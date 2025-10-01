Bombahír: Sándor Tamás visszatért a DVSC-hez!

Október 1-től ismét a Debreceni VSC kötelékében dolgozik Sándor Tamás, számolt be a hírről a klub a honlapján.

Sándor Tamás ismét a DVSC sikeréért dolgozhat. Fotó: DVSC-archív

Ez lesz Sándor Tamás feladata a Debreceni VSC-nél

A Loki legendás játékosa egyéni képzésért felelős trénerként osztja meg tudását a DVSC Labdarúgó Akadémián. Immár edzőként is tapasztaltnak számító egykori kiváló labdarúgó a különböző korosztályok játékosait bizonyosan sok, a fejlődésüket segítő tanáccsal látja majd el.

