Labdarúgás

2 órája

Pályát és lelátót avattak Sárrétudvariban, a DVSC legendái nem akármilyen elismerésben részesültek! – fotókkal, videóval!

Címkék#Madar Csaba#Kiss Tibor#DVSC#Tóth Lajos#Kiss László#Bodó Lajos#Szabó Lajos Tamás#Dombi Tibor#Debreceni VSC#Sárrétudvari

Dombi Tibor és Madar Csaba Sárrétudvariba látogatott szombaton. A Debreceni VSC egykori labdarúgóinak hatalmas vastaps járt az új lelátóról.

Tóth Huba Elemér

Igazi sportünnep volt szombaton Sárrétudvariban, ahol többek között a Debreceni VSC két legendája, Dombi Tibor és Madar Csaba is jelen volt. De találkozhattunk az 1985-ben a vármegyei I. osztályban bronzérmet szerzett együttes tagjaival is, hivatalosan is átadták a település vadonatúj műfüves pályáját, valamint a lelátót.

debreceni vsc
A Debreceni VSC két legendája, Dombi Tibor és Madar Csaba a „Sárrétudvariért” emlékérmet vette át szombaton.
Fotó: Tóth Huba Elemér

Sajnálhatják, akik lemaradtak az eseményről, hiszen itt garantáltan mindeni jól érezte magát, a futballpálya mellett az új lelátó tejesen megtelt. Miután a legkisebbek az új műfüves pályán fociztak, Kiss Tibor polgármester, Kiss László alpolgármester, Tóth Lajos, a Hajdú-Bihar vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatóságának elnökségi tagja, Bodó Lajos önkormányzati képviselő, valamint Szabó Lajos Tamás, a Sárréti DSK elnöke és edzője elvágta a szalagot. 

Elhangzott, hogy a Katona Zoltán által fémjelzett KATKER 2005 Kft. egy 20x40 méteres műfüves pályát épített többek között világítással, palánkkal, ez 55.955.652 forint volt, amit az egyesület TAO támogatásból finanszírozott. Ugyanakor a helyiek is sokat segítettek az előmunkálatokban, amiért nagyon hálásak.

A pályát a jövőben minden korosztály használni fogja majd, még a felnőtteknek is leszne itt edzéseik. Az új lelátó pedig a nagy szponzori támogatásnak köszönhetően épülhetett meg, a helyiek összefogásának köszönhető. 

Fociünnepet tartottak Sárrétudvariban

Fotók: Tóth Huba

A Debreceni VSC legendái által még többen megismerték a települést

– Sárrétudvariban van mit ünnepelni. Mérhetetlen tisztelet és öröm tölt el, hogy egy háromezer főt számláló település ilyen nagyszerű sporteredményeket ér el. 

Mindig is meghatározó volt itt a foci, nagyon sokan kezdték itt a pályafutásukat. Immáron még ideálisabbak a körülmények, a folytatásban is bízunk a sikerekben

– emelte ki Kiss Tibor.

Az ifisták meccsét követően jött a fő attrakció! A DVSC két korábbi legendája megkapta a „Sárrétudvariért” emlékérmet is. Mint ismert, Madar Csaba és Dombi Tibor pályafutása itt kezdődött, és továbbra is sokat járnak vissza a településre. A Haonnak videóban beszéltek a múltról, meséltek a jelenlegi érzéseikről, és üzentek a jövő nemzedékének. A fociünnep a Sárrétudvari–Hajdúnánás vármegyei első osztályú labdarúgó mérkőzéssel zárult.

 

 

