Kézilabda
52 perce
Kiderült, mennyire súlyos Szabó Nina sérülése!
Hétfőn és kedden is vizsgálatokon vett részt. Hamarosan már ismét láthatjuk a DVSC Schaeffler együttesében.
Szerencsére nem kell sokat kihagynia Szabó Ninának
Forrás: Napló-archív
Mint arról már beszámoltunk, Szabó Nina térde a Budaörs elleni mérkőzésen sérült meg, ezért nem csatlakozhatott a válogatotthoz. A játékos hétfőn és kedden vizsgálatokon vett részt, melyek során kiderült, hogy sem a keresztszalag, sem a porc nem sérült, csak rándulásról van szó. Az irányító mindenesetre néhány napig rehabilitációs munkát végez, várhatóan nem kell sokat kihagynia – áll a klub közleményében.
