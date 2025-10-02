Sztárvendég jött Hajdúhadházra, olyan rendezvényt nyitott meg, amilyet még nem látott a város – fotókkal, videóval

Hajdúhadház első alkalommal rendez ökölvívó ob-t: a Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Hajdúkaland Egyesület és a Magyar Ökölvívók Szövetsége közös szervezésében az U13-as és az U17-es korosztály méri össze tudását. Az ob csütörtökön kezdődött. A megnyitón beszédet mondott Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere, Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, valamint Tasó László országgyűlési képviselője.

Ökölvívó ob: Kovács István és Salánki László adta át az Életmű-díjat Gábor Lászlónak

Fotó: Vida Márton

– Megtiszteltetés, hogy városunkban egy ilyen rangos sporteseménynek adhatunk otthont. Sportolóként a felkészülési időszak nehéz, mindenki azt várja, hogy megmérettesse magát. Biztosa vagyok, hogy mindent beleadnak majd a versenyzők. Kívánom, hogy éljenek a lehetőséggel, eredményes szereplést kívánok. Azért, hogy ilyen szabadtéri és fedett sportlétesítményeink legyenek, sokat dolgoztunk ezért. Az ökölvívásnak Hajdúhadházon hatalmas múltja van. Bízom benne, hogy ez a verseny olyan löketet tud adni a helyi ökölvívóknak, amely messzire és magasra repítheti őket, és nemzetközi szinten is eredményesek tudnak lenni – fogalmazott Csáfordi Dénes.