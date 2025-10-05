2 órája
Súlyos sérült szenvedett a Vármegyei másod osztály egyik játékosa
Vasárnap sem maradtunk meccs nélkül. Mutatjuk, milyen eredmény született a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztályban.
Vármegyei II. Osztály Észak 7. forduló
Petőfi Sportegyesület - Polgár VSE 4-9(2-3)
85 néző. Vezette: Nagy N.(Szilágyi Z., Borkó Z.)
Petőfi: Kökényesi Gy. - Lukács L., Lakatos M.(Béres Cs.), Gugg K., Ignáth T., Balogh T., Rózsa N., Nagy A., Pozsák N., Szilágyi Z., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Polgár: Csomós D. - Bolgár D., Puzsár A., Balogh M., CSorba T.(Reszegi L.), Kádas K., Bojti L., Farkas S., Száraz Á., Antal J. Játékosedző: Antal József
Gól: Csecsődi I.(2), Balogh T., Gugg K. Ill. Puzsár A.(6), Csorba T., Bojti L., Kádas K. Jók: Csecsődi I. Ill. Puzsár A.
Krekk János nem nyilatkozott.
Antal József: Először is jobbulást kívánunk a hazaiak súlyosan megsérült játékosának! Nyertünk, és ez volt a legfontosabb!
Bestrong SC II - Józsa SE 2-3(2-2)
80 néző. Vezette: Piskóczi L.(Piskóczi Zs., Szakály M.)
Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(Vadon M.), Magyar M., Magi L.(Takács A.), Kapusi B.(Nagy A.), Molnár M., Radványi R., Magyar A., Nagy Bátor Á.(Gergely B.), Virág B., Bartók P. Vezetőedző: Novák Ádám
Józsa: Takács I. - Radnai D., Iványi Á., Uri M., Farkas Z.(Sárközi E.), Dezső M., Szabó O.(Bardi Á.), Hamvas E.(Iványi D.), Csernyánszky B.(Szilágyi Sz.), Gál Sz.(Adonyi J.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Gól: Lénárt P., Magi L. Ill. Gál Sz., Radnai D., Uri M. Jók: mindenki ill. mindenki
Novák Ádám: Nem volt egy magas színvonalú mérkőzés, de a játékvezető ezt is alul tudta múlni! Hamar kettős emberhátrányba kerültünk, de még így is vezetést tudtunk szerezni, de a végére kijött az emberelőny! További sok sikert a Józsa csapatának! Hajrá BeStrong!
Szabó Mátyás: Visszatértünk a helyes útra. Köszönöm a csapatnak hogy megkoronázták a mai napot. A második kislányom születése napján! Sok sikert kívánok a Bestrongnak!
A Tabella
1. Egyeki SBSE 7 5 2 0 24-7 17
2. Józsa SE 7 5 0 2 16-8 15
3. Nyírmártonfalva SE 6 5 0 1 19-14 15
4. Hajdúdorog 7 4 0 2 21-6 12
5. Nyírábrány 6 3 2 1 15-10 11
6. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8
7. Polgár VSE 7 2 1 4 19-233 7
8. Hajdúhadházi FK 6 2 1 3 13-20 7
9. Bestrong SC II 5 2 0 3 12-18 6
10. Görbeházi KSE 6 0 0 5 8-22 0
11. Petőfi Sportegyesület 4 0 0 4 3-17 0
