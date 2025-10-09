október 9., csütörtök

Vármegyei I.

1 órája

Hiába cserélt alsóneműt a debreceni csapat, a meccs végére az sem maradt tiszta!

A DEAC II. a Bestrong csapatát fogadta. Elmaradt meccset pótoltak a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 8. fordulójából.

Hiába cserélt alsóneműt a debreceni csapat, a meccs végére az sem maradt tiszta!

Elmaradt mérkőzést pótoltak a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 8. fordulójából

Forrás: illusztráció/MW-archív

Vármegyei I. Osztály 8. forduló (elmaradt mérkőzés)

DEAC - Bestrong SC 7-1(3-0)

100 néző Vezette: Nagy L.(Szentesi D., Kiss B.)
DEAC: Kovács M.(Osztotics B.) - Nagy A.(Zsolczai G.), Kovács K., Oláh D., Bora P.(Bartók Cs.), Juhász Zs.(Almási Z.), Pirka T.(Dudás G.), Kecskés M., Szopkó V.(Tar K.), Légrádi M.(Kőrizs Á.), Grecskó M. Vezetőedző: Korhut Mihály
Bestrong: Vámos M. - Gurbai B., Barabás Z.(Molnár P.), Bucz B.(Virág B.), Balogh B., Hegedűs Gy.(Besenczky D.), Berki B., Sallai T.(Kuszkó D.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T. Vezetőedző: Köstner Tamás
Gól: Nagy A., Bora P., Pirka T., Kovács K., Zsolczai G., Grecskó M., Tar K. ill. Virág B.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi: 3-0
Korhut Mihály: Nagyon jól játszottunk, mi irányítottunk, szép gólokat lőttünk, akkor sem lassítottunk, mikor már nagy előnnyel vezettünk. Magabiztosan nyertünk, a győzelem önmagáért beszél, gratulálok a srácoknak. A Bestrongnak sok sikert kívánok a folytatásban.
Köstner Tamás: Osztálykülönbség volt ma a két csapat között. Ellenfelünk sebességben, labdabiztonságban, passzpontosságban és ami a legfájóbb, akaratban is fölénk nőtt. Hiába cseréltünk alsóneműt a szünetben, a meccs végére az sem maradt tiszta.

1. Hajdúnánás FK         9 9 0 0 35-8 27

2. Hajdúsámson            9 7 0 2 35-10 21

3. Aqua-General HSE    9 7 0 2 26-7 21

4. Balmazújvárosi FC     9 6 0 3 31-16 18

5. Monostorpályi SE      9 6 0 3 18-12 18

6. BUSE                         9 5 1 3 24-15 16

7. Sárréti DSK                9 4 3 2 17-11 15

8. DEAC                         9 4 1 4 29-16 13

9. Téglás VSE                  9 2 5 2 13-12 11

10. Kabai Meteorit SE      9 3 2 4 15-17 11

11. Püspökladányi LE     9 3 1 5 16-29 10

12. Bestrong SC             9 2 1 6 11-25   7

13. Nyíradony VVTK       9 1 4 4 10-18 7

14. Hajdúböszörményi TE 9 2 1 6 10-19 7

15. Bocskai SE                 9 1 1 7 14-31 4

16. Létavértes SC’97      9 0 0 9 6-64 0

