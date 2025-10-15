október 15., szerda

Kiderült, mennyire súlyos Szabó Nina sérülése!

Hétfőn és kedden is vizsgálatokon vett részt. Hamarosan már ismét láthatjuk a DVSC Schaeffler együttesében.

Kiderült, mennyire súlyos Szabó Nina sérülése!

Szerencsére nem kell sokat kihagynia Szabó Ninának

Mint arról már beszámoltunk, Szabó Nina térde a Budaörs elleni mérkőzésen sérült meg, ezért nem csatlakozhatott a válogatotthoz. A játékos hétfőn és kedden vizsgálatokon vett részt, melyek során kiderült, hogy sem a keresztszalag, sem a porc nem sérült, csak rándulásról van szó. Az irányító mindenesetre néhány napig rehabilitációs munkát végez, várhatóan nem kell sokat kihagynia – áll a klub közleményében.

