselte az NB I-es klubok megbeszélésén. Hozzáteszik, hogy a debreceni gárda még nem tett bejelentést Makray kinevezéséről, ezért ez még nem hivatalos információ – írta az nb1.hu. 

Ajánljuk még: 

 

