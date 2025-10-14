49 perce
Gólözön a vármegyei III. osztályban! – íme az eredmények és tabellák
A Hajdúhadház II. és a Hosszúpályi áll az élen.
Vármegyei III. osztály, 8. forduló, eredmények
- Észak
Hortobágy–Martinka 6–0
H.sámson II.–H.hadház II. 1–10
Újszentmargita–Bocskai SE II. 3–0
Fülöp–Álmosd 5–2
- Dél
Komádi–Sáránd 3–0
Hosszúpályi–Mezősas 11–0
Bihartorda–Hajdúbagos 2–2
Szentpéterszeg–Kismarja 4–7
- Az északi csoport állása
1. Hajdúhadházi FK II. 8 7 0 1 +23 21
2. Újszentmargita FE 8 7 0 1 +17 21
3. Martinka 8 5 0 3 +12 15
4. Hortobágyi LSE 8 4 0 4 +3 12
5. Bocskai SE II 8 3 1 4 -6 10
6. Álmosdi Sportklub 8 3 1 4 -8 10
7. Fülöp SE 8 2 0 6 -3 6
8. Hajdúsámson II. 8 0 0 8 -38 0
- A déli csoport állása
1. Hosszúpályi SE 8 6 0 2 +32 18
2. SRE Komádi 7 5 1 1 +23 16
3. Hajdúbagosi SE 8 5 1 2 +8 16
4. Kismarjai SE 8 5 1 2 +5 16
5. Sáránd SE 8 2 2 4 -8 8
6. Bihartorda KSE 8 2 1 5 -21 7
7. Mezősas SE 8 2 0 6 -24 6
8. Szentpéterszegi SC 7 1 0 6 -15 3
