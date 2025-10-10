október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorverseny

2 órája

Szenzáció: Varga Tibor is bejutott a világ legjobb utánpótlás versenysorozatába

Címkék#JuniorGP#Red Bull MotoGP Rookies Cup#Moto3#Varga Tibor

Varga Tibor történelmet írt: első magyarként jutott be a Red Bull MotoGP Rookies Cup mezőnyébe

Szenzáció: Varga Tibor is bejutott a világ legjobb utánpótlás versenysorozatába

Varga Tibor motorversenyző történelmi sikert ért el: első magyarként kvalifikálta magát a rangos Red Bull MotoGP Rookies Cup sorozatba a válogatóról.

Forrás: Varga Tibor történelmi sikert ért el

Fotó: Facebook/Varga Tibor

 Varga Tibor motorversenyző történelmi sikert ért el: első magyarként kvalifikálta magát a rangos Red Bull MotoGP Rookies Cup sorozatba a válogatóról. A fiatal pilóta a válogatón élete legjobb teljesítményét nyújtotta, és olyan versenyzőkkel kellett megküzdenie, akik korábaa JuniorGP, a Moto3 és az ETC mezőnyében bizonyítottak.

„A célom eredetileg a Moto2 volt, de a támogatás hiánya miatt újraterveztem a pályafutásomat. Úgy éreztem, egy utolsó esélyt kell adnom magamnak – és boldog vagyok, hogy sikerült” – mondta  hajdúsági pilóta a közösségi oldalán.

A magyar tehetség idén a MotoE-világbajnokságban és az Európa-bajnokság STK 600-as kategóriájában is rajthoz állt, jövőre pedig egy újabb fejezet kezdődik karrierjében. A siker nemcsak számára, hanem a hazai motorsport számára is mérföldkő, hiszen a Moto3 fennálása órta eddig egyetlen magyar versenyző sem került be a Rookies Cup mezőnyébe a válogatóról.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu