Kosárlabda

1 órája

Álmoskás start után szárnyalt a DEAC kosárcsapata

A szezont két győzelemmel és három vereséggel kezdő DEAC az ugyanilyen mutatóval álló Oroszlányt fogadta a 6. fordulóban. A vendégek az előző héten kiállított vezetőedzőjük, Forray Gábor nélkül voltak kénytelenek harcba szállni, a partvonal mellől segédje, Kovács Dénes irányította az együttest.

Haon.hu

Tizennégy pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata hazai pályán az MVM-OSE Lions ellen. Pethő Ákos alakulata nem kezdte ugyan jól a mérkőzést, már 13 pontos hátrányban is volt, a második negyedtől kezdve azonban átvette az irányítást, s 69 ponton tartva az ellenfelet végül megérdemelten nyerte meg a találkozót. 

A debreceni klub tudósítása itt olvasható.

 

