Összefogtak az ország ultrái - véget kell vetni a zéró toleranciának!

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

A magyar futballért évtizedek óta fanatikusan rajongó és amellett töretlenül kitartó szervezett szurkolótáborok nevében egy felhívást intézünk Önök felé.

Abban reméljük egyetérthetünk, hogy közös cél Önöknek, a kluboknak, a játékosoknak és nekünk, szurkolóknak, illetve a magyar labdarúgás minden résztvevőjének, hogy minél többen látogassák az NBI és az alacsonyabb osztályú bajnokságok mérkőzéseit hétről-hétre. Az utóbbi években pedig szerencsére javuló tendencia mutatkozott az átlagnézőszámokban, amelyet nem szabad veszélyeztetni.

Az idei nyáron bevezetett “zéró tolerancia” szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zártkapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek.

Többek között ennek elkerülése érdekében együttműködésre kérjük a szövetséget, és szeretnénk javaslatokat tenni a szabályozás módosítására.

Egyetértünk abban is, nem cél, hogy egy mérkőzés teljes ideje alatt a szurkolótáborok egymást szidalmazzák, ugyanakkor a futball hangulatának egyik meghatározó eleme a rivalizálás, amelynek része az ellenfél ugratása is. Nem véletlen, hogy egy Ferencváros–Újpest mérkőzés több nézőt vonz, mint például egy Kazincbarcika–Kisvárda összecsapás, hisz ezen rangadók történelmi múlttal bírnak. Megértjük, hogy az UEFA és a FIFA előírásaihoz alkalmazkodni kell, és hogy ennek nyomán szükségessé vált a szabályozás módosítása. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy jelenlegi formájában a változtatás túl hirtelen és nagymértékű, hiszen évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral. Ez a bérletes szurkolók számára pénzügyi hátrányt is jelenthet, hiszen egy előre megvásárolt szolgáltatást nem tudnak teljes egészében igénybe venni. A keletkező kár megtérítésének felelőssége például kit terhelne, az MLSZ-t, a klubokat vagy más szereplőt?

A fentieken túl a szurkolók által használt pirotechnikai látványok is ugyanúgy a lelátói élet részét képezik, ahogy mára megkerülhetetlen elemeivé váltak a sportújságok címlapjainak, vagy éppen a videós összefoglalóknak.

A fordulók pontos időpontjainak meghatározása és publikálása is túl későn történik jelenleg. Sokszor az adott mérkőzés előtt egy héttel határozzák meg és publikálják az időpontokat, ezáltal megnehezítve a szurkolók mérkőzéslátogatását.

Végezetül nehezményezzük azt az intézkedést is, hogy a vendégszektorok férőhelyeinek biztosítására megadott arányt a befogadóképességhez képest 10%-ról 5%-ra csökkentették.

Javaslatunk, hogy a szabályozás szigorú betartása és annak beláthatatlan következményei előtt a drukkerek bevonásával, transzparens módon, és a lelátói kultúránk tiszteletben tartásával vizsgálják felül az újonnan meghozott szigorú intézkedéseket és szankciókat, valamint a jelenleg kialakuló gyakorlatokat a szurkolók érdekeinek szem előtt tartásával módosítsák. Ne szankcionálják irreális mértékben a rigmusainkat és ne kriminalizálják a pirotechnikai elemek használatát, folytassanak nyílt és tiszta kommunikációt minden téren.

Fontosnak tartjuk, hogy minden érintett számára egyértelműek legyenek a közös egyetértéssel megalkotott szabályok, mert csak egységesen, egyetértésben, tehát csakis együtt tehetünk a magyar futballért.

A fentiek figyelembevételével a szurkolói kultúránk és a szurkolói csoportok több évtizedes lelátói életének megőrzése érdekében mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!

Klubszimpátiától függetlenül:

Ferencváros, Újpest, Diósgyőr, Debrecen, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Győr, Zalaegerszeg, Angyalföld, Kispest, Carpathian Brigade