Vármegyei II.

2 órája

Súlyos sérült szenvedett a Vármegyei másod osztály egyik játékosa

Vasárnap sem maradtunk meccs nélkül. Mutatjuk, milyen eredmény született a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztályban.

Haon.hu

Vármegyei II. Osztály Észak 7. forduló

Petőfi Sportegyesület - Polgár VSE 4-9(2-3)

85 néző. Vezette: Nagy N.(Szilágyi Z., Borkó Z.)

Petőfi: Kökényesi Gy. - Lukács L., Lakatos M.(Béres Cs.), Gugg K., Ignáth T., Balogh T., Rózsa N., Nagy A., Pozsák N., Szilágyi Z., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János

Polgár: Csomós D. - Bolgár D., Puzsár A., Balogh M., CSorba T.(Reszegi L.), Kádas K., Bojti L., Farkas S., Száraz Á., Antal J. Játékosedző: Antal József

Gól: Csecsődi I.(2), Balogh T., Gugg K. Ill. Puzsár A.(6), Csorba T., Bojti L., Kádas K. Jók: Csecsődi I. Ill. Puzsár A. 

Krekk János nem nyilatkozott.

Antal József: Először is jobbulást kívánunk a hazaiak súlyosan megsérült játékosának! Nyertünk, és ez volt a legfontosabb!

Bestrong SC II - Józsa SE 2-3(2-2)

80 néző. Vezette: Piskóczi L.(Piskóczi Zs., Szakály M.)

Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(Vadon M.), Magyar M., Magi L.(Takács A.), Kapusi B.(Nagy A.), Molnár M., Radványi R., Magyar A., Nagy Bátor Á.(Gergely B.), Virág B., Bartók P. Vezetőedző: Novák Ádám

Józsa: Takács I. - Radnai D., Iványi Á., Uri M., Farkas Z.(Sárközi E.), Dezső M., Szabó O.(Bardi Á.), Hamvas E.(Iványi D.), Csernyánszky B.(Szilágyi Sz.), Gál Sz.(Adonyi J.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Gól: Lénárt P., Magi L. Ill. Gál Sz., Radnai D., Uri M. Jók: mindenki ill. mindenki

Novák Ádám: Nem volt egy magas színvonalú mérkőzés, de a játékvezető ezt is alul tudta múlni! Hamar kettős emberhátrányba kerültünk, de még így is vezetést tudtunk szerezni, de a végére kijött az emberelőny! További sok sikert a Józsa csapatának! Hajrá BeStrong!

Szabó Mátyás: Visszatértünk a helyes útra. Köszönöm a csapatnak hogy megkoronázták a mai napot. A második kislányom születése napján! Sok sikert kívánok a Bestrongnak!

A Tabella

1. Egyeki SBSE 7 5 2 0 24-7 17

2. Józsa SE 7 5 0 2 16-8 15

3. Nyírmártonfalva SE 6 5 0 1 19-14 15

4. Hajdúdorog 7 4 0 2 21-6 12

5. Nyírábrány 6 3 2 1 15-10 11

6. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8

7. Polgár VSE 7 2 1 4 19-233 7

8. Hajdúhadházi FK 6 2 1 3 13-20 7

9. Bestrong SC II 5 2 0 3 12-18 6

10. Görbeházi KSE 6 0 0 5 8-22 0

11. Petőfi Sportegyesület 4 0 0 4 3-17 0

A másodosztály szombati meccseit itt tudjátok megnézni:

