1 órája
„Amikor gyerek voltam, nem értettem, mit jelent, amit a tankönyvben írnak: történelmi mélypont”
Mutatjuk az eredményt! Nyolc mérkőzést játszottak le szombaton Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 7. fordulójában.
Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 7. forduló
Egyeki SBSE - Hajdúhadházi FK 6-2(2-1)
90 néző. Vezette: Piskóczi Zs.(Piskóczi L., Tóth H.)
Egyek: Pap Z.(Baranyi Cs.) - Zsólyomi D., Kun R, Szatmári Z.(Juhász R.), Len Sz.(Domán P.), Turó Z., Farkas Z., Tóth Sz., Papp B.(Balogh A.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: id. Farkas Zoltán
Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.). - Baktai L.(Fekete I.), Lakatos L., Balogh I., Kovács K., Hegedűs S.(Molnár D.), Horváth A., Juhász I.(Szilágyi J.), Nagy I.(Balog Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Gól: Farkas Z.(3), Len Sz., Zsólyomi D., Papp B. Ill. Lakatos Sz., Horváth A. Jók: mindenki ill. senki
Farkas Zoltán: Végig magabiztosan játszva, szép gólokat szerezve, megérdemelten nyertünk. Hiányérzetem az, hogy kicsit több volt a kapott gól, mint amit szerettem volna. További sok sikert a Hadháznak!
Nagy István Zsombor nem nyilatkozott.
Nyírábrány - Hajdúdorog SE 3-0(2-0)
100 néző. Vezette: Vékony T.(Kiss B., Árva A.)
Nyírábrány: Küzmös E. - Sándor L.(Gerghel Gy.), Kiss R., Furó Zs., Madar T.(Pádár M.), Gerghel E.(Küzmös Gy.), Klein I., Küzmös A., Pintye P,(Debreceni J.), Török P., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György
Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Oláh L.(Sándor J.), Dálnoki Zs., Balla K., Gyúró L., Kompár B.(Balogh A.), Percze N., Tóth K., Sándor P., Kökényesi Zs. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Gól: Gerghel E.(2), Madar T. Jók: Gerghel E., Furó Zs., Madar T. Ill. senki
Küzmös György: Egy nagyon jó formában lévő ellenféllel találkoztunk, amit tudtunk is. Beigazolódott amire számítottunk, egy jó harcos mérkőzést kaptunk, adok-kapok oda vissza, férfias küzdelem, jó játékvezetés mellett sikerült itthon tartani a három pontot. Gratulálok a Hajdúdorognak és boldog születésnapot Tóth Csabika játékosomnak!
Dálnoki Zsolt: Gratulálok a hazai csapatnak a győzelméhez! A mérkőzésről annyit hogy, 5 emberünk hiányzott, volt 4 betegséggel érkezőnk és nem utolsó sorban a legelő, ami nekünk nem fekszik. Gratulálunk nekik és reméljük most már mindenkit legyőznek hazai környezetben, megyünk tovább, s jövő héten javítunk! Hajrá Dorog!
Nyírmártonfalva SE - Görbeházi KSE 2-1(0-1)
400 néző. Vezette: Szilágyi Cs.(Molnár J., Szabó Á.)
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Gáll F.(Patalenszki J.), Dénes S., Szemán N.(Havrilla I.), Terdik R.(Kövér M.), Szemán T., Szilágyi M.(Mandics I.), Szemán B., Kiss I., Konyári S.(Jónizs A.), Kiss G.(Kiss G.). Játékosedző: Konyári Sándor
Görbeháza: Szilágyi K. - Félegyházi Z.(Váradi Gy.), Tóth A., Hajdú R.(Sebők A.), Szabó I.(Tóth P.), Fábián Sz:, Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Urbán K.), Csőke K.(Siket R.), Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila
Gól: Kiss I., Szilágyi M. Ill. Fábián Sz. Jók: mindenki ill. senki
Konyári Sándor: Nagyszerűre sikerült a pályaavató. A legkisebbek nyitották meg a napot, majd az öregfiúk kergették a labdát. Ha nehezen is, de sikerült mind a 6 pontot itthon tartani. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy ez a mai nap létre jöhetett. Beérik a munka gyümölcse
Szolnoki Attila nem nyilatkozott.
A Tabella
Vármegyei II. osztály, DÉL 7. forduló
Blondy FC Esztár - Nagyrábé 2-6(1-2)
85 néző. Vezette: Szabó P.(Farkas B., Marinka M.)
Esztár: Balogh I. - Mándi L., Rézműves T., Pellei E., Balogh B., Nagy P., Mona P., Tóth J., Halász B.(Gurzó M.), Nagy D., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy., Makai Á., Dan T.(Nyerges B.), Bakonszegi M., Kovács A., István B., Török Zs., Sárközi L.(Diószegi G.), Szabó A.(Pásztor T.). Vezetőedző: Bodó Lajos
Gól: Tóth J.(2) ill. Bajnók Sz.(3), Bakonszegi M., István B., Diószegi G. Jók: senki ill. Bajnók Sz.
Vajas Vera: Amikor gyerek voltam, nem értettem, mit jelent, amit a tankönyvben írnak: történelmi mélypont. Most érzem a bőrömön is. Pezsgő nincs. Viszlát Magyarország!
Bodó Lajos és Jenei Gábor: Az idei legjobb játékunkkal, egy jól játszó esztári csapat otthonából tudtuk elhozni a három pontot. A második félidőben a beívelések utáni meleg pillanatokat átéltük és a kontráink révén megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak!
Báránd KSE - Konyári SE 0-1(0-0)
70 néző. Vezette: Kovács Z.(Győri L., Boa L.)
Báránd: Tóth S. - Danka L.(Dobi M.), Kiss T., Szabó G., Makula A.(Gali G.), Killy Z., Mile B.(Zsupkó L.), Filep G., Csáti I., Orsó A.(Varga L.), Csóka G. Vezetőedző: Fülöp András
Konyár: Száraz Cs.(Seres R.) - Seres T., Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Farkas T.(Varga Sz.), Tóth L.(Erdelics T.), Lakatos G., Makula I., Nagy Z., Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor
Gól: Varga Sz. Jók: senki ill. mindenki
Fülöp András nem nyilatkozott.
Czibere Tibor: Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!
Biharkeresztesi VSE - NSC Nagyhegyes 2-1(2-1)
70 néző. Vezette: Hetrovics R.(Papp N., Gajdics Z.)
Biharkeresztes: Orban J. - Szabó K., Kovács B., Jenei R., Mérő P., Baranyi I., Balogh A., Okos T., Buka Sz., Pukoli J., Lakatos A. Vezetőedző: Mohácsi Sándor
Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Szabó Z., Forgács G., Szabó B., Bíró B., Szabó B., Veres N., Bucz Zs., Jeges K. Vezetőedző: Plókai Mihály
Gól: ill. Veres P. Jók: mindenki ill. mindenki
Mohácsi Sándor nem nyilatkozott.
Plókai Mihály: A pálya minősége kritikán aluli volt, de ennek ellenére sokkal jobban alkalmazkodtunk, mint a hazai csapat. Köszönjük a fogadtatást, hogy fél órával a kezdés előtt még nem volt öltözőnk. Vesztes meccs után nem szoktam ilyet nyilatkozni, de nagyon büszke vagyok a játékosaimra, és köszönöm nekik a mai hozzáállást.
KSE Földes - Nádudvari SE 0-2(0-0)
90 néző. Vezette: László J.(Szentesi D., Tóth G.)
Földes: Horváth Zs. - Boér L., Wéninger A.(Cseppentő F.), Károlyi B.(Rusznyák Zs.), Faragó Gy., Gombos Á.(Bíró B.), Sajó D., Balogh R.(Kelemen T.), Balogh M., Vincze N., Balku T.(Kiss P.). Vezetőedző: Nagy Róbert
Nádudvar: Szathmári Z. - Barató G.(Horváth R.), Bojtor P., Csige Zs.(Nemes B.), Horváth A., Kovács I.(Varga D.), Fekete M., Bodnár N., Kovács L., Petrusz P., Félegyházi V.(Fekete K.). Vezetőedző: Gere Csaba
Gól: Fekete M., Félegyházi V. Jók: senki ill. Fekete M.
Nagy Róbert: Saját magunkat vertük meg. Az első félidőben minimum 4-5 tiszta ziccert hagytunk ki, ami a mi hibánk. Két tiszta büntető maradt el javunkra, ami nem a mi hibánk, és nem elfogultságból mondom! Mindenki látta a két esetet, csak akinek kellett volna, ő nem látta, de „megbeszélték”! A második félidőben mind a két vendég gólnál mi hibáztunk, beragadtunk a védelmében. Furcsa volt sok minden. A nádudvari játékos megfejeli a játékosomat, erre a játékosom kap sárgát, a vendégek játékosa háromszor szabálytalankodik ugyanazzal a játékosommal 5 perc alatt, és nincs még figyelmeztetve se, de a mi játékosunk az első szabálytalanságra sárgát kap. Furcsa ez az egész, de nem tudunk mit csinálni. További sok sikert kívánok a Nádudvar csapatának! Judit néninek, a mi tyúkanyónknak minél hamarabbi gyógyulást kívánunk az egész csapat nevében! Béla bácsinak köszönjük a finom pörköltet!
Gere Csaba: Az eredmény körülbelül megmutatja azt a minimális különbséget, amivel jobbak voltunk. Ez a különbség leginkább a második félidő elején mutatkozott meg, a két gyors gólunk valamelyest feloldotta a csapat görcsösségét.
Derecskei LSE - Mikepércs 1-1(0-0)
80 néző. Vezette: Forgács K.(Sütő J., Hajdu B.)
Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Ritli R.(Alimán A.), Fekete B., Kiss S.(Tóth S.), Tóth L.(Csák M.), Nagy M.(Vértesi T.). Vezetőedző: Benedek Barnabás
Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Váradi Á.(Tasi I.), Gulyás P., Timák Cs., Tószegi T., Kropok D.(Czerődi G.), Tar D., Rácz N., Dobos Á., Ludánszki I. Vezetőedző: Péter István
Gól: Csizmadia Cs. Ill Timák Cs. Jók: senki ill. senki
Benedek Barnabás: A futball istene elvette, amit a múlt héten kaptunk. Gólokkal kellett volna nyerni a mérkőzést. Támadók pedig, akik 300 perc alatt képesek egy gólt is szerezni, kérem, privátba keressenek!
Péter István: Sajnos ma is tartalékos kerettel érkeztünk a meccsre. Az ellenfelünk végig kézben tartotta a meccset és igazából az ő akaratuk érvényesült a meccs nagy részén. A második felidő derekán emberhátrányba kerültünk, ami után nem lehetett más célunk, mint a kapunk őrzése. Ha a mutatott játék alapján nem is, de a küzdeni akarás és a játékosok egymás iránti alázata miatt mindenképp megérdemeltük az egyik pontot. Gratulálok a csapatnak a pontszerzéshez, és sok sikert kívánok a továbbiakban a házigazda csapatnak!
A Tabella
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal
Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki