Ezúttal a jobbik arcát mutatta a DVSC – a csapat élre is állt a tabellán!

Az Újpest elleni parádés győzelem után a Zalaegerszeget látta vendégül a Debreceni VSC együttese vasárnap este a Fizz Liga 12. fordulójának záró találkozóján. Mivel csütörtökön hosszabbításba torkollott a Budapest Honvéd elleni kupameccs, elővigyázatosságból több játékosát is pihentette Sergio Navarro. Az előző bajnoki mérkőzésen látható kezdőcsapathoz képest ezúttal Lang Ádám helyett Maximilian Hofmann, Adrian Guerrero helyett Vajda Botond, Dzsudzsák Balázs helyett Szuhodovszki Soma, Cibla Flórián helyett pedig Djordje Gordic kapott lehetőséget.

Jól játszott a Debreceni VSC

Fotó: Katona Ákos

Az MK-ban a hét közben a ZTE is érdekelt volt, a kék-fehérek hazai pályán 3–1-re nyertek a Budafok ellen. A Nuno Campos vezette gárda az NB I.-ben legutóbb a Puskás Akadémiától otthon 1–0-ra kikapott – a kezdőben három változás történt: Lima, Szendrei és Diego Borges helyett ezúttal Peraza, Skribek és Joao Victor játszott az első perctől.

A felek első meccse a bajnokságban 3–3-as döntetlennel végződött, de azóta sok változás történt. A debreceniek egy győzelemmel a tabella élére ugorhattak volna, a zalaiak pedig egy siker esetén a 8. helyre léphettek volna előre.

A mérkőzést megelőzően ezúttal is volt Matchday Festival a Víztoronynál, az Ultras Debrecen tagjai halottak napja alkalmából a Nagyerdei Stadionba belépve megemlékezést tartottak. Mag a vendég szektorban maximum harmincan foglaltak helyet, a hazaiakat több mint 4300 fő biztatta oldalról.

A jobbik arcát mutatta a Debreceni VSC

Az összecsapás első lehetőségét a 3. percben láttuk, Kocsis a jobb szélről adta a labdát középre, de Bárány közelről a léc fölé fejelt. Az első tíz percben valamivel többet volt a labda a zalaiak térfelén, de a mezőnyben zajlott a játék.

A következő kapuralövésből már gól lett: a 17. minutumban Szuhodovszki szabadrúgása után Mejías laposan középre passzolt, majd Bárány ballal a bal alsóba lőtt. (1–0)

Nem sokkal rá Mejías megakadályozta, hogy a vendégek ziccerig jussanak, így a Loki kontrázhatott, Szuhodovszki lövésig jutott, ám a ZTE kapujában Gundel-Takács Bence megoldotta feladatát. Hofmann is a helyén volt, remekül működött a Loki védelme, a közönség többször is vastpassal mutatta ki tetszését. A B-közép fanatasztikus hangulatot teremtett, mindezt fokozta, hogy a DVSC jól is futballozott.

A házigazdák as 31. percben megduplázták előnyüket: a labda a Szűcs-Szuhodovszki-Bárány-Gordic utat járta be, majd jött Kocsis Dominik, aki jobbal a jobb alsó sarokba talált. Ez igazi csapatmunka volt!

A dunántúliak aztán egyre inkább kockáztattak, egyre több támadást vezettek. Victor remek meglátása után ziccerben mehetett Maxsuell, aki a jobb alsót vette célba 15 méterről, de Varga Ádám óriási bravúrt bemutatva vetődve védett. Ezek a zalaiak percei voltak, hisz Pereza is közelről fejelhetett, de hibázott. Közben a hazaiak a tizenhatososon belül Maxsuellt buktatták, a VAR vizsgálta is az esetet, de nem történt szabálytalanság. A DVSC még a félidő előtt kijött a szorításból, de már helyzetig nem jutott, a szünetben 2–0 állt az eredményjelzőn.