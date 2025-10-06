Óriási volt a riadalom a hajdú-bihari meccsen, ez egyként fájhatott mindenkinek!

Múlt vasárnap rendezték a Petőfi Sportegyesület–Polgár VSE hajdú-bihari másodosztályú mérkőzést. A találkozó igen gólgazdag volt, a vendégek 9–4-re diadalmaskodtak. A házigazda nyíracsádiaknál sajnos egy sérülés is történt, nagy volt a riadalom, hiszen súlyosnak tűnt, mentőt is kellett hívni. Portálunk utánajárt, hogy mi történt a pályán.

A nyíracsádi focipályához hívták a mentőt – mint kiderült, csak könnyebb sérülés történt.

Forrás: Petőfi SE-archív

A sérülésről: szerencsére nem történt nagy baj

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte: A helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Petőfi SE elnöke, Köles Richárd elmondta, hogy futballistájuk egy ártatlan szituációban sérült meg – irányváltoztatásnál leragadt a bokája, a térde pedig kiugrott a helyéről. Azonban a kórházat még aznap este el is hagyhatta. Egyelőre nem tudják, mikor térhet vissza a pályára, de örülnek, hogy nem történt komoly baj, és bíznak benne, hamarosan már ismét a csapatért küzdhet.