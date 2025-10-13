Labdarúgás
30 perce
Videó! Csörgő így továbbította a kapuba a labdát, ezzel a góllal nyert a Monostorpályi
A játékos a 70. percben talált be.
A vármegyei I. osztályban az elmúlt hétvégén is sok izgalmas mérkőzést rendeztek. Ilyen volt a Monostorpályi–BUSE találkozó is, amely 1–0-s végeredménnyel zárult. Előbbi gárda jelenleg az 5., utóbbi pedig a 8. helyet foglalja el a 16 csapatos tabellán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A hazaiak azt is megörökítették, hogy Csörgő Krisztián hogyan fejelt az ellenfél kapujába:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre