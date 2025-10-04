október 4., szombat

Vármegyei I.

2 órája

„Ez az ötös az iskolapadban jól néz ki, itt sajnos nem”

Címkék#vármegye I#megye I.#labdarúgás#megyei foci#foci

Mutatjuk az eredményeket! Hét mérkőzést játszottak szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 9. fordulójában.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 9. forduló

BUSE - Püspökladányi LE 8-0(5-0)

120 néző. Vezette: Muszka Z.(Pál G., Török Z.)

BUSE: Mező L. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J.(Bagi T.), Alimán J., Szatmári Á., Nagy R.(Hudák B.), Ertsey Zs., Spitzmüller L.(Ékes G.), Nagy D.(Mező Sz.). Vezetőedző: Szitkó Róbert

Püspökladány: Baranyai O. - Balogh T., Mester M.(Burzán M.), Tóth A., Ferenczi L., Németh M.(Orbán P.), Gurbai J., Hári B.(Nagy V.), Nagy J., Fegyverneki Zs., Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Magyar Sz.(3), Spitzmüller L.(3), Hudák B., Bagi T. Jók: mindenki ill. senki

Szitkó Róbert: Ma nem játszottunk szép focit, de nagy nyomást helyzetünk az ellenfél védelmére, és megérdemelt győzelmet arattunk! További sok sikert az ellenfélnek!

Szabó Máté: Ma egy nagyon csúnya vereséget szenvedtünk, szégyelljük magunkat, és elnézést kérünk minden Püspökladány-szimpatizánstól. Nehéz időszakon vagyunk túl, amiből erőt merítünk és a következő hetekben javítunk.

Aqua-General HSE - Monostorpályi SE 0-3(0-3)

180 néző. Vezette: Rizán Zs.(Gulyás S., Papp J.)

HSE: Domonkos D. - Butor L.(Kovács B.), Mezei B.(Fábián P.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Potor M.), Éles Z., Bogár M., Karika B., Sallai cs.(Bordán A.), Pallagi J.(Gomes S.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László

Monostorpályi: Bákonyi N. - Erdős B., Bojti Á.(Szabó M.), Ménes M., Rostás G., Kereszti M.(Zurbó B.), Nagy Sz., Csörgő K.(Turóczi Á.), Bacsó A., Szilágyi A., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Kereszti M.(2), Bojti Á. Jók: Kereszti M. ill. Senki

Szabó László: Nyilván költői a kérdés, nem tudom, hogy a három játékvezető miért lett lecserélve a meccs előtt, de az ötvenedik másodpercben választ kaptunk rá! Gratulálunk a Monostorpályinak!

Bereczky Bence: Egyben volt a csapat, álomszerű első 20 perc után tökéletesen menedzseltük az előnyünket. A szív, az akarat és a taktikai fegyelmezettség is megvolt, így a 45 perces emberhátrány sem okozott különösebb gondot. Sok sikert kívánok a Szoboszlónak, köszönjük a vendéglátást! Köszönjük az Ultrasnak a hazai pályát és minden szurkolónknak a támogatást.

Nyíradony VVTK - Hajdúnánás FK 0-5(0-2)

130 néző. Vezette: Juhász D.(Szűcs L., Gergely B.)

Nyíradony: Szórádi Á. - Illés G., Bíró B., Gyurina J., Tüzes Gy., Szilágyi T.(Vietorisz Á.), Szabó B.(Makkai M.), Bara M., Németi M., Tövisháti M., Forgó P.(Vincze G.). Játékosedző: Szabó Balázs

Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B.(Farkas M.), Pelles G., Papp K.(Török Á.), Tóth B.(Lakatos N.), Újvári Zs.(Pápa Sz.), Pelles D., Gellén B., Porkoláb B., Tóth G.(Virág G.), Pinczés K.(Bencze D.). Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs.(2), Pelles G., Pelles D., Papp K. Jók: senki ill. mindenki

Szabó Balázs: Ez az ötös az iskolapadban jól néz ki, itt sajnos nem. Kaptunk 4 pontrúgás gólt, ami egy ilyen szintű csapat ellen nem fér bele. Gratulálunk a Nánásnak!

Daróczi Péter nem nyilatkozott.

Balmazújvárosi FC - DEAC II. 4-1(2-0)

120 néző. Vezette: Dr. Bendik T.(Nazsa T., Szakály M.)

Balmazújváros: Ferenczi J. - Veres Z., Csiszár I., Balla B., Linzenbold Zs., Galla P., Kerekes B., Drobina M., Szegedi B., Nagy T., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

DEAC II.: Kovács M. - Bartók Cs.(Dudás G.), Bényei R., Oláh D., Bora P.(Kőrizs Á.), Pirka T.(Szopkó V.), Tar K., Grecskó M.(Kecskés M.), Zsolczai G.(Dari B.), Almási Z. Vezetőedző: Korhut Mihály 

Gól: Harangi N.(2), Drobina M., Szegedi B. Ill. Zsolczai G. Jók: mindenki ill. senki

Kerek Balázs: Nagyon bízom benne, hogy az előző két hét játékát magunk mögött hagyjuk és visszatalálunk arra az útra amin jártunk. A mai mérkőzésen újra azt láttam a játékosoktó,l amire képesek. Ezen az úton kell maradni, mert képesek rá! Sok van még az őszi szezonból és bízok a srácokban, hogy dobogón fogunk telelni, de ahhoz ugyan ezt a szintet kell tartani és a 4 utolsó mérkőzésre extra teljesítmény lerakni a pályára! További sok sikert kívánok a DEAC-nak!

Korhut Mihály: Először is gratulálok a Balmaznak a győzelemhez. Megítélésem szerint egy X-es meccs volt, de az ellenfél jobban kihasználta a helyzeteit. Hiába játszottuk át többször is a védelmi vonalaikat, sajnos rendre rossz döntéseket hoztunk. Volt egy jó periódusunk a végén, de sajnos ez kevés volt.

Bestrong SC - Kabai Meteorit SE 1-0(0-0)

120 néző. Vezette: Kövér T.(Papp Á., Dr. Kiss A.)

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Barabás Z., Bucz B.(Gurbai B.), Juhász B., Hegedűs Gy.(Balogh B.), Berki B., Sallai T.(Csák Zs.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T.(Kang J.). Vezetőedző: Köstner Tamás

Kaba: Molnár T. - Kádár N., Kígyós K.(Johan Gy.), Kovács M.(Furkó L.), Somogyi I., Nagy J., Tóth I.(Bartha D.), Tóth Z., Szőke Cs., Oláh S., Tóth P. Vezetőedző: id. Tóth Péter

Gól: Ferenczi T. Jók: Mindenki ill. senki

Köstner Tamás: Az első félidőben meglepett minket a Kaba, nem tudtuk lereagálni a védekezésből támadásba való átmeneteiket. A másodikban hamar emberhátrányba kerültünk, szerencsére, nem estünk kétségbe, és tőlük is kiállítottak egy játékost. A hátralevő időben mindkét csapat bevihette volna a győztes a találatot, és ezt most hosszú idő után végre nekünk sikerült. Voltak, vannak nehézségeink, sokat kell tanulnunk, például azt is, hogy a győztes meccs után nem sietek haza azonnal! Azt is meg kell jegyezni, hiszen régen láttam ilyet, hogy a kapusunk nem iszik sört!

Tóth Péter: Gyenge teljesítményt nyújtottunk a mai nap. Megérdemelt hazai győzelem, 100%-os helyzetkihasználás. Köszönjük Katona Zolinak a remek vendéglátást. További sok sikert!

Sárréti DSK - Bocskai SE 1-1(0-0)

140 néző. Vezette: Kriston T.(Hajdú I., Czinege T.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Szabó T., Jenei B.(Kardos D.), Kiss N.(Nemes M.), Balás V.(Kolompár A.), Vass Á., Horváth Á., Nagy M., Kecskés G.(Balogh R.), Nagy L. Vezetőedző: Szabó Lajos

Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Fekete I., Kolompár Krisztofer, Medve M., Vértesi N.(Kiss T.), Szabó K., Szarvas L.(Vezendi E.), Károlyi A. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Horváth Á. Ill. Kolompár K. Jók: senki ill. senki. Ifi: 3-0

Szabó Lajos: Alapemberek hiányoztak ma a csapatból, de bizakodóak voltunk, hogy így is győzelemmel tudjuk abszolválni a mérkőzést. Most is úgy alakult, ahogy az előző hetek mérkőzései, megvoltak a lehetőségeink a többgólos előny megszerzésére, de sajnos ötödik hete ezzel küzdünk. Amíg ezen nem tudunk gyökeresen változtatni, addig nem sok babér fog teremni. A hátralévő mérkőzések igazi erőfelmérők lesznek, és bízom benne, hogy elindul valami fölfelé. További sok sikert az ellenfélnek, hajrá Udvari!

Oláh Sándor: Két ellentétes félidőt játszottunk. Az első félidőben a hazaiak nyomtak jobban, de hősiesen védekeztünk. A második játékrészben feljavult a játékunk és a végén akár még a három pontot is elhozhattuk volna, de így se vagyunk csalódottak! Gratulálok a csapatnak!

Hajdúböszörményi TE - Téglás VSE 1-1(1-1)

115 néző. Vezette: Gálfi F.(Csiszár K., Szűcs D.)

HTE: Nagy S. - Szabó Z.(Fehér Z.), Papp P., Csecsődi I., Jónizs Á., Koszta M.(Mizsei Sz.), Bagdi L.(Szekeres Á.), Kovács Á.(Nagy Sz.), Szanyi D.(Buglyó I.). Vezetőedző: Rákos Csaba

Téglás: Ovszijenko V. - Csapó A:, Hegedüs T., Nagy K.(Danó Zs.), Szabó I., Kántor T., Vékony Zs., Lovas E.(Névtelen S.), Kóka R., Kapusi J.(Juhász M.), Kiss J. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Gól: Bagdi L. Ill. Kapusi J. Jók: senki ill. senki

Rákos Csaba nem nyilatkozott.

Ovszijenko Volodimir: Ahogy mondani szokták, idegenben jó a döntetlen, de a mutatott játékunkkal nem vagyok elégedett. Dolgozunk tovább, hogy a jó formánkat állandósítani tudjuk.

A Tabella

  1. Hajdúnánás FK 9 9 0 0 35-8 27
  2. Aqua-General HSE 9 7 0 2 26-7 21
  3. Balmazújvárosi FC 9 6 0 3 31-16 18
  4. Hajdúsámson 8 6 0 2 23-10 18
  5. Monostorpályi SE 9 6 0 3 18-12 18
  6. BUSE 9 5 1 3 24-15 16
  7. Sárréti DSK 9 4 3 2 17-11 15
  8. Téglás VSE 9 2 5 2 13-12 11
  9. Kabai Meteorit SE 9 3 2 4 15-17 11
  10. DEAC 8 3 1 4 22-15 10
  11. Püspökladányi LE 9 3 1 5 16-29 10
  12. Bestrong SC 8 2 1 5 10-18 7
  13. Nyíradony VVTK 9 1 4 4 10-18 7
  14. Hajdúböszörményi TE 9 2 1 6 10-19 7
  15. Bocskai SE 9 1 1 7 14-31 4
  16. Létavértes SC’97 8 0 0 8 4-45 1

