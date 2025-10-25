29 perce
Megyei foci: a másodosztályban is pattanásig feszültek az idegek!
Igazságos döntetlenek, megsemmisítő vereségek, örömjáték. Mindenből kijutott a héten a megyei foci szerelmeseinek.
A 10. forduló mérkőzéseit játszották a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó bajnokság II. osztályának szombati játéknapján.
ÉSZAK
Nyírábrány - Nyírmártonfalva SE 4-0 (3-0)
100 néző Vezette: Tóth B.(Szilágyi N., Boa L.)
Nyírábrány: Küzmös Gy. - Kiss R., Madar T., Klé M., Gerghel E., Klein I., Küzmös A.(Küzmös Gy.), Pintye P.(Sándor L.), Török P., Tóth S.(Gerghel Gy.), Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B.(Havrilla I.), Tóth T., Dénes S., Szemán N.(Kiss G.), Terdik R.(Mandics I.), Szemán T.(Kövér M.), Szilágyi M., Kiss I., Tömöri L., Patalenszki J.(Kiss G.) Játékosedző: Konyári Sándor
Gól: Madar T.(2), Tóth S., Gerghel E., Jók: Madar T. Ill. senki Ifi:
Küzmös György: Úgy gondolom, a mai mérkőzést az elejétől kezdve kontrolláltuk, egy percig nem forgott veszélyben a győzelmünk. Így utoljára Dorog ellen játszottunk. Amit ma láttam: lelkesen harcosan fociztunk, jó volt nézni, olyan gólokat rúgtunk, amit ritkán látok. Köszönöm a hozzállást, további sok sikert a falvának, és még köszönöm a korrekt játékvezetést is! Így is lehet! Hajrá, Ábrány!
Konyári Sándor: Először is gratulálok azoknak, akik ma cserben hagyták a csapatot. Majd azoknak, akik ezt szégyenteljes, szánalmas és fegyelmezetlen, labdarúgásra nem hasonlító valamit produkálták. Ezt a mérkőzést már a kezdő sípszó előtt elvesztettük.
Hajdúdorog SE - Bestrong SC II 2-4 (2-1)
110 néző Vezette: Kovács Á.(Gulyás S., Kaprinyák A.)
Hajdúdorog: Kompár B. - Mondok D., Balla K.(Sándor J.), Dálnoki Zs.(Balogh A.), Szilágyi B.(Sándor P.), Papp L., Anga A.(Percze N.), Gyúró B., Kompár B., Pogácsás J., Kökényesi Zs. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(Vadon M.), Magyar M., Kapusi B.(Fehér S.), Molnár M., Novák Á., Radványi R., Besenczky D., Nagy Bátor Á., Kubán Z., Gergely B.(Takács A.) Játékosedző: Novák Ádám Péter
Gól: Kompár B., Dálnoki Zs. Ill. Novák Á., Lénárt P., Kapusi B., Magyar M., Jók: senki ill. mindenki, Ifi:
Dálnoki Zsolt: Gratulálunk az ellenfélnek. Magunknak mielőbbi észheztérést, mert a második meccset bukjuk el vezető pozícióból. Hajrá Dorog, jövő héten javítunk!
Novák Ádám Péter: Az első félidőben rengeteg kihagyott helyzet volt! Lezárhattuk volna a meccset, ennek ellenére 1 gólos hátránnyal fordultunk, amit magunknak köszönhetünk! Tudtuk, hogy meg fogjuk fordítani a meccset, ha pár dolgot rendbe rakunk! A második félidőben fegyelmezettebben játszottunk és meg is lett az eredménye! Gratulálok a csapatnak, nagy küzdelem volt! További sok sikert a Hajdúdorog csapatának! Hajrá, BeStrong!
Hajdúhadházi FK - Petőfi Sportegyesület 2-3 (0-3)
80 néző Vezette: Szűcs L.(Piskóczi Zs., Mátyás L.)
Hajdúhadház: Tompa Sz. - Balogh I., Lakatos L., Gergely D.(Juhász I.), Kovács K.(Fekete I.), Halder P., Horváth A., Lakatos Sz.(Hegedűs S.), Nagy I., Dávid T.(Molnár D.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Petőfi: Hajkó B. - Lakatos M., Rózsa N., Béres Cs., Pozsák N., Nagy A., Balogh T., Illés P., Csecsődi R.(Simon M.), Sisa J.(Málik R.), Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Gól: Horváth A., Lakatos M. Ill. Illés P., Rózsa N., Balogh T. Jók: senki ill. mindenki, Ifi:
Nagy István Zsombor: Az első félidő alapján megérdemelten nyert a lelkes vendég csapat! Nekünk pedig el kell gondolkozni!
