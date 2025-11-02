Álmoskás start után szárnyalt a DEAC kosárcsapata

Tizennégy pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata hazai pályán az MVM-OSE Lions ellen. Pethő Ákos alakulata nem kezdte ugyan jól a mérkőzést, már 13 pontos hátrányban is volt, a második negyedtől kezdve azonban átvette az irányítást, s 69 ponton tartva az ellenfelet végül megérdemelten nyerte meg a találkozót.

A debreceni klub tudósítása itt olvasható.