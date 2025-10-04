október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II.

1 órája

„Amikor gyerek voltam, nem értettem, mit jelent, amit a tankönyvben írnak: történelmi mélypont”

Címkék#vármegye II.#megye II.#labdarúgás#megyei foci#foci

Mutatjuk az eredményt! Nyolc mérkőzést játszottak le szombaton Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 7. fordulójában.

Haon.hu

Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 7. forduló

Egyeki SBSE - Hajdúhadházi FK 6-2(2-1)

90 néző. Vezette: Piskóczi Zs.(Piskóczi L., Tóth H.)

Egyek: Pap Z.(Baranyi Cs.) - Zsólyomi D., Kun R, Szatmári Z.(Juhász R.), Len Sz.(Domán P.), Turó Z., Farkas Z., Tóth Sz., Papp B.(Balogh A.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: id. Farkas Zoltán

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.). - Baktai L.(Fekete I.), Lakatos L., Balogh I., Kovács K., Hegedűs S.(Molnár D.), Horváth A., Juhász I.(Szilágyi J.), Nagy I.(Balog Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Farkas Z.(3), Len Sz., Zsólyomi D., Papp B. Ill. Lakatos Sz., Horváth A. Jók: mindenki ill. senki

Farkas Zoltán: Végig magabiztosan játszva, szép gólokat szerezve, megérdemelten nyertünk. Hiányérzetem az, hogy kicsit több volt a kapott gól, mint amit szerettem volna. További sok sikert a Hadháznak!

Nagy István Zsombor nem nyilatkozott.

Nyírábrány - Hajdúdorog SE 3-0(2-0)

100 néző. Vezette: Vékony T.(Kiss B., Árva A.)

Nyírábrány: Küzmös E. - Sándor L.(Gerghel Gy.), Kiss R., Furó Zs., Madar T.(Pádár M.), Gerghel E.(Küzmös Gy.), Klein I., Küzmös A., Pintye P,(Debreceni J.), Török P., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Oláh L.(Sándor J.), Dálnoki Zs., Balla K., Gyúró L., Kompár B.(Balogh A.), Percze N., Tóth K., Sándor P., Kökényesi Zs. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Gerghel E.(2), Madar T. Jók: Gerghel E., Furó Zs., Madar T. Ill. senki

Küzmös György: Egy nagyon jó formában lévő ellenféllel találkoztunk, amit tudtunk is. Beigazolódott amire számítottunk, egy jó harcos mérkőzést kaptunk, adok-kapok oda vissza, férfias küzdelem, jó játékvezetés mellett sikerült itthon tartani a három pontot. Gratulálok a Hajdúdorognak és boldog születésnapot Tóth Csabika játékosomnak!

Dálnoki Zsolt: Gratulálok a hazai csapatnak a győzelméhez! A mérkőzésről annyit hogy, 5 emberünk hiányzott, volt 4 betegséggel érkezőnk és nem utolsó sorban a legelő, ami nekünk nem fekszik. Gratulálunk nekik és reméljük most már mindenkit legyőznek hazai környezetben, megyünk tovább, s jövő héten javítunk! Hajrá Dorog!

Nyírmártonfalva SE - Görbeházi KSE 2-1(0-1)

400 néző. Vezette: Szilágyi Cs.(Molnár J., Szabó Á.)

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Gáll F.(Patalenszki J.), Dénes S., Szemán N.(Havrilla I.), Terdik R.(Kövér M.), Szemán T., Szilágyi M.(Mandics I.), Szemán B., Kiss I., Konyári S.(Jónizs A.), Kiss G.(Kiss G.). Játékosedző: Konyári Sándor

Görbeháza: Szilágyi K. - Félegyházi Z.(Váradi Gy.), Tóth A., Hajdú R.(Sebők A.), Szabó I.(Tóth P.), Fábián Sz:, Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Urbán K.), Csőke K.(Siket R.), Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Kiss I., Szilágyi M. Ill. Fábián Sz. Jók: mindenki ill. senki

Konyári Sándor: Nagyszerűre sikerült a pályaavató. A legkisebbek nyitották meg a napot, majd az öregfiúk kergették a labdát. Ha nehezen is, de sikerült mind a 6 pontot itthon tartani. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy ez a mai nap létre jöhetett. Beérik a munka gyümölcse

Szolnoki Attila nem nyilatkozott. 

