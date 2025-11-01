Pályát és lelátót avattak Sárrétudvariban, a DVSC legendái nem akármilyen elismerésben részesültek! – fotókkal, videóval!

Igazi sportünnep volt szombaton Sárrétudvariban, ahol többek között a Debreceni VSC két legendája, Dombi Tibor és Madar Csaba is jelen volt. De találkozhattunk az 1985-ben a vármegyei I. osztályban bronzérmet szerzett együttes tagjaival is, hivatalosan is átadták a település vadonatúj műfüves pályáját, valamint a lelátót.

A Debreceni VSC két legendája, Dombi Tibor és Madar Csaba a „Sárrétudvariért” emlékérmet vette át szombaton.

Fotó: Tóth Huba Elemér

Sajnálhatják, akik lemaradtak az eseményről, hiszen itt garantáltan mindeni jól érezte magát, a futballpálya mellett az új lelátó tejesen megtelt. Miután a legkisebbek az új műfüves pályán fociztak, Kiss Tibor polgármester, Kiss László alpolgármester, Tóth Lajos, a Hajdú-Bihar vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatóságának elnökségi tagja, Bodó Lajos önkormányzati képviselő, valamint Szabó Lajos Tamás, a Sárréti DSK elnöke és edzője elvágta a szalagot.

Elhangzott, hogy a Katona Zoltán által fémjelzett KATKER 2005 Kft. egy 20x40 méteres műfüves pályát épített többek között világítással, palánkkal, ez 55.955.652 forint volt, amit az egyesület TAO támogatásból finanszírozott. Ugyanakor a helyiek is sokat segítettek az előmunkálatokban, amiért nagyon hálásak.

A pályát a jövőben minden korosztály használni fogja majd, még a felnőtteknek is leszne itt edzéseik. Az új lelátó pedig a nagy szponzori támogatásnak köszönhetően épülhetett meg, a helyiek összefogásának köszönhető.