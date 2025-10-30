14 perce
Itt vannak az új tulajok? Nézd, kiket fotóztunk a Nagyerdei Stadionban!
A DVSC kapcsán rengeteg pletyka látott napvilágot az elmúlt időszakban. Nagyon úgy tűnik, hogy a Stockport County angol befektetői, akikről portálunkon először olvashattak hazánkban, a helyszínen tekintik meg a DVSC-Honvéd MOL Magyar Kupa meccset.
Országos szinten elsőként portálunk számolt be a hírről, miszerint angol befektetők szállhatnak be a Debreceni VSC életébe. Szintén korábbi cikkeinkben foglalkoztunk azzal, hogy egy harmadosztályú klub mutathat érdeklődést a DVSC iránt. Mindeddig nem neveztük meg a csapatot, de a csütörtöki kupameccsen úgy tűnik, lehull a lepel: a Stockport County képviselői ugyanis ott vannak a Nagyerdei Stadion lelátóján.
Stockport County: Fejlődő klubról van szó
Az angol harmadosztályban szereplő csapat jelenleg vezeti saját pontvadászatát, tizennégy fordulót követően 28 ponttal áll a bajnokságban, így minden esélye megvan a szintlépésre. A hírről, hogy a tulajdonosi kör itt lehet a találkozón először Pór Károly számolt be. – A múlt héten egy angliai kolléga fülesének köszönhetően hírként, itthon elsőként tudtam beszámolni arról, hogy a DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) -nél is tulajdonrészt vásárolna az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló tulajdonosi kör. Nos, az angol klubhoz közel álló kollégám szerint az egyeztetések következő fordulóját a DVSC-Honvéd MK-meccs apropóján tartják csütörtökön Debrecenben, és ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan, akár már az elkövetkezendő hetekben hivatalosan is bejelenthetik a DVSC-nél az új tulajdonos érkezését – írta.
Kik a jelenlévők?
A Nagyerdei Stadionban vélhetően brit szakemberek jelentek meg. Pór Károly posztjában egyébként név szerint: Mark Stott és Ken Knott figyelhető meg. Minden jel arra mutat, hogy komolyak a szigetországbeliek szándékai, hiszen ok nélkül nem utaznak el angol üzletemberek egy MOL Magyar Kupa meccsre egészen Manchester mellől, hiszen itt található Stockport. Érdemes tudni, hogy futballszemléletük szerint erősen helyi kötődésű futballistákra építenek, ez pedig a Debreceni VSC-nél is kulcskérdés.
Amennyiben létrejön az egyezség, tisztázódhatnak a klub körül a nyitott kérdések és immár a remek szereplésre irányulhat a fókusz. Információink szerint is még zajlanak az egyeztetések, de hamarosan pont kerülhet az ügy végére.
