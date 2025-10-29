október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Sokkolta Süllős Gyula halála a debreceni bokszedzőt, így üzent a gyászoló családnak

Címkék#DVSC Boxing#Szabó Sándor#Süllős Gyula#Vasas

Az egész országot megrázta a kenyai repülőgépbaleset. Mint kiderült, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is életét vesztette. Portálunk a DVSC Boxing elnökét, Szabó Sándort kérdezte.

Haon.hu
Sokkolta Süllős Gyula halála a debreceni bokszedzőt, így üzent a gyászoló családnak

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. Közben a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai. Szerdán kiderült, a Vasas ökölvívószakosztályának elnöke, Süllős Gyula és több családtagja is életét vesztette. 

Szabó Sándor
Szabó Sándor megrendülve fogadta a hírt
Forrás: Napló-archív

Szabó Sándor megrendült 

Portálunk a tragikus hírt követően a DVSC Boxing elnökét, Szabó Sándort kérdezte. A szakember kiemelte, jó barátságot ápolt Süllős Gyulával. – Nehéz ilyenkor mit mondani, teljesen le vagyok sokkolódva, ilyen hírekre nem számít az ember. 

Jó viszonyban voltunk, jó ember volt, szinte havonta találkoztunk

Hatalmas veszteség ez a sportágnak. Őszinte részvétem a családnak – fogalmazott. 

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu