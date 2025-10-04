október 4., szombat

Atlétika

2 órája

Visszavonult a DSI olimpikonja!

Sérülés miatt kellett befejeznie a pályafutását a 29 éves klasszisnak.

Visszavonult a DSI olimpikonja!

A DSI Debrecen olimpikonja, a hatszoros magyar bajnok gerelyhajító Szilágyi Réka közösségi oldalán jelentette be visszavonulását

A DSI Debrecen olimpikonja, a hatszoros magyar bajnok gerelyhajító Szilágyi Réka közösségi oldalán jelentette be visszavonulását írja a klub oldala.

Kedves Ismerőseim és Sporttársak!

Fájó szívvel jelentem be visszavonulásomat az élsporttól. Két vállműtét és egy hosszú rehabilitációs után, sajnos strukturálisan nincs meg az a mozgástartomány, amire szükségem lenne a folytatáshoz, így búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek. (...)

Több mint 10 évig versenyezni Magyar válogatott mezben és a hazámat képviselni, nagy megtiszteltetés volt számomra.

A sport megtanított sok mindenre, küzdeni, harcolni és soha nem feladni, ez lebeg minden nap a szemem előtt és kíséri az utamat.

Szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az utam során mellettem volt.(...)

Új fejezet nyílik az életemben, ahol az eddigi ambícióim és tudásom, tapasztalatomat szeretnék kamatoztatni.

búcsúzott a 29 éves sportoló.

 

