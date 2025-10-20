Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály ÉSZAK 9. forduló

Nyírmártonfalva SE - Hajdúdorog SE 4-3(2-1)

95 néző Vezette: Rizán Zs.(Orosz J., Tóth B.)

Nyírmártonfalva: Selyem D.(Káplár F.) - Szemán B., Tóth T., Dénes S., Szemán N.(Gáll F.), Szemán T.(Havrilla I.), Szilágyi M.(Kiss G.), Szemán B., Mandics I.(Sarkadi A.), Kiss I.(Kövér M.), Tömöri L.(Kiss G.) Játékosedző: Konyári Sándor

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Dálnoki Zs.(Balogh A.) Szilágyi B.(Balla K.), Papp L., Anga A.(Sándor J.), Gyúró L., Kompár B., Tóth K., Sándor P.(Kökényesi Zs.), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Szemán B.(2), Szilágyi M., Pogácsás J.(ög) ill. Kompár B.(3)

Jók: Szemán B. Ill. Tömöri L.

Konyári Sándor: A hétközi és a mérkőzés előtti fejmosás, valamint az apró változtatások meghozták az eredményt. Minden döntésemnek súlyos következménye van. Az egyik jól sült el, a másik majdnem megbosszulta magát. Az első húsz percben nem nagyon találtuk a játékunkat, és szokás szerint hátrányból kellett felállnunk. És újra felálltunk! A végére magunknak tettem nehézzé a mérkőzést, de sikerült diadalmaskodnunk. Minden játékos dicséretet érdemel.

Dálnoki Zsolt: Gratulálunk a hazai csapatnak! Mi pedig sopánkodhatunk, mert úgy érzem, hogy magunkat vertük meg.

Petőfi Sportegyesület - Görbeházi KSE 5-3(3-1)

70 néző Vezette: Percze Zs.(Kriston T., Pete A.)

Petőfi: Hajkó B. - Illés G.(Nagy A.), Lukács L., Gugg K., Ignáth T., Balogh T.(Sisa J.), Rózsa N., Illés P., Pozsák N.(Ternován J.), Dobrai G., Csecsődi I.(Lakatos M.) Vezetőedző: Krekk János

Görbeháza: Ronkovics A. - Tóth A., Hajdú R.(Kecskés E.), Siket R.(Urbán K.), Fábián Sz., Ilyés Z., Varga B.(Szabó I.), Pálinkás P.(Siket Gy.), Pók D., Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T.(Tóth P.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Rózsa N.(3), Balogh T.(2) ill. Urbán K.(2), Csőke K Jók: Ronkovics T., Urbán P.

Ifi:

Krekk János: Sok elveszített meccs után ma sikerült a csapatnak a győzelem! A meccs nagy részében a mi akaratunk érvényesült, viszont voltak megint hibák, amelyeket az ellenfél ki is használt, de összességében megérdemeltük a győzelmet! Az ellenfélnek további sok sikert kívánok! A játékvezetőknek köszönet, mert szerintem jól vezették a meccset! A szurkolóinknak pedig ma sikerült örömet szerezni; már járt ez nekünk, mert végig ott voltak a csapat mellett! Köszönöm, hajrá Nyíracsád!