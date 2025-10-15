Varga Tibor adott egy esélyt magának, és élt is vele!

Több mint száz versenyzőt felülmúlva lett tagja a Red Bull MotoGP Rookies Cup mezőnyének Varga Tibor. A hajdúsági pilóta ezzel történelmet írt, hiszen a Moto3 létrejötte óta egyetlen magyar motorosnak sem sikerült az a bravúr, hogy bekerüljön a világ talán legnívósabb utánpótlás bajnokságába. A meghívott 113 versenyző egy háromnapos válogatón vett részt, ám az utolsó napot már csak a legjobbak „élték meg”, közülük választották ki azt a nyolc ridert, aki tagja lesz a Rookies Cup 2026-os mezőnyének.

Varga Tibor sikeresen teljesítette a Red Bull MotoGP Rookies Cup három napos válogatóját

Varga Tibor: három napon át lesték minden mozdulatukat a szakemberek

A háromnapos teszt a dél-spanyolországi Guadixban zajlott, és a Red Bull MotoGP Rookies Cup hivatalos oldala szerint a 38 nemzetet képviselő 113 versenyző az eddigi legerősebb mezőnyt alkotta a program történetében, ami rendkívül megnehezítette a szakemberek dolgát. Előzetesen kevesen hitték, hogy az elmúlt években főként 600-as és 1000-es motorokon versenyző Varga Tibor képes lesz adaptálódni a kisebb lendületmotorhoz a rendelkezésére álló 4×15 perc alatt, ugyanis a Rookies Cupban minden versenyző azonos KTM RC 250 R motorral áll rajthoz.

Igaz, Tibornak a korábbi NTC-s (Northern Talent Cup) időkből volt tapasztalata ilyen motorral, de ezzel a technikával teljesen más stílusban kell motorozni, mint amihez a balmazújvárosi rider hozzászokott az elmúlt időszakban.

Ám szerencsére a kevesek közé beletartozott Tibi, valamint Dani Ribalta, a Red Bull MotoGP Rookies egyik edzője, aki bevallottan nagyon sokra tartja a fiatal magyart, és már az NTC-s évektől követi a karrierjét. – Nagyon boldogok vagyunk, mert ez volt az egyetlen esélyünk arra, hogy bent maradjunk a MotoGP paddockban – mondta portálunknak Tibi édesapja, idősebb Varga Tibor. – A fiammal kapcsolatban sokan elkönyvelték, hogy őt csak a Moto2 vagy egy másik nagyobb kategória érdekli. Volt is Moto2-es ajánlatunk, de anyagilag akkor terhet jelentett volna, amit nem vállalhattunk.

Így úgy döntöttünk, megmutatjuk: Tibinek mindegy, milyen motorral megy, mindegyiken gyors

– magyarázta az édesapa.