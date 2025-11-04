november 4., kedd

Labdarúgás

3 órája

Micsoda?! Curtis a DVSC-ről posztolt, itt vannak a részletek!

Címkék#DVSC#Debreceni VSC#Újpest

Miskolcon rendeznek focitornát, ahol az Újpest is jelen lesz. Curtisnél egy, a Debreceni VSC felnőtt csapatának játékosai által dedikált mezre is lehet licitálni.

Tóth Huba Elemér

Aki egy kicsit is képben van a magyar focival, mindenki tudja, hogy Székely Attila (Curtis) az Újpestért rajong, a népszerű rapper napjainkban a lilák öregfiúk válogatottját gyakran erősíti. Curtis most is készül a teremtornákra, azt is lehet tudni, hogy november 9-én Miskolcon lép pályára a DVTK Arénában.

curtis
Curtis
Forrás: Újpest Média-archív

Curtis Facebook-posztjában lehet licitálni 

A futballtornán részt vesz majd a Debreceni VSC öregfiúk alakulata is, a gála egyébként a jótékonyság jegyében zajlik. – A gála teljes bevételét a miskolci kórház gyermek onkológiai osztálya kapja, eszközfejlesztési céllal! 

6 csapat indul a tornán és ezek között ott van az Újpest FC, a DVTK, valamint a DVSC öregfiúk csapata! Ennek a három klubnak köszönjük a dedikált mezeket, amelyekre mostantól lehet licitálni! Minden mez mellé jár egy belépő a gálára az E szektorba!

Az Újpest FC mezét a pályára lépő öregfiúk csapata dedikálja, a másik két mezt, az első csapat! Természetesen az ebből befolyt összeget is a miskolci gyermek onkológia kapja! Segítsünk összefogással újra és mutassuk meg, a futball közeg erejét! – áll Curtis Facebook-oldalának bejegyzésében.

Licitálni a poszt alatt kommentben lehet.

 

