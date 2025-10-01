3 órája
Bombahír: Sándor Tamás visszatért a DVSC-hez!
Ennek sok Loki-szurkoló örülni fog. Sándor Tamás ismét a DVSC kötelékében!
Október 1-től ismét a Debreceni VSC kötelékében dolgozik Sándor Tamás, számolt be a hírről a klub a honlapján.
Ez lesz Sándor Tamás feladata a Debreceni VSC-nél
A Loki legendás játékosa egyéni képzésért felelős trénerként osztja meg tudását a DVSC Labdarúgó Akadémián. Immár edzőként is tapasztaltnak számító egykori kiváló labdarúgó a különböző korosztályok játékosait bizonyosan sok, a fejlődésüket segítő tanáccsal látja majd el.
Üröm az örömben a Lokinál
Ugyan ki lepődne meg azon, hogy ezen a héten is megbüntette az MLSZ a Debreceni VSC-t? Az illetékesek szerint Kisvárda ellen viselkedtek úgy a hajdúsági drukkerek, hogy azt szabályozni kell. De nem csak ezért vették elő a Loki-t:
Bárki ezen meglepődött? Ismét megbüntette a DVSC-t az MLSZ – hivatalos!
