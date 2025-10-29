október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

41 perce

„Ismét szegényebb lett a magyar ökölvívás” – a debreceni olimpikon is megemlékezett a kenyai repülőgép-baleset áldozatairól

Címkék#Süllős Gyula#kenyai baleset#áldozat#Váradi János

A magyar sportéletet is megrázta az a kenyai repülőgép-baleset, amelyben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is életét vesztette. Váradi János az édesapját is ismerte a néhai sportvezetőnek.

Haon.hu

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult volna a turisták körében kedvelt Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállást követően nem sokkal – mintegy negyven kilométerre a repülőtértől – lezuhant és kigyulladt – számolt be a Magyar Nemzet korábban. A Mombasa Air Safari közlése szerint tíz ember tartózkodott a fedélzeten: nyolc magyar és két német turista, a gép pilótája pedig kenyai volt. A balesetben Süllős Gyula mellett több családtagja is életét vesztette. A sportvezető neve hosszú évek óta összeforrt a hazai ökölvívással: nemcsak vezetőként, hanem mecénásként is sokat tett a magyar bokszéletért. A tragédia mélyen megrázta a hazai sportvilágot, különösen az ökölvívó közösséget. Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke portálunknak korábban úgy fogalmazott, Süllős Gyula halála hatalmas veszteség a sportágnak. Most Váradi János, a DMVSC színeiben is bokszolt háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes kiválóság is megosztotta gondolatait honlapunkkal.

Váradi Jánost évtizedes ismeretség kötötte össze a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Vasas ökölvívó-szakosztályvezető Süllős Gyulával és édesapjával.
Váradi Jánost évtizedes ismeretség kötötte össze a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős Gyulával és édesapjával.
Forrás:  MW-archív

Váradi János: rajongtak a bokszért

Váradi Jánost évtizedes ismeretség kötötte össze Süllős Gyulával és édesapjával. – Gyula és a 2009-ben elhunyt édesapja is rajongtak a bokszért. Versenyeken és szövetségi eseményeken találkoztunk, mindig jó szívvel gondolok vissza rájuk. A sportág ismét szegényebb lett egy, az ökölvívást szerető és támogató emberrel. Nagyon sajnálom, ami történt, főleg, hogy több családtagja is elhunyt a balesetben. Őszinte részvétem a hozzátartozóknak – mondta a korábbi olimpikon.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu