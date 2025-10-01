október 1., szerda

Labdarúgás

3 órája

Bombahír: Sándor Tamás visszatért a DVSC-hez!

Sándor Tamás#Loki#DVSC Labdarúgó Akadémia#Debreceni VSC

Ennek sok Loki-szurkoló örülni fog. Sándor Tamás ismét a DVSC kötelékében!

Haon.hu

Október 1-től ismét a Debreceni VSC kötelékében dolgozik Sándor Tamás, számolt be a hírről a klub a honlapján.

sándor tamás, dvsc
Sándor Tamás ismét a DVSC sikeréért dolgozhat. Fotó: DVSC-archív

Ez lesz Sándor Tamás feladata a Debreceni VSC-nél

A Loki legendás játékosa egyéni képzésért felelős trénerként osztja meg tudását a DVSC Labdarúgó Akadémián. Immár edzőként is tapasztaltnak számító egykori kiváló labdarúgó a különböző korosztályok játékosait bizonyosan sok, a fejlődésüket segítő tanáccsal látja majd el.

Üröm az örömben a Lokinál

Ugyan ki lepődne meg azon, hogy ezen a héten is megbüntette az MLSZ a Debreceni VSC-t? Az illetékesek szerint Kisvárda ellen viselkedtek úgy a hajdúsági drukkerek, hogy azt szabályozni kell. De nem csak ezért vették elő a Loki-t:

