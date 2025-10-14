október 14., kedd

Labdarúgás

49 perce

Gólözön a vármegyei III. osztályban! – íme az eredmények és tabellák

Címkék#Hosszúpályi#Hajdúhadház II#megyei foci

A Hajdúhadház II. és a Hosszúpályi áll az élen.

Haon.hu

 

Vármegyei III. osztály, 8. forduló, eredmények

  • Észak
    Hortobágy–Martinka 6–0
    H.sámson II.–H.hadház II. 1–10
    Újszentmargita–Bocskai SE II. 3–0
    Fülöp–Álmosd 5–2
  • Dél
    Komádi–Sáránd 3–0
    Hosszúpályi–Mezősas 11–0
    Bihartorda–Hajdúbagos 2–2
    Szentpéterszeg–Kismarja 4–7
  • Az északi csoport állása

1. Hajdúhadházi FK II.    8    7    0    1    +23 21
2. Újszentmargita FE    8    7    0    1    +17 21
3. Martinka    8    5    0    3     +12 15
4. Hortobágyi LSE    8    4    0    4    +3 12
5. Bocskai SE II    8    3    1    4     -6 10
6. Álmosdi Sportklub    8    3    1    4    -8 10
7. Fülöp SE    8    2    0    6    -3 6
8. Hajdúsámson II.    8    0    0    8    -38 0

  • A déli csoport állása

1. Hosszúpályi SE    8    6    0    2    +32 18
2. SRE Komádi    7    5    1    1    +23 16
3. Hajdúbagosi SE    8    5    1    2    +8 16
4. Kismarjai SE    8    5    1    2    +5 16
5. Sáránd SE    8    2    2    4    -8 8
6. Bihartorda KSE    8    2    1    5    -21 7
7. Mezősas SE    8    2    0    6    -24 6
8. Szentpéterszegi SC    7    1    0    6    -15 3

 

 

