Varga Tibor adott egy esélyt magának, és élt is vele!
Több mint 100 másik fiatalall küzdött meg anyolc kiadó versenyülésért.Varga Tibor első magyarként jutott be a Red Bull Rookies Cup mezőnyébe válogatóról.
Több mint száz versenyzőt felülmúlva lett tagja a Red Bull MotoGP Rookies Cup mezőnyének Varga Tibor. A hajdúsági pilóta ezzel történelmet írt, hiszen a Moto3 létrejötte óta egyetlen magyar motorosnak sem sikerült az a bravúr, hogy bekerüljön a világ talán legnívósabb utánpótlás bajnokságába. A meghívott 113 versenyző egy háromnapos válogatón vett részt, ám az utolsó napot már csak a legjobbak „élték meg”, közülük választották ki azt a nyolc ridert, aki tagja lesz a Rookies Cup 2026-os mezőnyének.
Varga Tibor: három napon át lesték minden mozdulatukat a szakemberek
A háromnapos teszt a dél-spanyolországi Guadixban zajlott, és a Red Bull MotoGP Rookies Cup hivatalos oldala szerint a 38 nemzetet képviselő 113 versenyző az eddigi legerősebb mezőnyt alkotta a program történetében, ami rendkívül megnehezítette a szakemberek dolgát. Előzetesen kevesen hitték, hogy az elmúlt években főként 600-as és 1000-es motorokon versenyző Varga Tibor képes lesz adaptálódni a kisebb lendületmotorhoz a rendelkezésére álló 4×15 perc alatt, ugyanis a Rookies Cupban minden versenyző azonos KTM RC 250 R motorral áll rajthoz.
Igaz, Tibornak a korábbi NTC-s (Northern Talent Cup) időkből volt tapasztalata ilyen motorral, de ezzel a technikával teljesen más stílusban kell motorozni, mint amihez a balmazújvárosi rider hozzászokott az elmúlt időszakban.
Ám szerencsére a kevesek közé beletartozott Tibi, valamint Dani Ribalta, a Red Bull MotoGP Rookies egyik edzője, aki bevallottan nagyon sokra tartja a fiatal magyart, és már az NTC-s évektől követi a karrierjét. – Nagyon boldogok vagyunk, mert ez volt az egyetlen esélyünk arra, hogy bent maradjunk a MotoGP paddockban – mondta portálunknak Tibi édesapja, idősebb Varga Tibor. – A fiammal kapcsolatban sokan elkönyvelték, hogy őt csak a Moto2 vagy egy másik nagyobb kategória érdekli. Volt is Moto2-es ajánlatunk, de anyagilag akkor terhet jelentett volna, amit nem vállalhattunk.
Így úgy döntöttünk, megmutatjuk: Tibinek mindegy, milyen motorral megy, mindegyiken gyors
– magyarázta az édesapa.
A Red Bull MotoGP Rookies Cup válogatójára már bekerülni sem egyszerű, mert nem elég a jelentkezés – szükség van egy neves versenyző vagy edző ajánlására is. Az október 7–9. között zajló teszten ketté bontották a mezőnyt: mindenkinek egy napja volt bizonyítani a pálya különböző pontjain figyelő szakembereknek, akik nemcsak az adatokat vizsgálták, hanem a versenyzők technikáját is.
– Csütörtökön derült ki, az állva maradt 25 pilótából ki lesz az a nyolc, aki bekerül a 2026-os mezőnybe. Mivel ABC-sorrendben olvasták fel a neveket, Tibi jó barátja, a máltai Travis Borg nevét hamarabb mondták, a fiam pedig úgy örült, mintha a saját nevét hallotta volna. Azt mondta ott nekem, ha csak Travis kerül be, már akkor is megérte ez a három nap – ám szerencsére az ő neve is elhangzott – elevenítette fel Varga Tibor kiemelve, hogy Tibi spanyolországi motoros iskolája, a Pakosta37 Riders Factory igazán büszke lehet, hiszen a hispán Carlos Canóval együtt három versenyzője is a mezőny tagja lett.
Red Bull Rookies Cup 2026-os mezőnyébe bekerült versenyzők
Szenzáció: Varga Tibor is bejutott a világ legjobb utánpótlás versenysorozatába
