október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulók
Tenisz

2 órája

Megtartották az évadzáró versenyt

Címkék#Debrecen#tenisz#Ziccer Tenisz Klub

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a versenyt.

Haon.hu
Megtartották az évadzáró versenyt

A képen balról Ifj. Szarvas Ferenc, Nagy László és Csuhai Lambert

Forrás: Berkó Ervin-archív

Szép, napos időben rendezte meg a DIEGO-EMIL CLEAN Kupa Amatőr Évadzáró Teniszversenyét a ZICCER Tenisz Aréna. A 15. alkalommal megtartott tornán a következő eredmények születtek:

1.  Nagy László (ZICCER Tenisz Aréna)

2.  Ifj. Szarvas Ferenc (e.k.)

3.  Csuhai Lambert (e.k.)

A döntő eredménye:

       Nagy László - Ifj. Szarvas   Ferenc     6/3, 6/3       

