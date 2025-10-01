Döntött a fegyelmi bizottság: van, akit több hónapra eltiltottak a múlt hétvégi balhés meccs után!

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt hétvégén több piros lappal járó balhés meccs is volt Hajdú-Biharban. A fegyelmi bizottság tagjai elbírálták a történteket, vannak, akikre csak egymeccses eltiltás vár, és van, akire kényszerből több hónapos kihagyás vár.

Van, akinek csak egy meccset kell kihagynia piros lapos eltiltás miatt. Fotó: NS-archív

Ennyi büntetés járt a piros lapért

A mindenki számára látható listából kiderül, hogy a vármegyei I. osztályban szereplő csapatok játékosai közül a Sárréti DSK játékosa, Kiss Dávid Kristóf kapta a legnagyobb büntetést: két meccset kell kihagynia. Azok, akiket a hajdú-bihari U21-es ligában kiállítottak, csak a következő találkozót kell kihagyniuk.

A vármegyei II. osztályban a felnőtteknél két kirívó eset volt: a Nyírmártonfalva két futballistáját, Szemán Balázst és Tóth Tamást egyaránt október 13-ig tiltották el. Az ifistáknál súlyosabb szabálytanság is történt – az egyeki Deli Zoltán november 3-ig nem játszhat, míg csapattársa, Novinics Márió november 30-ig nem léphet a játéktérre.

A vármegyei III. osztályban ezúttal csupán egy kiállítás volt, a Martinka csapatvezetője, Lengyel Norbert a következő két találkozón nem lehet ott.