A Tabella

  1. Egyeki SBSE 7 5 2 0 24-7 17
  2. Nyírmártonfalva SE 6 5 0 1 19-14 15
  3. Hajdúdorog 7 4 0 2 21-6 12
  4. Józsa SE 6 4 0 2 13-6 12
  5. Nyírábrány 6 3 2 1 15-10 11
  6. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8
  7. Hajdúhadházi FK 6 2 1 3 13-20 7
  8. Bestrong SC II 5 2 0 3 12-18 6
  9. Polgár VSE 6 1 1 4 10-19 4
  10. Görbeházi KSE 6 0 0 5 8-22 0
  11. Petőfi Sportegyesület 4 0 0 4 3-17 0

Vármegyei II. osztály, DÉL 7. forduló

Blondy FC Esztár - Nagyrábé 2-6(1-2)

85 néző. Vezette: Szabó P.(Farkas B., Marinka M.)

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Rézműves T., Pellei E., Balogh B., Nagy P., Mona P., Tóth J., Halász B.(Gurzó M.), Nagy D., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera

Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy., Makai Á., Dan T.(Nyerges B.), Bakonszegi M., Kovács A., István B., Török Zs., Sárközi L.(Diószegi G.), Szabó A.(Pásztor T.). Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Tóth J.(2) ill. Bajnók Sz.(3), Bakonszegi M., István B., Diószegi G. Jók: senki ill. Bajnók Sz.

Vajas Vera: Amikor gyerek voltam, nem értettem, mit jelent, amit a tankönyvben írnak: történelmi mélypont. Most érzem a bőrömön is. Pezsgő nincs. Viszlát Magyarország!

Bodó Lajos és Jenei Gábor: Az idei legjobb játékunkkal, egy jól játszó esztári csapat otthonából tudtuk elhozni a három pontot. A második félidőben a beívelések utáni meleg pillanatokat átéltük és a kontráink révén megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak!

Báránd KSE - Konyári SE 0-1(0-0)

70 néző. Vezette: Kovács Z.(Győri L., Boa L.)

Báránd: Tóth S. - Danka L.(Dobi M.), Kiss T., Szabó G., Makula A.(Gali G.), Killy Z., Mile B.(Zsupkó L.), Filep G., Csáti I., Orsó A.(Varga L.), Csóka G. Vezetőedző: Fülöp András

Konyár: Száraz Cs.(Seres R.) - Seres T., Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Farkas T.(Varga Sz.), Tóth L.(Erdelics T.), Lakatos G., Makula I., Nagy Z., Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Varga Sz. Jók: senki ill. mindenki

Fülöp András nem nyilatkozott. 

Czibere Tibor: Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!

Biharkeresztesi VSE - NSC Nagyhegyes 2-1(2-1)

70 néző. Vezette: Hetrovics R.(Papp N., Gajdics Z.)

Biharkeresztes: Orban J. - Szabó K., Kovács B., Jenei R., Mérő P., Baranyi I., Balogh A., Okos T., Buka Sz., Pukoli J., Lakatos A. Vezetőedző: Mohácsi Sándor

Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Szabó Z., Forgács G., Szabó B., Bíró B., Szabó B., Veres N., Bucz Zs., Jeges K. Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: ill. Veres P. Jók: mindenki ill. mindenki

Mohácsi Sándor nem nyilatkozott. 

Plókai Mihály: A pálya minősége kritikán aluli volt, de ennek ellenére sokkal jobban alkalmazkodtunk, mint a hazai csapat. Köszönjük a fogadtatást, hogy fél órával a kezdés előtt még nem volt öltözőnk. Vesztes meccs után nem szoktam ilyet nyilatkozni, de nagyon büszke vagyok a játékosaimra, és köszönöm nekik a mai hozzáállást.

KSE Földes - Nádudvari SE 0-2(0-0)

90 néző. Vezette: László J.(Szentesi D., Tóth G.)

