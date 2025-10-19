2 órája
Durva jelenetek: mentő is volt a pályán a hajdú-bihari meccsen!
Nagy baj történt az egyik meccsen! Teljes fordulót játszottak szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály 11. fordulójából.
Mentő is érkezett a Hajdú-Bihar Vármegyei I. osztály 11. fordulójának egyik mérkőzésére
Forrás: illusztráció/MW-archív
Vármegyei I. Osztály 11. forduló
Aqua-General HSE - Nyíradony VVTK 5-1(2-0)
120 néző Vezette: Forgács K.(Szima B., Zámbó T.)
HSE: Sávolt Á. - Kónya Cs., Potor M., Butor L.(Kovács B.), Tóth L.(Bordán A.), Szathmári Zs.(Békési P.), Sinyi T., Mezei B., Karika B., Pallagi J.,(Potornai M.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László
Nyíradony: Rácz T. - Szabó I.(Vietorisz Á.), Gyurina J., Perényi R., Vincze G.(Forgó P.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Illés G.), Szabó B., Bara M., Németi M.(Makkai M.), Bíró B. Játékosedző: Szabó Balázs
Gól: Bárány B.(3), Tóth L., Potor M. Ill. Szabó B.
Jók: Bárány B. Ill. Senki
Ifi:
Szabó Lajos: Jó idő, kiváló pálya, villanyfény, két remek felfogásban játszó csapat élvezetes meccse! Több helyzetünk volt, és a kapu előtt határozottabbak voltunk, ez döntött!
Szabó Balázs: Felvállaltunk egy nyíltsisakos játékot, amiből mi húztuk a rövidebbet. Amíg mi elpuskáztuk, addig a hazai csapat gólerős támadói kihasználták a ziccereket. A közönség egy jó meccset láthatott, amelyen a hazai csapat megérdemelten nyert. Sok sikert Szabó László legénységének!
Létavértes SC’97 - Monostorpályi SE 1-9(0-2)
120 néző Vezette: Nazsa T.(Szilágyi Z., Kaprinyák A.)
Létavértes: Kovács I. - Ahmed R., Molnár Á.(Ágoston K.), Balogh J., Szálkai A.(Pankotai L.), Amanku P., Mazsu S.(Pál A.), Ojo O., Gyarmati Á., Vida F., Emeka-Ali F. Vezetőedző: Árva Barna
Monostorpályi: Barta S. - Bojti Á.(Cseh N.), Rostás G., Szabó M., Juhász N., Kereszti M., Gyügyei Z.(Kertész T.), Csörgő K., Pataki Zs.(Turóczi Á.), Ujvárosi M., Szőke M.(Bacsó A.) Vezetőedző: Bereczky Bence
Gól: Pankotai L. ill. Csörgő K.(5), Kereszti M.(2), Kertész T., Ujvárosi M.
Jók: senki ill. Csörgő K.
Ifi:
Árva Barna: Köszönet azoknak, akik eljöttek a mai mérkőzésre. Idén még van négy találkozó, azt valahogy ki kell bírjuk!
Bereczky Bence: Sportszerű mérkőzésen magabiztosan nyertünk. Indítványozom, hogy Csöri góljait a DVKLSZ góljaihoz adják hozzá! Köszönjük a létai szurkolók meghívását.
BUSE - Hajdúnánás FK 0-1(0-1)
100 néző Vezette: Kövér T.(Kovács Z., Tóth Á.)
BUSE: Virányi G. - Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Szatmári Á., Ertsey Zs., Spitzmüller L., Nagy D.(Ékes G.), Hudák B.(Bagi T.), Nagy I.(Mező Sz.) Vezetőedző: Szitkó Róbert
Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B., Pelles G., Papp K.(Bohács B.), Tóth B.(Virág G.), Ujvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb B., Tóth G.(Török Á.), Pinczés K.(Bencze D.) Vezetőedző: Daróczi Péter
Gól: Ujvári Zs. Jók: senki ill. Ujvári Zs.
Ifi: 1-3
Szitkó Róbert: Sajnos az első gól eldöntötte a mérkőzést, hiszen elég nehéz talajú pályán játszottunk és úgy gondolom, hogy amennyi esélyünk volt az egyenlítésre, annyi az ellenfélnek is volt a 2-0-ára.
Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak! Sikerült jól alkalmazkodni a pálya talajához és megérdemelt győzelmet arattunk! Sok sikert a hazaiaknak!
Téglás VSE - Kabai Meteorit SE 1-1(0-0)
105 néző Vezette: Dr. Bendik T.(Szima B., Tóth G.)
Téglás: Dancsi Cs. - Nagy K., Szabó I., Kántor T., Csonka T.(Nagy L.), Danó Zs., Vékony Zs.(Sigér S.), Csapó A., Kóka R., Kapusi J., Kiss J. Vezetőedző: Ovszijenko Volodimir
Kaba: Molnár T. - Molnár Cs., Kígyós K., Somogyi I.(Kádár N.), Nagy J.(Ladó S.), Tóth I., Tóth Z., Plókai G., Szőke Cs.(Kovács M.), Oláh S.(Johan Gy.), Tóth P. Vezetőedző: Id. Tóth Péter
Gól: Sigér S. Ill. Molnár Cs.
Jók: mindenkii ill. senki
Ifi: 0-2
Csősz Sándor: A mérkőzés képe alapján talán az ellenfél állt közelebb a győzelemhez, de a mai napon a küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a téglási srácok! Dolgozunk tovább!
Tóth Péter:
Balmazújvárosi FC - Bocskai SE 7-1(4-1)
100 néző Vezette: Csiszár K.(Nagy B., Szentesi D.)
Balmazújváros: Ferenczi J. - Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B.(Domonkos Sz.), Kerekes B.(Csiszár I.), Csiszár Sz.(Nagy L.), Harangi N.(Drobina M.). Szegedi B.(Nagy T.), Kovács B., Csatári D.(Galla P.) Vezetőedző: Kerek Balázs
Bocskai: Bacsó D.(Kiss T.) - Vincze V., Kolompár K.(Medve M.), Kolompár R., Kolompár Krisztofer, Szabó L., Vértesi N., Szabó K., Szarvas L.(Vezendi E.), Károlyi A., Kolompár J. Vezetőedző: Kovács György
Gól: Nagy T.(2), Bacsó D.(ög), Csiszár Sz., Kerekes B., Szegedi B., Veres Z. Ill. Kolompár K.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Kerek Balázs: Gratulálok a csapatnak a mai eredményhez! Reméljük nem lesz komoly az ellenfél sérülése, bárhogy is legyen mihamarabbi felépülést kíván neki az egész csapat!
Kovács György: Elnézést kérek mindenkitől akinek ezt végig kellett néznie! Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést és három góllal elengedtük az ellenfelet. Ezután tudtunk szépíteni és a játékunk is feljavult,
de jött egy csúnya sérülés és a csatárunkat a mentő vitte el, onnantól szét is esett a csapat!
Gratulálok az ellenfélnek és jobbulást kívánunk Krisztiánnak!
Sárréti DSK - Püspökladányi LE 4-1(3-1)
150 néző Vezette: Szabó P.(Tóth B., Dr. Szigeti K.)
Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Szabó T.(Kolompár A.), Kiss Cs., Kiss N.(Jenei B.), Balás V., Vass Á., Horváth Á., Nagy M., Nagy L., Kiss D. Vezetőedző: Szabó Lajos
Püspökladány: Eszenyi V.(Oláh Z.) - Szabó P.(Hári B.), Simon N., Jámbor M., Dobi B., Ferenczi L., Németh M.(Baranyi L.), Mester M.(Balogh T.), Nagy V.(Gurbai J.), Fegyverneki Zs.(Nagy J.) Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté
Gól: Vass Á.(2), Kiss D. Ill. Jámbor M.
Jók: Vass Á., Kiss D. ill. Immanuel L., Nagy V.
Ifi: 3-2
Szabó Lajos: A nézők számára nagyon fontos rangadó volt, szinte az egyik legfontosabb ebben a szezonban. Úgy gondolom, hogy megbeszéltem mindent a játékosaimmal, hogyan lehet ezt a mai meccset megnyerni és úgy gondolom, hogy ez be is igazolódott, mert eszembe jutott, hogy a mi csapatunkban több jól kvalifikált játékos van mint a Ladányban! Az első félidőben eldőltek a lényegi kérdések, a Ladány azonban jobban kezdte a mérkőzést. Az első két büntetővel nem kívánok foglalkozni, de utána úgy gondolom, hogy a meglévő hat hét gólcsendje után megpróbáltam a támadóinkat kimozdítani a komfortzónájukból, és többen is a nem megszokott posztjukon nyújtottak jó teljesítményt most is és az előző héten is. Sok sikert kívánok a Ladánynak, hajrá Udvari!
Szabó Máté: Nagyon alacsony színvonalú mérkőzés volt, egyik félnek sem volt igazán helyzete. Ellenfelünk ezért számít jó csapatnak, mert helyzet nélkül is képes gólt szerezni. Köszönjük a vendéglátást a vendégeknek.
Hajdúböszörményi TE - DEAC 0-1(0-1)
100 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Czibere B., Hetrovics R.)
HTE: Szekeres Á. - Papp P., Kovács Á., Csecsődi I., Jónizs Á., Olajos I., Koszta M., Horváth L., Szekeres Á., Szanyi D., Nagy Sz. Vezetőedző: Rákos Csaba
DEAC: Kovács M. - Kolozsváry P., Oláh D., Bora P., Szilágyi P., Pirka T., Bartók Cs., Kecskés M., Légrádi M., Grecskó M., Kónya M. Vezetőedző: Korhut Mihály
Gól: Bartók Cs.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi: 2-13
Rákos Csaba: Egy erősen X-es meccsen egy gól döntött és ezt sajnos az ellenfél szerezte. Gratulálunk a DEAC csapatának! A polgárőr-rendezőnek felépülést kívánunk!
Korhut Mihály: Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Nem volt egyszerű ebben a nagy szélben játszani. Azt gondolom, lehetett volna nagyobb arányú győzelem is ha jobban sáfárkodunk a helyzeteinkkel, viszont mivel ezek nem jöttek össze így a végén kicsit be is szorultunk, de szerencsére a végén mi jöttünk ki győztesen. Gratulálok az ellenfélnek és további sok sikert nekik!
Bestrong SC - Hajdúsámson 2-2(1-1)
110 néző Vezette: Tóth T.(Gergely B., Horváth G.)
Bestrong: Vámos M. - Kuszkó D.(Katona T.), Barabás Z., Juhász B., Balogh B., Berki B., Virág B.(Kang J.), Sallai T.(Csák Zs.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T.(Gurbai B.) Vezetőedző: Köstner Tamás
Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R.(Tóth B.), Virág T., Samad A., Erdős R., Kofi A.(Bartha Z.), Kiss L., Trencsényi J., Bordás Á.(Nagy I.), Éles M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk
Gól: Ferenczi T.(2) ill. Virág T., Bartha Z.
Jók: Ferenczi T. Ill. Senki
Ifi: 6-2
Köstner Tamás: Jelen helyzetünkben értékes döntetlen a mai. Nagyon erős csapat a Sámson, jóval többet birtokolták a labdát, a keresztlabdáik életveszélyesek voltak. Hihetetlen akarással kellett pótolnunk ezeket a dolgokat, kétszer is megszereztük a vezetést, sőt harmadjára is, ezt viszont a partjelző annulálta, egy leheletnyivel lehetett előrébb vagy még talán annyival sem a támadónk. A végén nagyon beszorítottak minket, de a két utolsó kontránkban több volt.
Tamás Márk: Fölényben futballoztunk, ahogy az előző héten is, de sajnos ez most sem ért három pontot. Úgy érzem, a hiba bennünk van, dolgoznunk kell azon, hogy a helyzeteinket gólra váltsuk. Ideje felvenni egy másik góllövő cipőt, és megszerezni a győzelmet! Megyünk tovább, nem adjuk fel! Hajrá Sámson!
1. Hajdúnánás FK 11 10 1 0 39-11 31
2. Aqua-General HSE 11 8 1 2 34-11 25
3. Balmazújvárosi FC 11 8 0 3 42-19 24
4. Monostorpályi SE 11 8 0 3 28-13 24
5. Hajdúsámson 11 7 1 3 37-13 22
6. Sárréti DSK 11 6 3 2 22-12 21
7. DEAC 11 6 1 4 33-17 19
8. BUSE 11 5 1 5 24-17 16
9. Püspökladányi LE 11 4 1 6 20-33 13
10. Kabai Meteorit SE 11 3 3 5 18-22 12
11. Téglás VSE 11 2 6 3 15-16 12
12. Hajdúböszörményi TE 11 2 2 7 11-21 8
13. Nyíradony VVTK 11 1 5 5 12-24 8
14. Bestrong SC 11 2 2 7 14-29 8
15. Bocskai SE 11 2 1 8 17-39 7
16. Létavértes SC’97 11 0 0 11 7-76 0
