Tessék? Nagy visszatérő a DVSC-nél? – mutatjuk!

– A Csak a Loki nevű Facebook-csoportban megosztott bejegyzés szerint ismét váltás történhetett a cégvezetői poszton az NB I-ben jelenleg 4. helyen álló debreceni csapatnál.

Állítólag Tóth Péter lemondott, a helyét pedig Makray Balázs vette át.

Makray Balázsnak nem idegen ez a feladat, hiszen 2022 és 2025 között volt már a DVSC cégvezetője. Arról, hogy Tóth Péter lett a cégvezető, a DVSC júliusban adott ki egy közleményt. A Csak a Loki csoportban megosztott posztban kiemelik, hogy a DVSC-t már Makray képviselte az NB I-es klubok megbeszélésén. Hozzáteszik, hogy a debreceni gárda még nem tett bejelentést Makray kinevezéséről, ezért ez még nem hivatalos információ – írta az nb1.hu.

