„Amikor gyerek voltam, nem értettem, mit jelent, amit a tankönyvben írnak: történelmi mélypont”

Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 7. forduló

Egyeki SBSE - Hajdúhadházi FK 6-2(2-1)

90 néző. Vezette: Piskóczi Zs.(Piskóczi L., Tóth H.)

Egyek: Pap Z.(Baranyi Cs.) - Zsólyomi D., Kun R, Szatmári Z.(Juhász R.), Len Sz.(Domán P.), Turó Z., Farkas Z., Tóth Sz., Papp B.(Balogh A.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: id. Farkas Zoltán

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.). - Baktai L.(Fekete I.), Lakatos L., Balogh I., Kovács K., Hegedűs S.(Molnár D.), Horváth A., Juhász I.(Szilágyi J.), Nagy I.(Balog Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Farkas Z.(3), Len Sz., Zsólyomi D., Papp B. Ill. Lakatos Sz., Horváth A. Jók: mindenki ill. senki

Farkas Zoltán: Végig magabiztosan játszva, szép gólokat szerezve, megérdemelten nyertünk. Hiányérzetem az, hogy kicsit több volt a kapott gól, mint amit szerettem volna. További sok sikert a Hadháznak!

Nagy István Zsombor nem nyilatkozott.

Nyírábrány - Hajdúdorog SE 3-0(2-0)

100 néző. Vezette: Vékony T.(Kiss B., Árva A.)

Nyírábrány: Küzmös E. - Sándor L.(Gerghel Gy.), Kiss R., Furó Zs., Madar T.(Pádár M.), Gerghel E.(Küzmös Gy.), Klein I., Küzmös A., Pintye P,(Debreceni J.), Török P., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Oláh L.(Sándor J.), Dálnoki Zs., Balla K., Gyúró L., Kompár B.(Balogh A.), Percze N., Tóth K., Sándor P., Kökényesi Zs. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Gerghel E.(2), Madar T. Jók: Gerghel E., Furó Zs., Madar T. Ill. senki

Küzmös György: Egy nagyon jó formában lévő ellenféllel találkoztunk, amit tudtunk is. Beigazolódott amire számítottunk, egy jó harcos mérkőzést kaptunk, adok-kapok oda vissza, férfias küzdelem, jó játékvezetés mellett sikerült itthon tartani a három pontot. Gratulálok a Hajdúdorognak és boldog születésnapot Tóth Csabika játékosomnak!

Dálnoki Zsolt: Gratulálok a hazai csapatnak a győzelméhez! A mérkőzésről annyit hogy, 5 emberünk hiányzott, volt 4 betegséggel érkezőnk és nem utolsó sorban a legelő, ami nekünk nem fekszik. Gratulálunk nekik és reméljük most már mindenkit legyőznek hazai környezetben, megyünk tovább, s jövő héten javítunk! Hajrá Dorog!