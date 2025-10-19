3 órája
Sérülések, aranyköpések, fordulatok: a mennyei megyei legjava volt az eheti fordulóban!
Mutatjuk, hogy alakultak a mérkőzések! Számos meglepetést tartogatott a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály 9. fordulója.
Minden volt a Hajdú-Bihar Vármegyei II. Osztály 9. fordulójában
Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály ÉSZAK 9. forduló
Egyeki SBSE - Nyírábrány 5-1(3-1)
80 néző Vezette:Drótos B.(Gáspár T., Fabu M.)
Egyek: Farkas M. - Szatmári Z., Zsólyomi D., Kun R., Turó Z., Farkas Z., Len Á., Borbély L., Juhász R., Domán P., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán
Nyírábrány: Küzmös E. - Kiss R., Madar T., Gerghel E., Gerghel Gy., Klein I., Küznös A., Tóth S., Török P., Küzmös Gy., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György
Gól: Farkas Z.(4), Kiss R.(ög) ill. Gerghel E.
Jók: Farkas Z. Ill. Senki
Ifi: 0-1
Farkas Zoltán: Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk egy egész jó Nyírábrány ellen. Hozzá kell tenni, hogy rúgtunk két-három könnyed gólt, amibe a vendégek besegítettek, ennek ellenére szimpatikus csapat voltak. Gratulálunk nekik, további sok sikert kívánunk!
Küzmös György: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, az is lett. Sikerült az első percben gólt kapnunk, sok egyéni hiba után. Rá két percre egyenlíteni, aztán ami egyéni hibát el lehetett követni azt elkövettük, öngól stb. Remélem ezzel a meccsel bezárólag ez meg is szűnik. Ezzel nem az Egyek erényeit akarom kisebbíteni, nekik ami helyzetük volt azt könyörtelenül kihasználták! További sok sikert nekik! Nekünk ezt a mérkőzést el kell felejteni! Megígértem a játékvezetőnek, hogy szót ejtek róla, így az ígéret szép szó.
Ezért a játékvezetésért felesleges Szabolcsból eddig eljönni, ettől úgy gondolom Hajdúban is vannak jobbak!
Ezt az arroganciát nehéz elviselni, lehet a korom miatt vagy neki kellene abbahagyni vagy nekem, de szerintem ő fog nyerni. Silye Gabi barátomnak üzenem Szabolcsba, nekik sem könnyű!
Tiszacsege - Józsa SE 0-1(0-1)
70 néző Vezette: Gulyás S.(Pál G., Borkó Z.)
Tiszacsege: Budai B. - Lévai V., Balázs Z., Csernik J., Kiss M., Deli G., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Draveczky L.(Török Á.), Nagy B. Vezetőedző: Szolnoki Attila
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Trunger L., Uri M., Farkas Z., Dezső M., Hamvas E., Csernyánszky B.(Adonyi J.), Gál Sz.(Takács I.), Szathmári Zs.(Szilágyi Sz.) Vezetőedző: Szabó Mátyás
Gól: Radnai D.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi: 0-3
Simon Zoltán: A jelenlegi helyzetünkben akár még örülhetnénk is az 1-0-ás vereségnek de a helyzet az, hogy kikaptunk.
Szabó Mátyás: A mai nap hat pontért utaztunk Tiszacsegére, sikerült is elhozni az összeset. Le a kalappal a hazaiak előtt, és további sok sikert!
- Nyírmártonfalva SE - Hajdúdorog SE vasárnap
- Petőfi Sportegyesület - Görbeházi KSE vasárnap
- Bestrong SC II - Hajdúhadházi FK vasárnap
1. Józsa SE 9 7 0 2 22-10 21
2. Egyeki SBSE 9 6 2 1 30-11 20
3. Hajdúdorog 7 5 0 2 24-10 15
4. Nyírmártonfalva SE 7 5 0 2 19-17 15
5. Nyírábrány 7 3 2 2 16-15 11
6. Polgár VSE 8 3 1 4 22-23 10
7. Hajdúhadházi FK 7 3 1 3 16-20 10
8. Bestrong SC II 7 3 0 4 17-2 9
9. Tiszacsege 8 2 2 4 17-17 8
10. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0
11. Petőfi Sportegyesület 6 0 0 6 9-31 0
Hajdú-Bihar Vármegyei II.osztály DÉL 9. forduló
Blondy FC Esztár - NSC Nagyhegyes 4-4(1-2)
80 néző Vezette: Kovács Á.(László J., Török Z.)
Esztár: Balogh I. - Mándi L., Rézműves T.(Nagy P.), Mező R., Korcsmár J.(Ungvári Z.), Nagy P., Halász B.(Sóvágó S.), Balogh B.(Makula Cs.), Szabó L.(Pellei E.), Szalai J,., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R.(Forgács G.), Szabó Z., Szabó B., Szabó Sz., Bíró B., Szabó B.(Bucz Zs.), Rácz T., Váczi P., Jeges K., Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály
Gól: Mező R.(2), Szabó L., Szalai J. Ill. Erdélyi Zs.(3), Rácz T.
Jók: mindenki ill. mindenki
Ifi:
Vajas Vera: Milyen meglepő, hogy nem telik el hét, hogy nincs olyan megyei nyilatkozat, amiben ne lennének megemlítve a játékvezetők. Ma sem lesz ez másképp. Nem tudom megdicsérni a sporit és nem László Janiról beszélek, de hiszek a mesékben. Hiszem, hogy eljön majd az az idő, amikor minden fél elégedett lesz. Legalább két egymást követő meccsen 4:4. Még szerencse, hogy nem nyert a Hegyes, mert akkor le kellett volna nyilatkoznom, hogy Plókai Misi jobb edző nálam.
Plókai Mihály: Eddig a játékvezetőkkel nem foglalkoztam, de a mai mérkőzés után meg kell hogy tegyem. Volt egy súlyos sérülés és emellett még hat csere és a játékvezető mindenki megdöbbenésére egyetlen egy percet hosszabbított, ez is egy óriási hiba az ő részéről. Nem akarok mindent leírni, de kritikán aluli játékvezetés volt. Sajnálom, hogy ma nem volt ellenőr a mérkőzésen. Amelyik csapat idegenbe négy gólt rúg, annak meg kellene nyerni a mérkőzést. Sajnos mi ezt nem tudtuk véghez vinni és úgy érzem, hogy igazságos döntetlen született, így azt kell, hogy mondjam, hogy Vajas Vera kollégámnál nem vagyok jobb edző. További sok sikert nekik!
Báránd KSE - Biharkeresztesi VSE 4-5(1-3)
100 néző Vezette: Hajdú I.(Katona L., Szűcs B.)
Báránd: Katona N. - Kiss T., Varga L., Danka L., Szabó G., Makula A., Killy Z., Orsó A., Mile B.(Tarpai Gy.), Csóka G., Varga Z. Vezetőedző: Fülöp András
Biharkeresztes: Buka Sz. - Kovács B., Jenei R., Lakatos Zs., Baranyi I.(Lakatos A.), Balogh A., Okos T., Buka Á.(Erdei M.), Mészáros I., Pukoli J., Bíró G.(Mohácsi S.) Játékosedző: Mohácsi Sándor
Gól: Killy Z.(3), Danka L. Ill. Jenei R.(2), Balogh A., Buka Á., Pukoli J.
Jók: mindenki ill. mindenki
Ifi:
Fülöp András: Szegény embert az ág is húzza. Múlthéten egy pontot szereztünk három kapussal a kezdőben, most ez sajnos nem sikerült. Jobban várjuk a bajnokság végét, mint a Karácsonyt…
Mohácsi Sándor:
Ebesi SBKE - Mikepércs 3-1(2-1)
100 néző Vezette: Faragó F.(Kiss B., Magó B.)
Ebes: Szabó M.(Szabó D. II.), Katona I.(Kovács M.), Bartha G.(Almási A:), Ötvös S.(Sándor R.), Mertin L.(Takács T.), Fodor N., Kocsis L.(Csizi R.), Andirkó I., Kiss D., Balás G., Szűcs P. Vezetőedző: Leiter Bálint
Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Folytán Z., Gulyás P., Timák Cs., Tószegi T., Kropok D., Tar D.(Czerődi G.), Kovács Zs., Dobos Á., Tasi I. Vezetőedző: Péter István
Gól: Balás G., Bartha G., Mertin L. Ill. Kovács Zs.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Leiter Bálint: Egy nyögvenyelős mérkőzésen sikerült itthon tartani a három pontot a játszani akaró Mikepérccsel szemben. További sok sikert kívánok a vendégeknek és mihamarabbi felépülést kívánunk a sérült játékosunknak!
Péter István: Sajnos a sorminta folytatódott és ismét szinte üresen tátongó kispaddal kezdtük a meccset. Ilyenkor mit kérhet egy edző a meccs előtt? "Csak meg ne sérüljetek!" Ezt egészen a 8. percig sikerült abszolválni. A félidő végén sajnos második játékosom is a sérülés sorsára jutott és sajnos nem saját lábán hagyta el a létesítményt. Ezután Derecske után a másik bajnokaspiráns ellen is 10 emberrel kellet végigjátszani a második félidőt. A meccsen benne volt, hogy egy kontra végén gólt szerzünk és pontot csenünk, de az emberhátrányban és védekezésben végigtolt második félidő után a meccs végeredménye talán reális. Kíváncsi lennék, hogy mire lennénk képesek egyszer teljes kerettel! A helytállásért és küzdeni tudásért mindenképp dicséret illeti a csapatomat.
További sok sikert kívánok az ebesi csapatnak és mielőbbi gyógyulást az elsőre elég súlyosnak tűnő sérülés után Balogh Rolinak!
KSE Földes - Nagyrábé 1-3(1-2)
80 néző Vezette: Tóth M.(Papp J., Árva A.)
Földes: Horváth Zs. - Wéninger A.(Balku T.), Károlyi K., Gombos Á.(Kiss P.), Károlyi N., Faragó Gy., Balogh R., Boér L., Balogh Cs.(Cseppentő F.), Bíró B.(Kelemen T.), Pocsai G. Vezetőedző: Nagy Róbert
Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz.(Diószegi G.), Mezei Gy.(Bodó T.), Makai Á.(Szabó A.), Bakonszegi M.(Nyerges B.), Kovács A., Kállai Sz., István B., Török Zs., Jenei L.(Dan T.), Sárközi L.(Etele L.) Vezetőedző: Bodó Lajos
Gól: Faragó Gy. Ill. Bajnók Sz., Jenei L., Kállai Sz.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi: 7-1
Nagy Róbert: Nem nem és nem, valamiért nem jön ez nekünk össze. Ma is megvoltak a ziccereink de nem tudtunk betalálni! Amíg mi az üres kaputól 1 méterről fölé püföljük a lasztit, addig az ellenfél becsukja a szemét és az Isten háta mögül betalál. Edzésen megy a srácoknak, ügyesek, jól dolgoznak, hétvégén meg leblokkolunk. Lehet kérni fogjuk a szövetséget, hogy hétközben játsszunk! További sok sikert kívánok a Nagyrábé/Sárrétudvari csapatának! Köszönjük a szurkolók támogatását!Gratulálok az ifi csapatunk ilyen arányban is megérdemelt győzelméhez! Köszönjük a finom töltött káposztát, ami a hideg sör kombóval remélem vissza hozza a szánk ízét, mert most keserű!
Bodó Lajos és Jenei Gábor: Jó iramú mérkőzésen megérdemelten nyertünk. Úgy gondolom, hogy jól is játszottunk, csere játékosaink jól szálltak be, hiányérzetünk csak a kihagyott helyzeteink miatt lehet. Gratulálunk a csapatnak és tovább sok sikert a földesieknek!
Derecskei LSE - Konyári SE 0-0(0-0)
100 néző Vezette: Muszka Z.(Czinege T., Hajdu B.)
Derecske: Menyhért N. - Berán B.(Kiss S.), Vértesi T., Alimán A.(Dobi K.), Horváth G., Csizmadia Cs., Makula Cs., Kovács B., Fekete B., Tóth S.(Csák M.), Tóth L.(Ritli R.) Vezetőedző: Benedek Barnabás
Konyár: Cseh I. - Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Erdelics G., Tóth L., Urbán P., Lakatos G., Erdelics T., Makula I., Nagy Z. Vezetőedző: Czibere Tibor
Gól:
Jók: senki ill. senki
Ifi: 1-2
Benedek Barnabás: Totális anti-futballal nem tudott mit kezdeni a hazai csapat, így igazságos eredmény született.
Czibere Tibor: Gratulálok a csapatomnak, a bajnok esélyes otthonából elhoztunk egy pontot!
1. Ebesi SBKE 8 7 0 1 41-13 21
2. Derecskei LSE 8 5 3 0 15-4 18
3. Konyári SE 8 5 2 1 17-9 17
4. Nagyrábé 8 5 0 3 23-12 15
5. Biharkeresztesi VSE 8 4 1 3 19-23 13
6. Nádudvari SE 8 4 0 4 30-20 12
7. Mikepércs 9 3 1 5 22-30 10
8. NSC Nagyhegyes 8 2 2 4 20-27 8
9. KSE Földes 8 1 2 5 11-27 5
10. Blondy FC Esztár 8 1 2 5 18-38 5
11. Báránd KSE 9 1 1 7 18-31 4
