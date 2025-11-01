2 órája
Pályát és lelátót avattak Sárrétudvariban, a DVSC legendái nem akármilyen elismerésben részesültek! – fotókkal, videóval!
Dombi Tibor és Madar Csaba Sárrétudvariba látogatott szombaton. A Debreceni VSC egykori labdarúgóinak hatalmas vastaps járt az új lelátóról.
Igazi sportünnep volt szombaton Sárrétudvariban, ahol többek között a Debreceni VSC két legendája, Dombi Tibor és Madar Csaba is jelen volt. De találkozhattunk az 1985-ben a vármegyei I. osztályban bronzérmet szerzett együttes tagjaival is, hivatalosan is átadták a település vadonatúj műfüves pályáját, valamint a lelátót.
Sajnálhatják, akik lemaradtak az eseményről, hiszen itt garantáltan mindeni jól érezte magát, a futballpálya mellett az új lelátó tejesen megtelt. Miután a legkisebbek az új műfüves pályán fociztak, Kiss Tibor polgármester, Kiss László alpolgármester, Tóth Lajos, a Hajdú-Bihar vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatóságának elnökségi tagja, Bodó Lajos önkormányzati képviselő, valamint Szabó Lajos Tamás, a Sárréti DSK elnöke és edzője elvágta a szalagot.
Elhangzott, hogy a Katona Zoltán által fémjelzett KATKER 2005 Kft. egy 20x40 méteres műfüves pályát épített többek között világítással, palánkkal, ez 55.955.652 forint volt, amit az egyesület TAO támogatásból finanszírozott. Ugyanakor a helyiek is sokat segítettek az előmunkálatokban, amiért nagyon hálásak.
A pályát a jövőben minden korosztály használni fogja majd, még a felnőtteknek is leszne itt edzéseik. Az új lelátó pedig a nagy szponzori támogatásnak köszönhetően épülhetett meg, a helyiek összefogásának köszönhető.
Fociünnepet tartottak SárrétudvaribanFotók: Tóth Huba
A Debreceni VSC legendái által még többen megismerték a települést
– Sárrétudvariban van mit ünnepelni. Mérhetetlen tisztelet és öröm tölt el, hogy egy háromezer főt számláló település ilyen nagyszerű sporteredményeket ér el.
Mindig is meghatározó volt itt a foci, nagyon sokan kezdték itt a pályafutásukat. Immáron még ideálisabbak a körülmények, a folytatásban is bízunk a sikerekben
– emelte ki Kiss Tibor.
Az ifisták meccsét követően jött a fő attrakció! A DVSC két korábbi legendája megkapta a „Sárrétudvariért” emlékérmet is. Mint ismert, Madar Csaba és Dombi Tibor pályafutása itt kezdődött, és továbbra is sokat járnak vissza a településre. A Haonnak videóban beszéltek a múltról, meséltek a jelenlegi érzéseikről, és üzentek a jövő nemzedékének. A fociünnep a Sárrétudvari–Hajdúnánás vármegyei első osztályú labdarúgó mérkőzéssel zárult.
Tulajdonosváltás: Ingatlanfejlesztés, több tízmillió font – ők érkezhetnek a DVSC-hez!
Durva részletek derültek ki, így sértegették Dzsudzsákot a kispestiek!
Szívszorító látvány: így néz ki Kathi Béla sírja mindenszentek napján – fotókkal, videóval