Szenzáció: Varga Tibor is bejutott a világ legjobb utánpótlás versenysorozatába

Varga Tibor motorversenyző történelmi sikert ért el: első magyarként kvalifikálta magát a rangos Red Bull MotoGP Rookies Cup sorozatba a válogatóról. A fiatal pilóta a válogatón élete legjobb teljesítményét nyújtotta, és olyan versenyzőkkel kellett megküzdenie, akik korábaa JuniorGP, a Moto3 és az ETC mezőnyében bizonyítottak.

„A célom eredetileg a Moto2 volt, de a támogatás hiánya miatt újraterveztem a pályafutásomat. Úgy éreztem, egy utolsó esélyt kell adnom magamnak – és boldog vagyok, hogy sikerült” – mondta hajdúsági pilóta a közösségi oldalán.

A magyar tehetség idén a MotoE-világbajnokságban és az Európa-bajnokság STK 600-as kategóriájában is rajthoz állt, jövőre pedig egy újabb fejezet kezdődik karrierjében. A siker nemcsak számára, hanem a hazai motorsport számára is mérföldkő, hiszen a Moto3 fennálása órta eddig egyetlen magyar versenyző sem került be a Rookies Cup mezőnyébe a válogatóról.