2 órája
Döntött a fegyelmi bizottság: van, akit több hónapra eltiltottak a múlt hétvégi balhés meccs után!
Összesen 17 kiállítás volt. Az egyeki futballisták sokáig bánhatják, hogy piros lapot érő szabálytalanságot követtek el.
Mint arról beszámoltunk, az elmúlt hétvégén több piros lappal járó balhés meccs is volt Hajdú-Biharban. A fegyelmi bizottság tagjai elbírálták a történteket, vannak, akikre csak egymeccses eltiltás vár, és van, akire kényszerből több hónapos kihagyás vár.
Ennyi büntetés járt a piros lapért
A mindenki számára látható listából kiderül, hogy a vármegyei I. osztályban szereplő csapatok játékosai közül a Sárréti DSK játékosa, Kiss Dávid Kristóf kapta a legnagyobb büntetést: két meccset kell kihagynia. Azok, akiket a hajdú-bihari U21-es ligában kiállítottak, csak a következő találkozót kell kihagyniuk.
A vármegyei II. osztályban a felnőtteknél két kirívó eset volt: a Nyírmártonfalva két futballistáját, Szemán Balázst és Tóth Tamást egyaránt október 13-ig tiltották el. Az ifistáknál súlyosabb szabálytanság is történt – az egyeki Deli Zoltán november 3-ig nem játszhat, míg csapattársa, Novinics Márió november 30-ig nem léphet a játéktérre.
A vármegyei III. osztályban ezúttal csupán egy kiállítás volt, a Martinka csapatvezetője, Lengyel Norbert a következő két találkozón nem lehet ott.
