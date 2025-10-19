Rangadó vár a DEAC-ra

Az éllovas Tiszafüredi VSE együttese látogat a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap 13 órától. Nem kérdés, kemény összecsapás vár a DEAC-ra, mely a tabella negyedik helyéről várja a folytatást. Csupán három pont választja el a két gárdát, a fürediek 24 egységet szedtek össze az elmúlt tizenegy forduló alatt, míg a Debreceni Egyetem társulatának 21 pontja van.

– Nem kérdés, egy vérbeli rangadó vár ránk. Természetesen megnéztük a fürediek eddigi találkozóit, jó egyéni képességekkel rendelkeznek a labdarúgói, de meggyőződésem, hogy a játékosállományunk jobb, mint ellenfelünknek. Bátor játékra lesz szükségünk, csapatunknak el kell hinnie, hogy képes nyerni. A nyári felkészülési meccsünk nem mérvadó, akkor nem azt mutatták, mint a bajnokságban. Nem lehet más a célunk, mint a győzelem – vetítette előre a klub honlapján Spitzmüller István, a DEAC másodedzője.