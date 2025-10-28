Beindult az edzőkeringő! Újabb NB I.-es csapat menesztette a trénerét!

Edzőváltás történt a labdarúgó NB I.-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC csapatánál. A Szabolcs Online információi szerint a szabolcsi klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, majd a vezetés úgy döntött, hogy megválik a jelenlegi vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, noha a tréner még a hét elején is vezette a csapat edzéseit. A hírek szerint a döntést a keddi tréning után közölték a szakemberrel, így várhatóan már nem ő irányítja a Szparit a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin. További részletek a Szabolcs Online-on.

Ez ebebn aszezonba már amásodik edzőváltás: korábban Gerliczki Máténak köszönték meg a munkáját Kisvárdán, akinek a helyére Révész Attila ült le a kispadra.