Nem hittünk a szemünknek, három perc alatt 5 piros lap volt – ennyi kihagyás vár a hajdú-bihari játékosokra!

A vármegyei bajnokságokban az elmúlt hetekben bőven voltak kiállítások. Noha a mögöttünk hagyott fordulóban ezúttal nem volt annyi piros lap, egy rendkívüli eset borzolta a kedélyeket: a Polgár–Tiszacsege meccs félbe is szakadt, a három pontot 3–0-s végeredménnyel a hazai csapat kapta.

Annyian kaptak piros lapot, hogy a Polgár–Tiszacsege meccs félbeszakadt

Piros lapot kaptak, döntött a fegyelmi bizottság

A vármegyei I. osztályban ezúttal egy kiállítás volt: a Berettyóújfalu játékosának, Kovács Dánielnek egy meccset kell kihagynia. Az ifistáknál az élvonalban Szabó István (Nyíradony) és Lakatos Ádám (Monostorpályi) 2-2 soron lévő mérkőzést kénytelen kihagyni.

Egészen elképesztő, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet! Forrtak az indulatok a vármegye II.-ben, kő kövön nem maradt a hétvégi Polgár VSE–Tiszacsege VSE találkozón.

– olvasható a hazaiak Facebook-oldalán.

Történt, hogy a második félidőben három perc alatt a vendégek öt játékosa is a kiállítás sorsára jutott. Nagy László játékvezető először az ugyanilyen nevű játékosnak mutatta fel a piros lapot, aki 6 soron következő bajnoki mérkőzésen nem szerepelhet – derül ki a fegyelmi bizottság hivatalos értesítéséből. A többiek – Simon Zoltán, Nagy Ákos, Répási György és Csőke Ferenc – csak a következő meccsről vannak eltiltva.

A másodosztályú Nádudvar futballistája, Varga Dávid pedig 4 meccset kell, hogy kihagyjon. Az ebesi Bazsó Olivér csupán egy találkozón nem léphet pályára, és hasonló arányú büntetésben részesült az U21-es bajnokságban sportoló Makula Csaba (Esztár) is.