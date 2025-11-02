Kosárlabda
1 órája
Álmoskás start után szárnyalt a DEAC kosárcsapata
A szezont két győzelemmel és három vereséggel kezdő DEAC az ugyanilyen mutatóval álló Oroszlányt fogadta a 6. fordulóban. A vendégek az előző héten kiállított vezetőedzőjük, Forray Gábor nélkül voltak kénytelenek harcba szállni, a partvonal mellől segédje, Kovács Dénes irányította az együttest.
Tizennégy pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata hazai pályán az MVM-OSE Lions ellen. Pethő Ákos alakulata nem kezdte ugyan jól a mérkőzést, már 13 pontos hátrányban is volt, a második negyedtől kezdve azonban átvette az irányítást, s 69 ponton tartva az ellenfelet végül megérdemelten nyerte meg a találkozót.
A debreceni klub tudósítása itt olvasható.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
23 órája
Pályát és lelátót avattak Sárrétudvariban, a DVSC legendái nem akármilyen elismerésben részesültek! – fotókkal, videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre