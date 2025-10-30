október 30., csütörtök

Labdarúgás

Fociünnep Sárrétudvariban

Igazi sportünnepre készül Sárrétudvari: szombaton délben átadják a település vadonatúj műfüves pályáját, és a pályára lép az 1985-ben bronzérmet szerzett sárrétudvari együttes, akik gálamérkőzésen mérik össze erejüket a Dombi Tibor és Madar Csaba barátaiból összeállított csapattal. Az eseményen a Loki két korábbi legendája megkapja majd a „Sárrétudvariért” emlékérmet is, az eseményt a Sárrétudvari–Hajdúsámson vármegyei első osztályú labdarúgó mérkőzés zárja majd.

Íme a részletes program:

Forrás:  MW-archív

 

