Labdarúgás

49 perce

Spori! Nehogy piros lapot adjon! – többen is elveszítették a fejüket, most ennyi büntetést kaptak

Címkék#hajdúhadház#megyei foci#Hajdú-Bihar megye#Monostorpályi#Bestrong SC

Ismát van olyan, akinek két hónapot kell kihagyni. Ez elmúlt hétvégén is 17-szer villant a játékvezetők zsebéből a piros lap.

Haon.hu
A Monostorpályi szurkolói rendre jó hangulatot teremtenek, mindig védelembe veszik a játékosaikat

Forrás: Napló-archív

Két hete összesen 17 kiállítás volt a hajdú-bihari I., II. és III. osztályú felnőtt és ifi mérkőzéseken. A játékvezetők ezekben a bajnokságokban múlt hétvégén is 17 alkalommal mutatták fel a piros lapot – derül ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság jelentéséből. Ebben a cikkben azt szedtük össze, hogy kiket tiltottak el több mérkőzésről.

piros lap
Október első hétvégéjén több megmozdulás is piros lapos eltiltást ért 

A mostani piros lap miatt a vármegyei I. osztályú felnőtt bajnokságban két játékosnak kell kihagynia mérkőzést: a Monostorpályi játékosának, Ménes Máté Péternek a következő három meccset kell kihagynia, a létavértesi Nagy Kristóf Péter pedig október 20-ig nem játszhat. Az U21-eseknél Danó Viktor (Nyíradony) 3 meccses eltiltást kapott, Szabó István (Monostorpályi) pedig 2 soron lévő találkozón nem vehet részt.

A vármegyei II. osztályban a felnőtteknél Magyar Attilának (Bestrong II.) 3, Bartók Péternek (Józsa) pedig 2 meccses eltiltás járt. A fiatalabbaknál a hajdúhadházi Lakatos Benjámin János pedig december 1-ig nem léphet pályára. 

A harmadosztályban csak egy futballistát tiltottak el egynél több meccsre: Éles János (Bihartorda) a következő két összecsapást hagyja ki.

 

