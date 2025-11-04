2 órája
Bárány Donát ott van a válogatott keretében! – hivatalos!
A DVSC csatára ott lesz Marco Rossi keretében. Bárány Donát teljesen megérdemelten kapott meghívót a nemzeti csapatba.
A Debreceni VSC csatára, Bárány Donát ott lesz a soron következő két világbajnoki selejtezőn. Az MLSZ hivatalos X fiókján jelent meg a hír, ott lesz a keretben a csatár. A hajdúsági kiválóság fantasztikusan kezdte a szezont, így nem meglepő, hogy az olasz szövetségi kapitány számít rá a nemzeti együttesben.
Bárány Donát végre ott lesz a keretben!
A DVSC saját nevelésű csatára, Bárány Donát végre ott lesz a magyar labdarúgó-válogatott keretében. A támadó szenzációs tavalyi szezont produkált, kis híján gólkirály lett az élvonalban, de akkor nem számított rá Marco Rossi. Bárány idén eddig hat gólt szerzett a cívisvárosiak mezében, ezzel a harmadik legeredményesebb magyar center az egész Fizz Ligában. A 25 éves labdarúgó életében először öltheti magára a meggypiros mezt, ha a szövetségi kapitány úgy dönt, pályára küldi őt. A nemzeti csapat előbb Örményországban vív idegenbeli meccset, majd itthon Írország ellen zárja a selejtezősorozatot.
Marco Rossi nyilatkozott Bárány Donátról
Az M4 Sport kérdésére a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi elmondta, miért hívta meg Bárány Donátot a nemzeti csapat keretébe. – Két újoncunk van, az egyik Damir, a másik Bárány. Egyaránt nagyon jól teljesítettek és kiérdemelték a meghívót.
Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit a pályán mindig látni szeretnék, nem enged, presszionál és megküzd minden labdáért. Persze vannak más minőségbeli sajátosságai is, de elsődlegesen ezért kapott meghívót.
Redzic technikai minősége az elsődleges, ami mellette szólt. Olyan szélső, aki jobb oldalon játszik, bal lábas, nagyon könnyen meg tud érkezni az ellenfél tizenhatosához, keresi a lövéhelyzeteket és be is talál. A szlovák bajnokságban második a góllövőlistán, elérkezett a pillanat, hogy meghívjuk. A többieket illetően azért maradtunk a megszokottnál, mert szeptember óta végre azt látom a csapaton, hogy újra megtaláltuk a kompakt játékmódot és azt a szellemet, ami nagyon fontos és úgy gondolom, az is lényeges, hogy ez a szellem a jövőben is elkísérjen minket – mondta az olasz szakember.
A jó hírről a DVSC hivatalos Facebook-oldala is beszámolt:
A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahely)
Az F-csoport hátralévő mérkőzéseinek programja:
5. Forduló
2025. november 13.
18.00: Örményország–Magyarország
20.45: Írország–Portugália
6. Forduló
2025. november 16.
15.00: Magyarország–Írország
15.00: Portugália–Örményország
Az F-csoport állása:
1. Portugália 4 3 1 – 11–4 7 10
2. Magyarország 4 1 2 1 8–7 1 5
3. Írország 4 1 1 2 4–5 –1 4
4. Örményország 4 1 – 3 2–9 –7 3
