Visszavonult a DSI olimpikonja!

Kedves Ismerőseim és Sporttársak!

Fájó szívvel jelentem be visszavonulásomat az élsporttól. Két vállműtét és egy hosszú rehabilitációs után, sajnos strukturálisan nincs meg az a mozgástartomány, amire szükségem lenne a folytatáshoz, így búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek. (...)

Több mint 10 évig versenyezni Magyar válogatott mezben és a hazámat képviselni, nagy megtiszteltetés volt számomra.

A sport megtanított sok mindenre, küzdeni, harcolni és soha nem feladni, ez lebeg minden nap a szemem előtt és kíséri az utamat.

Szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az utam során mellettem volt.(...)

Új fejezet nyílik az életemben, ahol az eddigi ambícióim és tudásom, tapasztalatomat szeretnék kamatoztatni.