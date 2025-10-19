Megtartották az évadzáró versenyt

Szép, napos időben rendezte meg a DIEGO-EMIL CLEAN Kupa Amatőr Évadzáró Teniszversenyét a ZICCER Tenisz Aréna. A 15. alkalommal megtartott tornán a következő eredmények születtek:

1. Nagy László (ZICCER Tenisz Aréna) 2. Ifj. Szarvas Ferenc (e.k.) 3. Csuhai Lambert (e.k.) A döntő eredménye: Nagy László - Ifj. Szarvas Ferenc 6/3, 6/3

