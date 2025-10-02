október 2., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Behívták a válogatottba Szűcs Tamást!

A magyar U21-es válogatottra nehéz feladat vár az októberi EB-selejtezőkön: a csoport papíron legerősebb válogatottjával, Ukrajnával és Szlovéniában mérkőzik meg, majd a törököket fogadja – írta a dvsc.hu.

Szélesi Zoltán szövetségi edző keretének tagja a DVSC középpályása, Szűcs Tamás is, Vajda Botond ezúttal biztonsági tartalék.

A válogatott október 5-én, vasárnap kezdi meg a közös összetartást Telkiben, majd október 8-án utazik el a szlovéniai Muraszombatba, ahol két nappal később, október 10-én 18 órakor megmérkőzik az ukránokkal. Az edzőtáborozás ezt követően Telkiben folytatódik, majd október 14-én 18 órakor játszunk a törökökkel az MTK-pályán. 


 

