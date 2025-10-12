október 12., vasárnap

Miksa névnap

33 perce

Így nyilatkozott Szilágyi Zoltán a nyögvenyelős debreceni siker után

Címkék#Szilágyi Zoltán#DVSC Schaeffler#loki

Nem kertelt, kimondta, amit gondolt.

Haon.hu

A DVSC Schaeffler szombaton a vártnál jóval szorosabb meccset játszott a Budaörssel idegenben, de végül öt góllal nyert. A győztes csapat vezetőedzője, Szilágyi Zoltán így értékelt: – Nehéz bármit mondani egy ilyen meccs után. Rémálomszerűen indult  a meccs, dekoncentráltak voltunk, elsősorban támadásban, rengeteg ziccert hagytunk ki, nem volt megfelelő a hőfok. Szerencse, hogy a kapusteljesítményünk és a védekezésünk stabil volt. A második félidő elején hoztuk azt a sebességet, amit várnék, de az utolsó negyedórában ismét azon szinten kézilabdáztunk, mint a meccs elején – olvasható a dvsckezilabda.hu-n.

