1 órája
Sokkolta Süllős Gyula halála a debreceni bokszedzőt, így üzent a gyászoló családnak
Az egész országot megrázta a kenyai repülőgépbaleset. Mint kiderült, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is életét vesztette. Portálunk a DVSC Boxing elnökét, Szabó Sándort kérdezte.
A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. Közben a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai. Szerdán kiderült, a Vasas ökölvívószakosztályának elnöke, Süllős Gyula és több családtagja is életét vesztette.
Szabó Sándor megrendült
Portálunk a tragikus hírt követően a DVSC Boxing elnökét, Szabó Sándort kérdezte. A szakember kiemelte, jó barátságot ápolt Süllős Gyulával. – Nehéz ilyenkor mit mondani, teljesen le vagyok sokkolódva, ilyen hírekre nem számít az ember.
Jó viszonyban voltunk, jó ember volt, szinte havonta találkoztunk
Hatalmas veszteség ez a sportágnak. Őszinte részvétem a családnak – fogalmazott.