Krekk János: Nem vártuk túl jó előjelekkel a mai meccset, sok minden kérdéses volt! De meccs kezdete előtt olyan nyugalmat láttam az öltözőben, amilyet már régen! Az első félidőben nagyon szervezetten és céltudatosan játszott a csapat, a másodikban pedig csúszott-mászott mindenki, hogy megőrizzük az eredményt! Ez egy igazi csapat munka volt. Az ellenfélnek és a játékvezetőknek további sok sikert kívánok. A csapatnak pedig üzenem, hogy este nem kell szégyellni meginni egy jó pálinkát! Köszönöm és hajrá, Nyíracsád!
Görbeházi KSE - Tiszacsege VSE 0-6 (0-3)
90 néző Vezette: Zámbó T.(Sütő J., Kovács R.)
Görbeháza: Szilágyi K. - Siket R.(Tóth P.), Tóth A.(Siket Gy.), Hajdú R.(Toronyai L.), Urbán K.(Sebők A.), Fábián Sz.(Szabó I.), Ilyés Z., Pálinkás P., Pók D., Csőke K., Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Draveczky L., Nagy B. Vezetőedző: Simon Zoltán
Gól: Deli G.(2), Nagy B.(2) Kovács A., Balázs Z. Jók: senki ill. Nagy B., Deli G., Ifi:
Szolnoki Attila: Mint ahogy azt a fél szezon is tükrözi, az eredmények és a látottak alapján megérett személyemmel kapcsolatosan a váltás. Ettől függetlenül gratulálok a Tiszacsege csapatának a győzelemhez.
Simon Zoltán: Ma is sikerült 11-en össze jönni, de nem vallottunk szégyent, sima magabiztos győzelmet arattunk! Gratulálok a csapatnak! Így is lehet!
Józsa SE - Polgár VSE 0-0 (0-0)
100 néző Vezette:Papp J.(Pintér Á., Erdélyi D.)
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D.(Boros J.), Balogh T.(Sárközi E.), Iványi Á., Uri M., Farkas Z., Dezső M., Hamvas E., Csenyánszky B.(Bardi Á.), Gál Sz.(Iványi D.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Polgár: Csomós D. - Bolgár D., Puzsár A., Balogh M., Reszegi L., Kádas K., Bojti L., Farkas S., Rédai N., Száraz Á., Antal J. Játékosedző: Antal József
Gól:., Jók: senki ill. mindenki, Ifi:
Szabó Mátyás: Sajnos a mai meccsen ennyi volt bennünk. Akartunk, mentünk, meg voltak a helyzeteink is, de sajnos nem tudtunk betalálni. Le a kalappal a Polgár előtt. Jó pihenést mindenkinek erre a szűk 5 hónapra.
Antal József: Hatalmas gratuláció mindenkinek, aki ma itt volt! Győzelemmel felér ez a döntetlen. Tizenegyen voltunk, két sérülés után is megoldottuk simán és akár nyerhettünk is volna ha a feltételek egyenlőek!
Tabella (Megye II Észak)
1. Józsa SE 10 7 1 2 22-10 22
2. Egyeki SBSE 9 6 2 1 30-11 20
3. Nyírmártonfalva SE 9 6 0 3 23-24 18
4. Hajdúdorog 9 5 0 4 29-18 15
5. Bestrong SC II 9 5 0 4 25-24 15
6. Nyírábrány 8 4 2 2 20-15 14
7. Tiszacsege 9 3 2 4 23-17 11
8. Polgár VSE 9 3 2 4 22-23 11
9. Hajdúhadházi FK 9 3 1 5 18-27 10
10. Petőfi Sportegyesület 8 2 0 6 17-36 6
11. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0
DÉL
Biharkeresztesi VSE - Blondy FC Esztár 2-0 (0-0)
100 néző Vezette: Vékony T.(Szilágyi Z., Árva A.)
