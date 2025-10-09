1 órája
Szép labdameneteket hozott a Raditherm-Ziccer Kupa
Nyílt amatőr és nyílt szabadidős kategóriában küzdöttek a játékosok a jobb helyezésért.
Szép, ősz eleji napos idővel örvendeztette meg a teniszt kedvelő résztvevőket az immáron 15. alkalommal megrendezett RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszverseny.
Eredmények:
I. Nyílt amatőr kategória:
1. Berkó Botond (ZICCER Tenisz Aréna)
2. Dr. Berkó Ervin (ZICCER Tenisz Aréna)
3. Kenyeres Péter (e.k.)
A döntő eredménye:
Berkó B. - Dr. Berkó E.
II. Nyílt szabadidős kategória:
1. Hetzenecker Julia (német, e.k.)
A döntő eredménye:
Hetzenecker Julia - Hanh Simon
