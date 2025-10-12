Kilenc gól egy meccsen? – kiszakadt a gólzsák a mennyei megyein!

Rendesen kitettek magukért a mikepércsi fiúk. Az edzők nyilatkozatai persze némileg itt is árnyalják a képet.

Kiszakadt a gólzsák a mennyei megyein! – 9 gól született a Mikepércs-Földes találkozón

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mikepércs - KSE Földes 6-3 (3-2)

80 néző Vezette: Nagy B.(Hajdú I., Borkó M.)

Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Folytán Z., Rajza Z.(Tószegi T.), Gulyás P., Timák Cs., Kelemen Á.(Czerődi G.), Kropok D., Tar D., Kovács Zs., Dobos Á.(Karalyos R.) Vezetőedző: Péter István

Földes: Horváth Zs. - Wéninger A.(Papp Z.), Károlyi N., Sajó D.(Szőnyi L.), Balogh R.(Gombos Á.), Balogh M., Boér L., Vincze N.(Cseppentő F.), Pocsai G., Károlyi K.(Kiss P.), Faragó Gy. Vezetőedző: Nagy Róbert

Gól: Rajna Z.(3), Timák Cs., Kovács Zs., Kropok D. ill. Wéninger A., Balogh M., Papp Z., Jók: Rajna Z., Tímák Cs., Folytán Z., Gulyás P. Ill. Pocsai G., Balogh M., Ifi:

Péter István: Sajnos nem indult jól a mérkőzés. Tíz perc után már 0-2 díszelgett a képzeletbeli eredményjelzőn. A rövidzárlat után, a félidő derekára összekapta magát a csapat és néha szemre is tetszetős támadásokat vezettünk. 3-2-ig a góljainkat mégis szögletek után szereztük. A második félidőben is kézben tartottuk a mérkőzést, de az ellenfél kontráiban mindig benne volt a veszély. A mérkőzés végére az egyre jobban kinyíló földesi védelem ellen néhol remek összjáték, majd ügyes egyéni megmozdulások után sikerült gólokat szereznünk, ezzel a mérkőzést lezárnunk és itthon tartani a 3 pontot. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez és további sok sikert kívánok Földes csapatának!

Nagy Róbert: Ismét magunkat vertük meg! A tizedik percben már vezettünk 2-0-ra, utána 10 perc alatt 4 tiszta 100%-os ziccert hagytunk ki, és ez megbosszulta magát! 3 szögletből 3 gólt kaptunk. Jelen helyzetben sajnos ennyi volt bennünk. Gyökeres változásra van szükség! További sok sikert kívánok a Mikepércs csapatának!

Tabella (dél)

1. Ebesi SBKE 7 6 0 1 38-12 18 2. Derecskei LSE 7 5 2 0 15-4 17 3. Konyári SE 7 5 1 1 17- 16 4. Nádudvari SE 8 4 0 4 30-20 12 5. Nagyrábé 7 4 0 3 20-11 12 6. Biharkeresztesi VSE 7 3 1 3 14-19 10 7. Mikepércs 8 3 1 4 21-28 10 8. NSC Nagyhegyes 7 2 1 4 16-23 7 9. KSE Földes 7 1 2 4 10-24 5 10. Báránd KSE 8 1 1 6 14-26 4 11. Blondy FC Esztár 7 1 1 5 14-34 4

