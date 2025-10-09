Szép labdameneteket hozott a Raditherm-Ziccer Kupa

Szép, ősz eleji napos idővel örvendeztette meg a teniszt kedvelő résztvevőket az immáron 15. alkalommal megrendezett RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszverseny.

Nyílt amatőr és nyílt szabadidős kategóriában küzdöttek a játékosok a jobb helyezésért.

A nyílt szabadidős kategória helyezettjei: balról Hanh Simon, Hetzenecker Julia, Nagy László és Ifj. Szarvas Ferenc

Forrás: Berkó Ervin-archív

