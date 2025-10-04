2 órája
Visszavonult a DSI olimpikonja!
Sérülés miatt kellett befejeznie a pályafutását a 29 éves klasszisnak.
Forrás: NS-archív
A DSI Debrecen olimpikonja, a hatszoros magyar bajnok gerelyhajító Szilágyi Réka közösségi oldalán jelentette be visszavonulását – írja a klub oldala.
Kedves Ismerőseim és Sporttársak!
Fájó szívvel jelentem be visszavonulásomat az élsporttól. Két vállműtét és egy hosszú rehabilitációs után, sajnos strukturálisan nincs meg az a mozgástartomány, amire szükségem lenne a folytatáshoz, így búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek. (...)
Több mint 10 évig versenyezni Magyar válogatott mezben és a hazámat képviselni, nagy megtiszteltetés volt számomra.
A sport megtanított sok mindenre, küzdeni, harcolni és soha nem feladni, ez lebeg minden nap a szemem előtt és kíséri az utamat.
Szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az utam során mellettem volt.(...)
Új fejezet nyílik az életemben, ahol az eddigi ambícióim és tudásom, tapasztalatomat szeretnék kamatoztatni.
– búcsúzott a 29 éves sportoló.
