Hiába cserélt alsóneműt a debreceni csapat, a meccs végére az sem maradt tiszta!

Vármegyei I. Osztály 8. forduló (elmaradt mérkőzés)

DEAC - Bestrong SC 7-1(3-0)

100 néző Vezette: Nagy L.(Szentesi D., Kiss B.)

DEAC: Kovács M.(Osztotics B.) - Nagy A.(Zsolczai G.), Kovács K., Oláh D., Bora P.(Bartók Cs.), Juhász Zs.(Almási Z.), Pirka T.(Dudás G.), Kecskés M., Szopkó V.(Tar K.), Légrádi M.(Kőrizs Á.), Grecskó M. Vezetőedző: Korhut Mihály

Bestrong: Vámos M. - Gurbai B., Barabás Z.(Molnár P.), Bucz B.(Virág B.), Balogh B., Hegedűs Gy.(Besenczky D.), Berki B., Sallai T.(Kuszkó D.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T. Vezetőedző: Köstner Tamás

Gól: Nagy A., Bora P., Pirka T., Kovács K., Zsolczai G., Grecskó M., Tar K. ill. Virág B.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 3-0

Korhut Mihály: Nagyon jól játszottunk, mi irányítottunk, szép gólokat lőttünk, akkor sem lassítottunk, mikor már nagy előnnyel vezettünk. Magabiztosan nyertünk, a győzelem önmagáért beszél, gratulálok a srácoknak. A Bestrongnak sok sikert kívánok a folytatásban.

Köstner Tamás: Osztálykülönbség volt ma a két csapat között. Ellenfelünk sebességben, labdabiztonságban, passzpontosságban és ami a legfájóbb, akaratban is fölénk nőtt. Hiába cseréltünk alsóneműt a szünetben, a meccs végére az sem maradt tiszta.

1. Hajdúnánás FK 9 9 0 0 35-8 27 2. Hajdúsámson 9 7 0 2 35-10 21 3. Aqua-General HSE 9 7 0 2 26-7 21 4. Balmazújvárosi FC 9 6 0 3 31-16 18 5. Monostorpályi SE 9 6 0 3 18-12 18 6. BUSE 9 5 1 3 24-15 16 7. Sárréti DSK 9 4 3 2 17-11 15 8. DEAC 9 4 1 4 29-16 13 9. Téglás VSE 9 2 5 2 13-12 11 10. Kabai Meteorit SE 9 3 2 4 15-17 11 11. Püspökladányi LE 9 3 1 5 16-29 10 12. Bestrong SC 9 2 1 6 11-25 7 13. Nyíradony VVTK 9 1 4 4 10-18 7 14. Hajdúböszörményi TE 9 2 1 6 10-19 7 15. Bocskai SE 9 1 1 7 14-31 4 16. Létavértes SC’97 9 0 0 9 6-64 0

