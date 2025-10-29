41 perce
„Ismét szegényebb lett a magyar ökölvívás” – a debreceni olimpikon is megemlékezett a kenyai repülőgép-baleset áldozatairól
A magyar sportéletet is megrázta az a kenyai repülőgép-baleset, amelyben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is életét vesztette. Váradi János az édesapját is ismerte a néhai sportvezetőnek.
A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult volna a turisták körében kedvelt Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállást követően nem sokkal – mintegy negyven kilométerre a repülőtértől – lezuhant és kigyulladt – számolt be a Magyar Nemzet korábban. A Mombasa Air Safari közlése szerint tíz ember tartózkodott a fedélzeten: nyolc magyar és két német turista, a gép pilótája pedig kenyai volt. A balesetben Süllős Gyula mellett több családtagja is életét vesztette. A sportvezető neve hosszú évek óta összeforrt a hazai ökölvívással: nemcsak vezetőként, hanem mecénásként is sokat tett a magyar bokszéletért. A tragédia mélyen megrázta a hazai sportvilágot, különösen az ökölvívó közösséget. Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke portálunknak korábban úgy fogalmazott, Süllős Gyula halála hatalmas veszteség a sportágnak. Most Váradi János, a DMVSC színeiben is bokszolt háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes kiválóság is megosztotta gondolatait honlapunkkal.
Váradi János: rajongtak a bokszért
Váradi Jánost évtizedes ismeretség kötötte össze Süllős Gyulával és édesapjával. – Gyula és a 2009-ben elhunyt édesapja is rajongtak a bokszért. Versenyeken és szövetségi eseményeken találkoztunk, mindig jó szívvel gondolok vissza rájuk. A sportág ismét szegényebb lett egy, az ökölvívást szerető és támogató emberrel. Nagyon sajnálom, ami történt, főleg, hogy több családtagja is elhunyt a balesetben. Őszinte részvétem a hozzátartozóknak – mondta a korábbi olimpikon.