Földes: Horváth Zs. - Boér L., Wéninger A.(Cseppentő F.), Károlyi B.(Rusznyák Zs.), Faragó Gy., Gombos Á.(Bíró B.), Sajó D., Balogh R.(Kelemen T.), Balogh M., Vincze N., Balku T.(Kiss P.). Vezetőedző: Nagy Róbert

Nádudvar: Szathmári Z. - Barató G.(Horváth R.), Bojtor P., Csige Zs.(Nemes B.), Horváth A., Kovács I.(Varga D.), Fekete M., Bodnár N., Kovács L., Petrusz P., Félegyházi V.(Fekete K.). Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Fekete M., Félegyházi V. Jók: senki ill. Fekete M.

Nagy Róbert: Saját magunkat vertük meg. Az első félidőben minimum 4-5 tiszta ziccert hagytunk ki, ami a mi hibánk. Két tiszta büntető maradt el javunkra, ami nem a mi hibánk, és nem elfogultságból mondom! Mindenki látta a két esetet, csak akinek kellett volna, ő nem látta, de „megbeszélték”! A második félidőben mind a két vendég gólnál mi hibáztunk, beragadtunk a védelmében. Furcsa volt sok minden. A nádudvari játékos megfejeli a játékosomat, erre a játékosom kap sárgát, a vendégek játékosa háromszor szabálytalankodik ugyanazzal a játékosommal 5 perc alatt, és nincs még figyelmeztetve se, de a mi játékosunk az első szabálytalanságra sárgát kap. Furcsa ez az egész, de nem tudunk mit csinálni. További sok sikert kívánok a Nádudvar csapatának! Judit néninek, a mi tyúkanyónknak minél hamarabbi gyógyulást kívánunk az egész csapat nevében! Béla bácsinak köszönjük a finom pörköltet!

Gere Csaba: Az eredmény körülbelül megmutatja azt a minimális különbséget, amivel jobbak voltunk. Ez a különbség leginkább a második félidő elején mutatkozott meg, a két gyors gólunk valamelyest feloldotta a csapat görcsösségét.

Derecskei LSE - Mikepércs 1-1(0-0)

80 néző. Vezette: Forgács K.(Sütő J., Hajdu B.)

Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Ritli R.(Alimán A.), Fekete B., Kiss S.(Tóth S.), Tóth L.(Csák M.), Nagy M.(Vértesi T.). Vezetőedző: Benedek Barnabás

Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Váradi Á.(Tasi I.), Gulyás P., Timák Cs., Tószegi T., Kropok D.(Czerődi G.), Tar D., Rácz N., Dobos Á., Ludánszki I. Vezetőedző: Péter István

Gól: Csizmadia Cs. Ill Timák Cs. Jók: senki ill. senki

Benedek Barnabás: A futball istene elvette, amit a múlt héten kaptunk. Gólokkal kellett volna nyerni a mérkőzést. Támadók pedig, akik 300 perc alatt képesek egy gólt is szerezni, kérem, privátba keressenek!

Péter István: Sajnos ma is tartalékos kerettel érkeztünk a meccsre. Az ellenfelünk végig kézben tartotta a meccset és igazából az ő akaratuk érvényesült a meccs nagy részén. A második felidő derekán emberhátrányba kerültünk, ami után nem lehetett más célunk, mint a kapunk őrzése. Ha a mutatott játék alapján nem is, de a küzdeni akarás és a játékosok egymás iránti alázata miatt mindenképp megérdemeltük az egyik pontot. Gratulálok a csapatnak a pontszerzéshez, és sok sikert kívánok a továbbiakban a házigazda csapatnak!

A Tabella

  1. Ebesi SBKE 6 5 0 1 32-10 15
  2. Nádudvari SE 7 4 0 2 29-13 15
  3. Konyári SE 6 5 0 1 16-8 15
  4. Derecskei LSE 6 4 2 0 12-4 14
  5. Nagyrábé 6 4 0 2 20-6 12
  6. Biharkeresztesi VSE 7 3 1 3 14-19 10
  7. Mikepércs 7 2 1 4 15-24 7
  8. NSC Nagyhegyes 6 2 0 4 13-20 6
  9. KSE Földes 6 1 2 3 7-18 5
  10. Báránd KSE 7 1 0 6 11-23 3
  11. Blondy FC Esztár 6 1 0 5 13-33 3

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu