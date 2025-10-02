1 órája
Sztárvendég jött Hajdúhadházra, olyan rendezvényt nyitott meg, amilyet még nem látott a város – fotókkal, videóval
A megnyitón Kovács István is üzent a fiataloknak. Az ökölvívó ob október 2-től 5-ig tart.
Hajdúhadház első alkalommal rendez ökölvívó ob-t: a Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Hajdúkaland Egyesület és a Magyar Ökölvívók Szövetsége közös szervezésében az U13-as és az U17-es korosztály méri össze tudását. Az ob csütörtökön kezdődött. A megnyitón beszédet mondott Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere, Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, valamint Tasó László országgyűlési képviselője.
– Megtiszteltetés, hogy városunkban egy ilyen rangos sporteseménynek adhatunk otthont. Sportolóként a felkészülési időszak nehéz, mindenki azt várja, hogy megmérettesse magát. Biztosa vagyok, hogy mindent beleadnak majd a versenyzők. Kívánom, hogy éljenek a lehetőséggel, eredményes szereplést kívánok. Azért, hogy ilyen szabadtéri és fedett sportlétesítményeink legyenek, sokat dolgoztunk ezért. Az ökölvívásnak Hajdúhadházon hatalmas múltja van. Bízom benne, hogy ez a verseny olyan löketet tud adni a helyi ökölvívóknak, amely messzire és magasra repítheti őket, és nemzetközi szinten is eredményesek tudnak lenni – fogalmazott Csáfordi Dénes.
U13-as és U17-es ökölvívó-ob HajdúhadházonFotók: Vida Márton Péter
Tasó László felidézte, hogy a magyaroknak mennyire nagyszerű ökölvívói voltak, és reméli, hogy a jövőben például az ob-n látható versenyzők közül is sokan hasonló magasságokig jutnak majd. – Az ökölvívás megtanít mindenre. Nem szabad alul maradni, mindig fel kell állni – emelte ki.
Kovács "Kokó" István a fiataloknak azt üzente, hogy érjék el a kitűzött céljukat. Később pedig akár még komolyabb célokat is megfogalmazhatnak. Úgy gondolja, hogy a szervezők mindent megteremtettek ahhoz, hogy kizárólak az ökölvívással foglalkoznak.
Ezt követően Salánki Lászlóval Életmű-díjat adtak át Gábor Lászlónak.
Ökölvívó ob, Hajdúhadház: Közel háromszázan osztják a pofonokat
A hajdúhadházi Földi János Általános Iskola sportcsarnokában megrendezendő eseményre 76 egyesület, összesen 293 ökölvívója adta le a nevezését. A két korosztályban 58 női, valamint 235 férfi bunyós lép ringbe. Az U13-as mezőnyben 77-en (12 lány, 65 fiú), míg az U17-eseknél 216-an (46 nő, 170 férfi) bizonyíthatják tudásukat. Érdekesség, hogy az U17-ben három súlycsoportban (60kg, 63kg, 70kg) telített a létszám, több mint 20-20 versenyző húz kesztyűt. Az U17-eseknél nagyon kiélezett csaták várhatók, mivel ez a korosztály már a kontinentális versengésben is részt vesz, a nemzetközi versenyek mellett decemberben Európa-bajnokságot rendeznek számukra.
A szakvezetésnek a hadházi magyar bajnokságon kell kiválasztania azokat a versenyzőket, akik méltóképpen képviselhetik hazánkat a kontinensviadalon. Az U13 és U17-es ökölvívó magyar bajnokság az október 2-től 5-ig tart.
