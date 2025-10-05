Vármegyei I. Osztály 9. forduló

Létavértes SC’97 - Hajdúsámson 0-12

120 néző Vezette: Tóth B.(Dr. Bendik T., Pete A.)

Létavértes: Máslányi N.(Horváth R.) - Szalma N., Pankotai L., Lénárt J.(Oláh J.), Mazsu S., Amanku P., Ojo O., Balogh J., Emeka A., Mehieddine A., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna

Hajdúsámson: Kökényesi Cs. - Virág T., Samad A.(Szatmári M.), Bartha Z.(Nagy P.), Erdős R.(Tóth B.), Nagy J., Tóth B.(Komádi B.), Kiss L., Trencsényi J.(Kofi A.), Éles M.(Győri R.), Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Bartha Z.(3), Nagy P.(3), Erdős R.(3), Virág T.(2), Kofi A. Jók: senki ill. mindenki

Árva Barna: Gyengék voltunk de nálunk csak a játékvezető volt gyengébb.

Tamás Márk: Magabiztosan sikerült ma győzelmet szereznünk. A hazai csapat láthatóan egy kisebb hullámvölgyben van, de kívánom nekik, hogy mielőbb kilábaljanak belőle. Mind a 18 játékosom hozzátette ma a magáét a sikerhez. Ahogy korábban is említettem, két remek kapusunk van, de ma külön öröm volt látni, hogy Nagy Patrik nemcsak a kapuban, hanem mezőnyjátékosként is megállta a helyét – csereként beállva három találatig jutott. Jó érzés, amikor a csapat minden tagja képes pluszt adni. További sok sikert kívánok a hazai csapatnak! Hajrá Sámson!

A Tabella 1. Hajdúnánás FK 9 9 0 0 35-8 27 2. Hajdúsámson 9 7 0 2 35-10 21 3. Aqua-General HSE 9 7 0 2 26-7 21 4. Balmazújvárosi FC 9 6 0 3 31-16 18 5. Monostorpályi SE 9 6 0 3 18-12 18 6. BUSE 9 5 1 3 24-15 16 7. Sárréti DSK 9 4 3 2 17-11 15 8. Téglás VSE 9 2 5 2 13-12 11 9. Kabai Meteorit SE 9 3 2 4 15-17 11 10. DEAC 8 3 1 4 22-15 10 11. Püspökladányi LE 9 3 1 5 16-29 10 12. Bestrong SC 8 2 1 5 10-18 7 13. Nyíradony VVTK 9 1 4 4 10-18 7 14. Hajdúböszörményi TE 9 2 1 6 10-19 7 15. Bocskai SE 9 1 1 7 14-31 4 16. Létavértes SC’97 9 0 0 9 4-56 1

