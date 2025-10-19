október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

44 perce

Rangadó vár a DEAC-ra

Címkék#Spitzmüller István#DEAC#Tiszafüredi VSE

Spitzmüller István szerint bátor játékra lesz szükségük.

Haon.hu
Rangadó vár a DEAC-ra

z éllovas Tiszafüredi VSE együttese látogat a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap 13 órától.

Forrás: DEAC-archív

Az éllovas Tiszafüredi VSE együttese látogat a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap 13 órától. Nem kérdés, kemény összecsapás vár a DEAC-ra, mely a tabella negyedik helyéről várja a folytatást. Csupán három pont választja el a két gárdát, a fürediek 24 egységet szedtek össze az elmúlt tizenegy forduló alatt, míg a Debreceni Egyetem társulatának 21 pontja van.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

– Nem kérdés, egy vérbeli rangadó vár ránk. Természetesen megnéztük a fürediek eddigi találkozóit, jó egyéni képességekkel rendelkeznek a labdarúgói, de meggyőződésem, hogy a játékosállományunk jobb, mint ellenfelünknek. Bátor játékra lesz szükségünk, csapatunknak el kell hinnie, hogy képes nyerni. A nyári felkészülési meccsünk nem mérvadó, akkor nem azt mutatták, mint a bajnokságban. Nem lehet más a célunk, mint a győzelem – vetítette előre a klub honlapján Spitzmüller István, a DEAC másodedzője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu