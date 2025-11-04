Bárány Donát ott van a válogatott keretében! – hivatalos!

A Debreceni VSC csatára, Bárány Donát ott lesz a soron következő két világbajnoki selejtezőn. Az MLSZ hivatalos X fiókján jelent meg a hír, ott lesz a keretben a csatár. A hajdúsági kiválóság fantasztikusan kezdte a szezont, így nem meglepő, hogy az olasz szövetségi kapitány számít rá a nemzeti együttesben.

Meghívót kapott Bárány Donát a magyar labdarúgó válogatottba!

Forrás: MW-archív

Bárány Donát végre ott lesz a keretben!

A DVSC saját nevelésű csatára, Bárány Donát végre ott lesz a magyar labdarúgó-válogatott keretében. A támadó szenzációs tavalyi szezont produkált, kis híján gólkirály lett az élvonalban, de akkor nem számított rá Marco Rossi. Bárány idén eddig hat gólt szerzett a cívisvárosiak mezében, ezzel a harmadik legeredményesebb magyar center az egész Fizz Ligában. A 25 éves labdarúgó életében először öltheti magára a meggypiros mezt, ha a szövetségi kapitány úgy dönt, pályára küldi őt. A nemzeti csapat előbb Örményországban vív idegenbeli meccset, majd itthon Írország ellen zárja a selejtezősorozatot.

Marco Rossi nyilatkozott Bárány Donátról

Az M4 Sport kérdésére a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi elmondta, miért hívta meg Bárány Donátot a nemzeti csapat keretébe. – Két újoncunk van, az egyik Damir, a másik Bárány. Egyaránt nagyon jól teljesítettek és kiérdemelték a meghívót.

Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit a pályán mindig látni szeretnék, nem enged, presszionál és megküzd minden labdáért. Persze vannak más minőségbeli sajátosságai is, de elsődlegesen ezért kapott meghívót.

Redzic technikai minősége az elsődleges, ami mellette szólt. Olyan szélső, aki jobb oldalon játszik, bal lábas, nagyon könnyen meg tud érkezni az ellenfél tizenhatosához, keresi a lövéhelyzeteket és be is talál. A szlovák bajnokságban második a góllövőlistán, elérkezett a pillanat, hogy meghívjuk. A többieket illetően azért maradtunk a megszokottnál, mert szeptember óta végre azt látom a csapaton, hogy újra megtaláltuk a kompakt játékmódot és azt a szellemet, ami nagyon fontos és úgy gondolom, az is lényeges, hogy ez a szellem a jövőben is elkísérjen minket – mondta az olasz szakember.