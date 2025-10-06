október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Több mint negyven méterről talált be a Monostorpályi játékosa! – videón a bődületes bombagól

Címkék#Hajdúszoboszló#megyei foci#Monostorpályi#HSE

Haon.hu
Több mint negyven méterről talált be a Monostorpályi játékosa! – videón a bődületes bombagól

A Monostorpályi rangadót nyert Hajdúszoboszlón

Forrás: Monostorpályi SE/ Facebook

A vártnál jóval simábban alakult a hajdú-bihari rangadó a vármegyei I. osztály 9. fordulójában: a Monostorpályi emberhátrányban 3–0-ra nyert Hajdúszoboszlón – Bojti Ádám mellett Kereszti Mátyás kétszer is betalált. A meccs után az edzők kifejtették gondolataikat

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is! 

Kereszti Mátyás a HSE ellen több mint 40 méterről is eredményes volt. A gólt a követhetkező videón nézhetjük meg:

Ezeket a cikkeket is ajánljuk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu