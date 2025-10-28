október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Beindult az edzőkeringő! Újabb NB I.-es csapat menesztette a trénerét!

Címkék#Szabó István#Nyíregyháza Spartacus Football Club#Szpari#Nyíregyháza Spartacus

Még kedden is ő tartotta az edzést.

Haon.hu
Beindult az edzőkeringő! Újabb NB I.-es csapat menesztette a trénerét!

Edzőváltás történt a labdarúgó NB I.-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC csapatánál.

Forrás:  MW-archív

Edzőváltás történt a labdarúgó NB I.-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC csapatánál. A Szabolcs Online információi szerint a szabolcsi klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, majd a vezetés úgy döntött, hogy megválik a jelenlegi vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, noha a tréner még a hét elején is vezette a csapat edzéseit. A hírek szerint a döntést a keddi tréning után közölték a szakemberrel, így várhatóan már nem ő irányítja a Szparit a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin. További részletek a Szabolcs Online-on.

Ez ebebn aszezonba már amásodik edzőváltás: korábban Gerliczki Máténak köszönték meg a munkáját Kisvárdán, akinek a helyére Révész Attila ült le a kispadra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu