október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

43 perce

Csúnyán kiütötte a Ferencváros a Debrecent

Címkék#Debrecen#Ferencváros#Kádár Kálmán

Haon.hu

24–8-as vereséget szenvedett a címvédő Ferencváros otthonában a DVSE-Master Good múlt szombaton. Kádár Kálmán együttese néhol méltó ellenfele tudott lenni a világ talán legerősebb csapatának, de a végére kijött a két fél közötti különbség, áll a debreceni klub honlapján.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Voltak jó és kevésbé jó periódusai a meccsnek a mi szemszögünkből. A Fradi könyörtelenül kihasználta a pontatlanságainkat, ezért is lett ekkora a különbség a végére. Megyünk tovább, most jönnek végre azok a találkozók, amik igazán fontosak lesznek számunkra

– nyilatkozta a lefújás után Kádár Kálmán, a DVSE vezetőedzője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu