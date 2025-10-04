„Ez az ötös az iskolapadban jól néz ki, itt sajnos nem”

Vármegyei I. Osztály 9. forduló

BUSE - Püspökladányi LE 8-0(5-0)

120 néző. Vezette: Muszka Z.(Pál G., Török Z.)

BUSE: Mező L. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J.(Bagi T.), Alimán J., Szatmári Á., Nagy R.(Hudák B.), Ertsey Zs., Spitzmüller L.(Ékes G.), Nagy D.(Mező Sz.). Vezetőedző: Szitkó Róbert

Püspökladány: Baranyai O. - Balogh T., Mester M.(Burzán M.), Tóth A., Ferenczi L., Németh M.(Orbán P.), Gurbai J., Hári B.(Nagy V.), Nagy J., Fegyverneki Zs., Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Magyar Sz.(3), Spitzmüller L.(3), Hudák B., Bagi T. Jók: mindenki ill. senki

Szitkó Róbert: Ma nem játszottunk szép focit, de nagy nyomást helyzetünk az ellenfél védelmére, és megérdemelt győzelmet arattunk! További sok sikert az ellenfélnek!

Szabó Máté: Ma egy nagyon csúnya vereséget szenvedtünk, szégyelljük magunkat, és elnézést kérünk minden Püspökladány-szimpatizánstól. Nehéz időszakon vagyunk túl, amiből erőt merítünk és a következő hetekben javítunk.

Aqua-General HSE - Monostorpályi SE 0-3(0-3)

180 néző. Vezette: Rizán Zs.(Gulyás S., Papp J.)

HSE: Domonkos D. - Butor L.(Kovács B.), Mezei B.(Fábián P.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Potor M.), Éles Z., Bogár M., Karika B., Sallai cs.(Bordán A.), Pallagi J.(Gomes S.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László

Monostorpályi: Bákonyi N. - Erdős B., Bojti Á.(Szabó M.), Ménes M., Rostás G., Kereszti M.(Zurbó B.), Nagy Sz., Csörgő K.(Turóczi Á.), Bacsó A., Szilágyi A., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Kereszti M.(2), Bojti Á. Jók: Kereszti M. ill. Senki

Szabó László: Nyilván költői a kérdés, nem tudom, hogy a három játékvezető miért lett lecserélve a meccs előtt, de az ötvenedik másodpercben választ kaptunk rá! Gratulálunk a Monostorpályinak!

Bereczky Bence: Egyben volt a csapat, álomszerű első 20 perc után tökéletesen menedzseltük az előnyünket. A szív, az akarat és a taktikai fegyelmezettség is megvolt, így a 45 perces emberhátrány sem okozott különösebb gondot. Sok sikert kívánok a Szoboszlónak, köszönjük a vendéglátást! Köszönjük az Ultrasnak a hazai pályát és minden szurkolónknak a támogatást.