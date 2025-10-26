Vasárnap egy mérkőzést játszottak a vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályának déli csoportjában.

Megyei foci: Mikepércs és Nádudvar feszült egymásnak vasárnap

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mikepércs - Nádudvari SE 2-3 (0-1)

85 néző Vezette: Percze Zs.(Tóth M., Török Z.)

Mikepércs: Gebei Cs. - Tasi I., Dobos Á., Nagy I., Kelemen Á., Timák Cs., Folytán Z., Tar D., Gulyás P., Kovács Zs., Kropok D. Vezetőedző: Péter István

Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G., Bojtor P., Horváth R., Csige Zs., Nemes B., Horváth A., Fekete M., Petrusz P., Félegyházi V., Kiss T. Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Gulyás P., Timák Cs. Ill. Horváth A.(3), Jók: Kropok D., Gulyás P. ill. Horváth A., Ifi:

Péter István: Sajnos nem sikerült itthon tartani a három pontot. Jól kezdtük a mérkőzést: rengeteg helyzetet, ziccereket alakítottunk ki, tizenegyest harcoltunk ki, mégis egy gólos hátrányban mentünk szünetre. A második félidőben még nyomasztóbb volt a csapatom fölénye, mégis mi kaptuk a gólokat. 0-3 után már csak a szépítésre futotta. Gratulálok a Nádudvar csapatának... az a csapat, amelyik 5-6 helyzetből 3 gólt szerez mindenképp dicséretet érdemel. Márciusban próbálunk felzárkózni a tabella első feléhez.

Gere Csaba: Az első félidőben mi rúgtuk a gólt, viszont az ellenfélnek volt több helyzete. A másodikat nagyon jól kezdtük, 3-0-nál le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de a hazaiak egy jól eltalált lövéssel vérszemet kaptak, így ki-ki meccs lett belőle. Összességében megérdemelten nyertünk.

TABELLA (DÉL)

1. Ebesi SBKE 9 8 0 1 42-13 24 2. Konyári SE 9 6 2 1 21-10 20 3. Derecskei LSE 9 5 4 0 17-6 19 4. Biharkeresztesi VSE 9 5 1 3 21-23 16 5. Nádudvari SE 9 5 0 4 33-22 15 6. Nagyrábé 9 5 0 4 23-13 15 7. Mikepércs 10 3 1 6 24-33 10 8. NSC Nagyhegyes 9 2 3 4 22-29 9 9. KSE Földes 9 1 2 6 12-31 5 10. Blondy FC Esztár 9 1 2 6 18-40 5 11. Báránd KSE 9 1 1 7 18-31 4

