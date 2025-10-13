október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

30 perce

Videó! Csörgő így továbbította a kapuba a labdát, ezzel a góllal nyert a Monostorpályi

Címkék#megyei foci#Monostorpályi#BUSE#Csörgő Krisztián

A játékos a 70. percben talált be.

Haon.hu

A vármegyei I. osztályban az elmúlt hétvégén is sok izgalmas mérkőzést rendeztek. Ilyen volt a Monostorpályi–BUSE találkozó is, amely 1–0-s végeredménnyel zárult. Előbbi gárda jelenleg az 5., utóbbi pedig a 8. helyet foglalja el a 16 csapatos tabellán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A hazaiak azt is megörökítették, hogy Csörgő Krisztián hogyan fejelt az ellenfél kapujába:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu