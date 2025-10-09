49 perce
Spori! Nehogy piros lapot adjon! – többen is elveszítették a fejüket, most ennyi büntetést kaptak
Ismát van olyan, akinek két hónapot kell kihagyni. Ez elmúlt hétvégén is 17-szer villant a játékvezetők zsebéből a piros lap.
A Monostorpályi szurkolói rendre jó hangulatot teremtenek, mindig védelembe veszik a játékosaikat
Forrás: Napló-archív
Két hete összesen 17 kiállítás volt a hajdú-bihari I., II. és III. osztályú felnőtt és ifi mérkőzéseken. A játékvezetők ezekben a bajnokságokban múlt hétvégén is 17 alkalommal mutatták fel a piros lapot – derül ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság jelentéséből. Ebben a cikkben azt szedtük össze, hogy kiket tiltottak el több mérkőzésről.
Október első hétvégéjén több megmozdulás is piros lapos eltiltást ért
A mostani piros lap miatt a vármegyei I. osztályú felnőtt bajnokságban két játékosnak kell kihagynia mérkőzést: a Monostorpályi játékosának, Ménes Máté Péternek a következő három meccset kell kihagynia, a létavértesi Nagy Kristóf Péter pedig október 20-ig nem játszhat. Az U21-eseknél Danó Viktor (Nyíradony) 3 meccses eltiltást kapott, Szabó István (Monostorpályi) pedig 2 soron lévő találkozón nem vehet részt.
A vármegyei II. osztályban a felnőtteknél Magyar Attilának (Bestrong II.) 3, Bartók Péternek (Józsa) pedig 2 meccses eltiltás járt. A fiatalabbaknál a hajdúhadházi Lakatos Benjámin János pedig december 1-ig nem léphet pályára.
A harmadosztályban csak egy futballistát tiltottak el egynél több meccsre: Éles János (Bihartorda) a következő két összecsapást hagyja ki.
