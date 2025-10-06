október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Óriási volt a riadalom a hajdú-bihari meccsen, ez egyként fájhatott mindenkinek!

Címkék#Országos Mentőszolgálat#nyíracsádi#Köles Richárd#megyei foci#Polgár VSE

Többen is megijedtek, még a vendégek edzője is jobbulást és mielőbbi felépülést kívánt. A Petőfi Sportegyesület–Polgár VSE meccsen úgy történt sérülés, hogy nem volt előtte testi kontakt.

Haon.hu

Múlt vasárnap rendezték a Petőfi Sportegyesület–Polgár VSE hajdú-bihari másodosztályú mérkőzést. A találkozó igen gólgazdag volt, a vendégek 9–4-re diadalmaskodtak. A házigazda nyíracsádiaknál sajnos egy sérülés is történt, nagy volt a riadalom, hiszen súlyosnak tűnt, mentőt is kellett hívni. Portálunk utánajárt, hogy mi történt a pályán.

sérülés
A nyíracsádi focipályához hívták a mentőt – mint kiderült, csak könnyebb sérülés történt.
Forrás: Petőfi SE-archív

A sérülésről: szerencsére nem történt nagy baj

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte: A helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Petőfi SE elnöke, Köles Richárd elmondta, hogy futballistájuk egy ártatlan szituációban sérült meg – irányváltoztatásnál leragadt a bokája, a térde pedig kiugrott a helyéről. Azonban a kórházat még aznap este el is hagyhatta. Egyelőre nem tudják, mikor térhet vissza a pályára, de örülnek, hogy nem történt komoly baj, és bíznak benne, hamarosan már ismét a csapatért küzdhet.  

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu