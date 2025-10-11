október 11., szombat

Ukrajna-Magyarország: hat gól, Szűcs Tamás gólpassz!

Hat gól született a találkozón. Szűcs Tamás egy gólpasszal is hozzájárult a pontszerzéshez.

Haon.hu

Péntek este lépett pályára Szlovéniában az U21-es válogatott, az Ukrajna ellen felálló alakulatban a DVSC játékosai közül Szűcs Tamás kezdőként és csapatkapitányként lépett pályára, gólpasszt is adott, Vajda Botond pedig csereként szállt be - hívta fel rá a figyelmet a dvsc.hu.

Ukrajna-Magyarország: döntetlennel végződött a találkozó!

Ahogy azt a klub portálja is jegyzi, az MLSZ beszámolója szerint U21-es válogatottunk a szeptemberi, litvániai 1-1-es döntetlent után ismét idegenben lépett pályára az Eb-selejtező sorozatban, ezúttal a kiemelés alapján a csoport legerősebb tagja, az ukrán válogatott ellen, méghozzá a szlovéniai Muraszombatban. Az első akciót a magyar válogatott vezette, de az ukránok a 8. percben az első helyzetükből megszerezték a vezetést, Kornicsuk találta meg egy hosszú labdával a védőink között beinduló Stepanovot, aki a kapujából kimozduló Pécsi felett a hálóba emelt (1-0).

A 37. percben kiegyenlítettünk, Dénes Vilmost csak szabálytalanul tudták elválasztani a labdától a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Tuboly Máté értékesítette, a bal alsó sarokba helyezett (1-1). A félidő utolsó percei az ukránoké voltak, Pécsinek egy fejesnél kellett védenie.

A szünetben egyet cserélt Szélesi Zoltán, Jurek Gábor váltotta Dénes Vilmost. Ellenfelünk megnyomta a második félidő első perceit, de szervezetten, masszívan védekeztünk, sőt, helyzeteink is voltak. 

Az 56. percben Fenyő emelését ütötte szögletre az ukrán kapus, a 60. percben viszont megszereztük a vezetést: Szűcs tette ki a jobb oldalra a labdát, Molnár Ádin betört a 16-oson belülre, majd éles szögből kilőtte a bal alsó sarkot (1-2).

75. percig jól álltuk a sarat, ekkor becsúszott egy védelmi hiba, és Matkevicsnek csak az üres kapuba kellett passzolnia (2-2). A 80. percben visszavettük a vezetést, egy szabadrúgás után az ukránok röviden szabadítottak fel, Fenyő Noah pedig 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (2-3). Sajnos nem tudtuk megtartani az előnyt, a 85. percben Krupsky hatalmas gólt lőtt a 16-os vonalától a kapunk jobb felső sarkába, kialakítva a 3-3-as végeredményt.

Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert a mérkőzés előtt a döntetlent jó eredménynek tartottam volna, de azt követően, hogy kétszer is vezettünk Ukrajna ellen, és csak néhány perc hiányzott a győzelemhez, némileg csalódott vagyok 

– mondta a mérkőzés után Szélesi Zoltán szövetségi edző, majd hozzátette: a mérkőzés nagy részében igazi csapatként küzdöttünk, jól védekeztünk, és nagyon sokat léptünk előre támadásban, de sajnos elkövettünk két hibát, amit kíméletlenül kihasznált a nagyon erős ukrán válogatott. Erre a játékra bátran építhetünk a törökök elleni keddi mérkőzés előtt.

Ukrajna-Magyarország 3-3 (1-1)
Ukrajna: Domchak – Krupsky, Zakarcsenko, Mykhavko, Kornilicsuk – Losenko, Salenko, Varfolomijev – Slesar, Stepanov, Tutierov
Magyarország: Pécsi Ármin – Farkas Bendegúz, Yaakobishvili Antal, Fenyő Noah, Markgráf Ákos – Tuboly Máté, Szűcs Tamás, Horváth Kevin (Bánáti Kevin, 63.) – Molnár Ádin (Vingler László, 86.), Dénes Vilmos (Jurek Gábor, 46.), Vancsa Zalán (Vajda Botond, 74.)
Gólszerzők: Stepanov 8., Matkevics 75., Krupsky 85., ill. Tuboly 37., Molnár 60., Fenyő 80.

