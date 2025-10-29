Sokkolta Süllős Gyula halála a debreceni bokszedzőt, így üzent a gyászoló családnak

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. Közben a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai. Szerdán kiderült, a Vasas ökölvívószakosztályának elnöke, Süllős Gyula és több családtagja is életét vesztette.

Szabó Sándor megrendülve fogadta a hírt

Forrás: Napló-archív

Szabó Sándor megrendült

Portálunk a tragikus hírt követően a DVSC Boxing elnökét, Szabó Sándort kérdezte. A szakember kiemelte, jó barátságot ápolt Süllős Gyulával. – Nehéz ilyenkor mit mondani, teljesen le vagyok sokkolódva, ilyen hírekre nem számít az ember.

Jó viszonyban voltunk, jó ember volt, szinte havonta találkoztunk

Hatalmas veszteség ez a sportágnak. Őszinte részvétem a családnak – fogalmazott.

