Tenisz

1 órája

Szép labdameneteket hozott a Raditherm-Ziccer Kupa

Nyílt amatőr és nyílt szabadidős kategóriában küzdöttek a játékosok a jobb helyezésért.

Haon.hu

Szép, ősz eleji napos idővel örvendeztette meg a teniszt kedvelő résztvevőket az immáron 15. alkalommal megrendezett RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszverseny.
Nyílt amatőr és nyílt szabadidős kategóriában küzdöttek a játékosok a jobb helyezésért.

A nyílt szabadidős kategória helyezettjei: balról Hanh Simon, Hetzenecker Julia, Nagy László és Ifj. Szarvas Ferenc
Forrás: Berkó Ervin-archív

Eredmények:

I.  Nyílt amatőr kategória:

1.  Berkó Botond (ZICCER Tenisz Aréna)

2.  Dr. Berkó Ervin (ZICCER Tenisz Aréna)

3.  Kenyeres Péter (e.k.)

A döntő eredménye:

Berkó B. - Dr. Berkó E. 
       5/7, 6/4, 6/3
 

II.  Nyílt szabadidős kategória:

1.  Hetzenecker Julia (német, e.k.)
2.  Hanh Simon (német, e.k.)
3.  Nagy László (e.k.) és
    Ifj. Szarvas Ferenc (e.k.)

A döntő eredménye:

Hetzenecker Julia - Hanh Simon
                        6/2, 6/1 "

 

