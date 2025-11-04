Bárány Donát: „Reggel hívott egy ismeretlen szám, ekkor már bizakodtam...”

Bombaként robbant a hír kedden délután, Bárány Donát meghívót kapott a soron következő két világbajnoki selejtezőre Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A csatár fantasztikusan teljesít – hat szerzett góljával a harmadik legeredményesebb magyar csatár az NB I.-ben – ebben a szezonban, így teljesen megérdemelt az olasz vezetőedző hívószava.

Bárány Donát nagyon örül a meghívónak. Forrás: NS-archív

Bárány Donát: Reggel keresték, ekkor már sejtette, ott lehet a keretben

A DVSC saját nevelésű csatára, Bárány Donát portálunknak nyilatkozott az elsők között. Dodó kiemelte, először a családjával beszélt. – Reggel tudtam meg a jó hírt: arra keltem, hogy keresett egy ismeretlen szám Telkiből, ekkor már sejtettem, miért szeretnének velem beszélni.

Elmondhatatlanul boldog voltam, amikor megtudtam, számít rám Marco Rossi. Elsőként a szeretteimmel osztottam meg a hírt, amiért egész életemben dolgoztam.

Hálás vagyok a klubomnak is, mindent bele fogok adni, hogy a legjobbamat nyújtsam a válogatottnál is – kezdte a támadó.

Eddig a televízióból követte, most testközelből élheti át

A futballista karrierjében először sétálhat be Telkibe úgy, hogy a magyar labdarúgó-válogatott keretének a tagja. A közönségkedvenc elmondta, még nem gondolt bele, milyen érzés lesz találkozni a társakkal, de tudja, nagyon fontos meccsek következnek. – Eddig csak a tévéből láttam az íreket és az örményeket, így csak annyit tudok mondani, kemény meccsek elé nézünk.

Azt se felejtsük el, hogy akár már az első meccs alakulhat úgy, hogy az írek ellen már nem lesz kérdés a pótselejtezős helyet illetően. Ennyire természetesen ne szaladjunk előre.

Nagyon izgatott vagyok és kijelenthetem: mindent meg fogok tenni a címeres mezért – mondta a közönségkedvenc.

Bárány Donátnak szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk!

A magyar labdarúgó-válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahely)

Az F-csoport hátralévő mérkőzéseinek programja:

5. Forduló 2025. november 13. 18.00: Örményország–Magyarország 20.45: Írország–Portugália 6. Forduló 2025. november 16. 15.00: Magyarország–Írország 15.00: Portugália–Örményország

Az F-csoport állása:

1. Portugália 4 3 1 – 11–4 7 10 2. Magyarország 4 1 2 1 8–7 1 5 3. Írország 4 1 1 2 4–5 –1 4 4. Örményország 4 1 – 3 2–9 –7 3

Ajánljuk még: