1 órája
„Úgy érzem, hogy magunkat vertük meg”
Mutatjuk, hogy alakultak a mérkőzések! Számos meglepetést tartogatott a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály 9. fordulója vasárnap.
Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály ÉSZAK 9. forduló
Nyírmártonfalva SE - Hajdúdorog SE 4-3(2-1)
95 néző Vezette: Rizán Zs.(Orosz J., Tóth B.)
Nyírmártonfalva: Selyem D.(Káplár F.) - Szemán B., Tóth T., Dénes S., Szemán N.(Gáll F.), Szemán T.(Havrilla I.), Szilágyi M.(Kiss G.), Szemán B., Mandics I.(Sarkadi A.), Kiss I.(Kövér M.), Tömöri L.(Kiss G.) Játékosedző: Konyári Sándor
Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Dálnoki Zs.(Balogh A.) Szilágyi B.(Balla K.), Papp L., Anga A.(Sándor J.), Gyúró L., Kompár B., Tóth K., Sándor P.(Kökényesi Zs.), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Gól: Szemán B.(2), Szilágyi M., Pogácsás J.(ög) ill. Kompár B.(3)
Jók: Szemán B. Ill. Tömöri L.
Konyári Sándor: A hétközi és a mérkőzés előtti fejmosás, valamint az apró változtatások meghozták az eredményt. Minden döntésemnek súlyos következménye van. Az egyik jól sült el, a másik majdnem megbosszulta magát. Az első húsz percben nem nagyon találtuk a játékunkat, és szokás szerint hátrányból kellett felállnunk. És újra felálltunk! A végére magunknak tettem nehézzé a mérkőzést, de sikerült diadalmaskodnunk. Minden játékos dicséretet érdemel.
Dálnoki Zsolt: Gratulálunk a hazai csapatnak! Mi pedig sopánkodhatunk, mert úgy érzem, hogy magunkat vertük meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Petőfi Sportegyesület - Görbeházi KSE 5-3(3-1)
70 néző Vezette: Percze Zs.(Kriston T., Pete A.)
Petőfi: Hajkó B. - Illés G.(Nagy A.), Lukács L., Gugg K., Ignáth T., Balogh T.(Sisa J.), Rózsa N., Illés P., Pozsák N.(Ternován J.), Dobrai G., Csecsődi I.(Lakatos M.) Vezetőedző: Krekk János
Görbeháza: Ronkovics A. - Tóth A., Hajdú R.(Kecskés E.), Siket R.(Urbán K.), Fábián Sz., Ilyés Z., Varga B.(Szabó I.), Pálinkás P.(Siket Gy.), Pók D., Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T.(Tóth P.) Vezetőedző: Szolnoki Attila
Gól: Rózsa N.(3), Balogh T.(2) ill. Urbán K.(2), Csőke K Jók: Ronkovics T., Urbán P.
Ifi:
Krekk János: Sok elveszített meccs után ma sikerült a csapatnak a győzelem! A meccs nagy részében a mi akaratunk érvényesült, viszont voltak megint hibák, amelyeket az ellenfél ki is használt, de összességében megérdemeltük a győzelmet! Az ellenfélnek további sok sikert kívánok! A játékvezetőknek köszönet, mert szerintem jól vezették a meccset! A szurkolóinknak pedig ma sikerült örömet szerezni; már járt ez nekünk, mert végig ott voltak a csapat mellett! Köszönöm, hajrá Nyíracsád!
Szolnoki Attila: A sportszerűség azt kívánja, hogy először is gratuláljunk a hazai csapatnak. Mindkét csapat nehéz helyzetben volt a mérkőzés előtt, de a mai meccsen a lelkesedés és a szerencse a hazaiak mellett állt. Sajnos nem sikerült a pontszerzés, de muszáj végigjátszanunk a hátralévő két meccset, és a téli szünetre sok mindenen el kell gondolkodnunk.
Bestrong SC II - Hajdúhadházi FK 4-0(2-0)
100 néző Vezette: Zámbó T.(Szűcs D., Kovács R.)
Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(DR. Rácsai L.), Magyar M.(Incze D.), Nagy A.(Takács A.), Magi L.(Ardelean P.), Kapusi B.(Fehér S.), Molnár M., Novák Á., Radványi R., Nagy Bátor Á.(Gergely B.), Kubán Z. Játékosedző: Novák Ádám
Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L.(Balog Zs.), Balogh I., Juhász I., Kovács K.(Fekete I.), Balogh P.(Berecz Zs.), Horváth A., Nagy I.(Dávid T.), Halder P., Lakatos Sz.(Gergely D.), Rostás M.(Hegedűs S.) Játékosedző: Nagy István Zsombor
Gól: Molnár M.(2), Kapusi B., Lénárt P. Jók: mindenki ill. senki
Ifi:8-5
Novák Ádám: Nehezen indult a mérkőzés számunkra! Sok helyzetet engedtünk az ellenfélnek, azonban mi is alakítottunk ki, ezért előnnyel fordulhattunk! Ennek ellenére muszáj volt rendezni a sorokat a félidőben! A második félidő kedvezően alakult számunkra! Megérdemelten nyertünk! További sok sikert a Hajdúhadház csapatának! Hajrá, BeStrong!
Nagy István Zsombor: A mérkőzés első szakaszában el kellett volna döntenünk a találkozót, de nem tettük meg, ezáltal adtunk egy esélyt a hazai csapatnak, ők viszont éltek ezzel a lehetőséggel! Arra azért nagyon kíváncsi lennék, hogyha minket, játékosokat nagyon lehet büntetni, akkor a mérkőzések levezetői, illetve segítői milyen jellegű szankcióban részesülnek? Tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz levezetni egy mérkőzést, de könyörgöm, saját maguk dolgát nehezítik meg rossz ítéleteikkel! Ma egy olyan mérkőzés tipikus példája volt, hogyha nincs játékvezető, simán lezajlott volna flottul minden!
TABELLA
1. Józsa SE 9 7 0 2 22-10 21
2. Egyeki SBSE 9 6 2 1 30-11 20
3. Nyírmártonfalva SE 8 6 0 2 23-20 18
4. Hajdúdorog 8 5 0 3 27-14 15
5. Nyírábrány 7 3 2 2 16-15 11
6. Polgár VSE 8 3 1 4 22-23 10
7. Hajdúhadházi FK 8 3 1 4 16-24 10
8. Bestrong SC II 8 4 0 4 21-2 12
9. Tiszacsege 8 2 2 4 17-17 8
10. Petőfi Sportegyesület 7 1 0 6 14-34 3
11. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0
Ajánljuk még:
Heti 1000 liter pálinkát főz ez a hajdú-bihari férfi – nem is akármilyeneket: simogatják az ízlelőbimbókat! – fotókkal, videókkal
Botrány: ellökte a labdaszedő gyereket, kiállították Gróf Dávidot - videóval!