Tenisz
2 órája
Megtartották az évadzáró versenyt
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a versenyt.
A képen balról Ifj. Szarvas Ferenc, Nagy László és Csuhai Lambert
Forrás: Berkó Ervin-archív
Szép, napos időben rendezte meg a DIEGO-EMIL CLEAN Kupa Amatőr Évadzáró Teniszversenyét a ZICCER Tenisz Aréna. A 15. alkalommal megtartott tornán a következő eredmények születtek:
1. Nagy László (ZICCER Tenisz Aréna)
2. Ifj. Szarvas Ferenc (e.k.)
3. Csuhai Lambert (e.k.)
A döntő eredménye:
Nagy László - Ifj. Szarvas Ferenc 6/3, 6/3
