Sérülések, aranyköpések, fordulatok: a mennyei megyei legjava volt az eheti fordulóban!

Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály ÉSZAK 9. forduló

Egyeki SBSE - Nyírábrány 5-1(3-1)

80 néző Vezette:Drótos B.(Gáspár T., Fabu M.)

Egyek: Farkas M. - Szatmári Z., Zsólyomi D., Kun R., Turó Z., Farkas Z., Len Á., Borbély L., Juhász R., Domán P., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Nyírábrány: Küzmös E. - Kiss R., Madar T., Gerghel E., Gerghel Gy., Klein I., Küznös A., Tóth S., Török P., Küzmös Gy., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György

Gól: Farkas Z.(4), Kiss R.(ög) ill. Gerghel E.

Jók: Farkas Z. Ill. Senki

Ifi: 0-1

Farkas Zoltán: Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk egy egész jó Nyírábrány ellen. Hozzá kell tenni, hogy rúgtunk két-három könnyed gólt, amibe a vendégek besegítettek, ennek ellenére szimpatikus csapat voltak. Gratulálunk nekik, további sok sikert kívánunk!

Küzmös György: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, az is lett. Sikerült az első percben gólt kapnunk, sok egyéni hiba után. Rá két percre egyenlíteni, aztán ami egyéni hibát el lehetett követni azt elkövettük, öngól stb. Remélem ezzel a meccsel bezárólag ez meg is szűnik. Ezzel nem az Egyek erényeit akarom kisebbíteni, nekik ami helyzetük volt azt könyörtelenül kihasználták! További sok sikert nekik! Nekünk ezt a mérkőzést el kell felejteni! Megígértem a játékvezetőnek, hogy szót ejtek róla, így az ígéret szép szó.

Ezért a játékvezetésért felesleges Szabolcsból eddig eljönni, ettől úgy gondolom Hajdúban is vannak jobbak!

Ezt az arroganciát nehéz elviselni, lehet a korom miatt vagy neki kellene abbahagyni vagy nekem, de szerintem ő fog nyerni. Silye Gabi barátomnak üzenem Szabolcsba, nekik sem könnyű!

Tiszacsege - Józsa SE 0-1(0-1)

70 néző Vezette: Gulyás S.(Pál G., Borkó Z.)

Tiszacsege: Budai B. - Lévai V., Balázs Z., Csernik J., Kiss M., Deli G., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Draveczky L.(Török Á.), Nagy B. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Trunger L., Uri M., Farkas Z., Dezső M., Hamvas E., Csernyánszky B.(Adonyi J.), Gál Sz.(Takács I.), Szathmári Zs.(Szilágyi Sz.) Vezetőedző: Szabó Mátyás