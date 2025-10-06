Több mint negyven méterről talált be a Monostorpályi játékosa! – videón a bődületes bombagól

A vártnál jóval simábban alakult a hajdú-bihari rangadó a vármegyei I. osztály 9. fordulójában: a Monostorpályi emberhátrányban 3–0-ra nyert Hajdúszoboszlón – Bojti Ádám mellett Kereszti Mátyás kétszer is betalált. A meccs után az edzők kifejtették gondolataikat.

Kereszti Mátyás a HSE ellen több mint 40 méterről is eredményes volt. A gólt a követhetkező videón nézhetjük meg:

