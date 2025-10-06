Az MVFC egyik játékosa súlyos sérülést szenvedett, a Haladás lesz a következő ellenfél

Hétfőn 18.30-tól a kilencedik helyen álló MVFC a tabella utolsó pozícióját elfoglaló Haladás otthonába látogat. A hajdúsági csapat legutóbb nagy küzdelemben, szűk kerettel is győzni tudott hazai pályán a DEAC ellen, míg a szombathelyiek idegenben szenvedtek vereséget, áll a berettyóújfalui klub Facebook-oldalán. Mint írják, Szabó Péter az előző mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett, az ő játékára nem számíthat a csapat.

