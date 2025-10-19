Durva jelenetek: mentő is volt a pályán a hajdú-bihari meccsen!

Vármegyei I. Osztály 11. forduló

Aqua-General HSE - Nyíradony VVTK 5-1(2-0)

120 néző Vezette: Forgács K.(Szima B., Zámbó T.)

HSE: Sávolt Á. - Kónya Cs., Potor M., Butor L.(Kovács B.), Tóth L.(Bordán A.), Szathmári Zs.(Békési P.), Sinyi T., Mezei B., Karika B., Pallagi J.,(Potornai M.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László

Nyíradony: Rácz T. - Szabó I.(Vietorisz Á.), Gyurina J., Perényi R., Vincze G.(Forgó P.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Illés G.), Szabó B., Bara M., Németi M.(Makkai M.), Bíró B. Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Bárány B.(3), Tóth L., Potor M. Ill. Szabó B.

Jók: Bárány B. Ill. Senki

Szabó Lajos: Jó idő, kiváló pálya, villanyfény, két remek felfogásban játszó csapat élvezetes meccse! Több helyzetünk volt, és a kapu előtt határozottabbak voltunk, ez döntött!

Szabó Balázs: Felvállaltunk egy nyíltsisakos játékot, amiből mi húztuk a rövidebbet. Amíg mi elpuskáztuk, addig a hazai csapat gólerős támadói kihasználták a ziccereket. A közönség egy jó meccset láthatott, amelyen a hazai csapat megérdemelten nyert. Sok sikert Szabó László legénységének!



Létavértes SC’97 - Monostorpályi SE 1-9(0-2)

120 néző Vezette: Nazsa T.(Szilágyi Z., Kaprinyák A.)

Létavértes: Kovács I. - Ahmed R., Molnár Á.(Ágoston K.), Balogh J., Szálkai A.(Pankotai L.), Amanku P., Mazsu S.(Pál A.), Ojo O., Gyarmati Á., Vida F., Emeka-Ali F. Vezetőedző: Árva Barna

Monostorpályi: Barta S. - Bojti Á.(Cseh N.), Rostás G., Szabó M., Juhász N., Kereszti M., Gyügyei Z.(Kertész T.), Csörgő K., Pataki Zs.(Turóczi Á.), Ujvárosi M., Szőke M.(Bacsó A.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Pankotai L. ill. Csörgő K.(5), Kereszti M.(2), Kertész T., Ujvárosi M.

Jók: senki ill. Csörgő K.

Árva Barna: Köszönet azoknak, akik eljöttek a mai mérkőzésre. Idén még van négy találkozó, azt valahogy ki kell bírjuk!

Bereczky Bence: Sportszerű mérkőzésen magabiztosan nyertünk. Indítványozom, hogy Csöri góljait a DVKLSZ góljaihoz adják hozzá! Köszönjük a létai szurkolók meghívását.



BUSE - Hajdúnánás FK 0-1(0-1)

100 néző Vezette: Kövér T.(Kovács Z., Tóth Á.)