Csúnyán kiütötte a Ferencváros a Debrecent

24–8-as vereséget szenvedett a címvédő Ferencváros otthonában a DVSE-Master Good múlt szombaton. Kádár Kálmán együttese néhol méltó ellenfele tudott lenni a világ talán legerősebb csapatának, de a végére kijött a két fél közötti különbség, áll a debreceni klub honlapján.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Voltak jó és kevésbé jó periódusai a meccsnek a mi szemszögünkből. A Fradi könyörtelenül kihasználta a pontatlanságainkat, ezért is lett ekkora a különbség a végére. Megyünk tovább, most jönnek végre azok a találkozók, amik igazán fontosak lesznek számunkra

– nyilatkozta a lefújás után Kádár Kálmán, a DVSE vezetőedzője.