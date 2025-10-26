Hatalmas pofon! 10 percig sem volt a pályán a DVSC korábbi kiválósága! - videóval!

10 perc sem kellett neki és máris "kisárgázta" magát a DVSC korábbi játékosa, Varga Kevin a Nyíregyháza-Kazincbarcika összecsapáson. Varga 2023 júliusában hagyta el a Debreceni VSC csapatát, a válogatott tapasztalattal is bíró labdarúgó több év légióskodás után idén augusztusban végül a Nyíregyháza Spartacus csapatánál kötött ki. Új klubjánál többször is bizalmat szavaztak neki, a Kazincbarcika ellen is kezdőként léphetett a pályára, azonban a játékos hatalmas hibát követett el a mérkőzés 8. percében, ráadásul a sportszerűtlen megmozdulás miatt el is kellett a játékteret.

Hatalmas pofon! 10 percig sem volt a pályán Varga Kevin, a DVSC korábbi kiválósága

Fotó: Török Attila / Forrás: MW

Bognár Tamás játékvezető ugyan először sárgalappal díjazta a szükségtelen faltot, végül a VAR segítségével felülírta a korábbi döntését: a második sárga után egyből a piros után nyúlt, hiszen a kamera felvételén tisztán kivehető volt, hogy a játékos még rá is tartott az ellenfél lábára, ezzel igen könnyen komoly sérülést is okozhatott volna. Így hát még 10. perc sem telt és villant is a piros lap!

Varga mehetett zuhanyozni, a hazaiak pedig emberhátrányban voltak kénytelenek folytatni a mérkőzést.

A találkozó végül egy gólos vendéggyőzelemmel zárult, így a nap végén a Kazincbarcika örülhetett a három pontnak.

Videón Varga Kevin szabálytalansága és a kiállítás:

Ajánljuk még: