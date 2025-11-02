Jótanács: Győztes csapaton ne változtass!

Nem értek egyet az ötmagyaros szabállyal. Viszont ha rajtam múlna, a hazánk kupájában kizárólag azokat szerepeltetném, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek. Ez egyben jó erőfelmérő is lehetne. A Debreceni VSC miután fantasztikus teljesítményt nyújtott az Újpest ellen, a Budapest Honvéd elleni kupameccsen az ellenfél egyértelműen jobbnak bizonyult. Nem érdemelte volna meg a Loki a továbbjutást. Rotálni nyilván kell, de miért kell így felforgatni egy csapat összetételét? Sergio Navarro mester ugyanis javában olyan játékosokat küldött pályára, akik ebben a szezonban eddig epizódszerepet kaptak. Egy debreceni szurkoló számára igenis bosszantó volt az látni, hogy egyes futballisták szemében nem volt kellő tűz. Kivételek szerencsére mindig vannak: nem mondható el ez Dzsudzsák Balázsról, aki gólt lőtt, és 38 évesen a csapat egyik, ha nem a legjobbja volt. Úgy vélem, ha a Lokomotív a légiósok helyett saját nevelésű játékosoknak adott volna lehetőséget, nagyobb elánnal mentek volna előre.

Ez volt a Debreceni VSC múlt hétvégi kezdőcsapata az Újpest ellen

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: a kupáról lemondtak és csak a bajnokságra akartak fókuszálni?

A szégyenteljes produkció után a spanyol vezetőedző annyit mondtott: „ilyen a futball”. Vagy csak teher a kupa? – akkor miért nem mondták ki, hogy köszönik, ebből ők nem kérnek, kizárólag a bajnokságra szeretnének fókuszálni. Úgy vélem, a továbbjutás most inkább mentálisan dőlt el. Nem lennék most az angol befektetők helyében, akik oldalról követték az eseményeket. Egy ilyen zakó után vajon nem bizonytalanodtak el? Nem hiszem, hogy ezen múlik, milyen döntést hoznak, de ez most nagyon csúnyán nézett ki.

Egy-két játékos úgy jött ki az öltözőből, hogy mosolygott, nevetgélt, s úgy tett, mintha meg se érintette volna a kiesés – az ilyen hozzáállású labdarúgókra nincs szüksége egy győzelemre éhes gárdának.

Az utóbbi évekkel ellentétben a DVSC-ben nincs sok sérült, de ha a 2025/2026-os idényben is előfordulna, a csapat akár nagyobb hullámvölgybe is kerülhet. A labdarúgó NB I.-es meccsek eddig összességében nagyon jól alakultak a Loki számára, de biztos lesz még olyan, amikor nem akar semmi sem összejönni. Jöjjenek minél később a hibák!