Biharkeresztes: Orbán J. - Kovács B., Jenei R.(Szabó K.), Lakatos Zs., Baranyi I., Balogh A.(Mérő P.), Okos T.(Buka Sz.), Buka Á., Mészáros I.(Erdei M.), Pukoli J., Bíró G.(Lakatos A.) Vezetőedző: Mohácsi Sándor
Esztár: Makula Cs. - Mándi L., Pellei E., Mező R., Nagy P., Mona P., Halász B., Lantos T., Tóth J., Gurzó M., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Gól: Lakatos Zs., Okos T., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:
Mohácsi Sándor:
Vajas Vera: Egyenlő erők küzdelme volt, csak az eredmény nem lett az. Amíg 11-en voltunk, nem volt baj. De ettől fontosabb dolgom is van. Meg kell, hogy köszönjem Sanyó Olivér munkáját! Nyugodjon békében!
NSC Nagyhegyes - Derecskei LSE 2-2 (1-1)
80 néző Vezette: Papp N.(Nagy R., Boros-Szrapkó S.)
Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Oláh G., Szabó Z., Szabó B., Szabó Sz., Bíró B., Szabó Balázs.(Bak Z.), Váczi P., Jeges K., Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály
Derecske: Zsirps V. - Alimán A., Horváth G., Csizmadia Cs., Makula Cs., Kovács B., Vadász I.(Tóth S.), Fekete B., Juhász Cs.(Vértesi T.), Kiss S., Tóth L.(Ritli R.) Vezetőedző: Benedek Barnabás
Gól: Erdélyi Zs., Oláh G. Ill. Csizmadia Cs., Alimán A., Jók: senki ill. senki, Ifi:0-15
Plókai Mihály:
Benedek Barnabás: Mindenki figyeljen egy új dologra: mától Derecske ellen a kapufa is gól! Üzenem a szövetségnek nyugodtan megtoldhatja a büntetésemet, amíg ők ilyen játékvezetőket és ellenőröket küldenek!
Konyári SE - KSE Földes 4-1 (3-0)
85 néző Vezette: Hetrovics R.(Czinege T., Hajdu B.)
Konyár: Cseh I. - Seres T., Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Tóth L.(Tamási G.), Varga Sz., Urbán P.(Farkas T.), Makula I.(Rézműves K.), Nagy Z.(Tamási S.), Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor
Földes: Horváth Zs. - Wéninger A., Cseppentő F., Szőnyi L.(Papp Z.), Károlyi N., Faragó Gy., Balogh M., Vincze N., Boér L.(Balku T.), Kiss P.(Kelemen T.), Pocsai G. Vezetőedző: Nagy Róbert
Gól: Urbán P.(2), Makula I., Szőnyi L.(ög) ill. Balogh M., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:1-2
Czibere Tibor: Amilyen körülmények közt nekimentünk a mai meccsnek, gratulálok a fiúknak, mert nagyon szép győzelmet arattunk!
Nagy Róbert: Gratulálok a Konyár csapatának! Jelen helyzetünkben nagy nekünk ez a nagypálya! 60 méterig jól játszunk, még majdnem szépen is, csak hát a támadó zónában leblokkolunk. Meccsek óta gólhelyzeteink, ziccereink töredékét tudjuk kihasználni.
Az ellenfeleinkkel rúgatjuk a gólokat. Ha ők nem tudnak helyzetet kialakítani ellenünk, megcsináljuk mi nekik!
Küzdeni akarásból ötösre vizsgáztak ma a srácaim! Lehet rám haragudni, lehet engem köpködni, hetek óta folyamatosan 5-6 hiányzóval játszunk, de akkor is sportszerűen viselkedek az ellenféllel, minimum az, hogy megköszönöm a játékot, és nem átnézve embereken! Főleg nem úgy, hogy már több éves sporttisztelet volt! Ifi csapatunknak gratulálok a kiharcolt győzelemhez!!
Nagyrábé - Ebesi SBKE 0-1 (0-1)
105 néző Vezette: Kriston T.(Katona L., Szűcs B.)
Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Kovács A., Makai Á., Dan T.(Mezei E.), Etele L., Bakonszegi M., István B., Török Zs., Jenei L.(Bodó T.), Diószegi G.(Balogh P.) Vezetőedző: Bodó Lajos, Jenei Gábor
Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O.(Kovács M.), Fodor N., Csizi R.(Borúzs T.), Szűcs P., Ötvös S., Mertin L., Kocsis L.(Bartha G.), Szabó M., Andirkó I., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint
Gól: Fodor N. Jók: ill. Szabó M., Mertin L., Ifi:1-1
Bodó Lajos, Jenei Gábor: Jó iramú mérkőzésen, sajnos, egy elkerülhető góllal ellenfelünk vezetést szerzett, melyet már nem tudtunk sajnos kiegyenlíteni. Ennek ellenére egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokesélyes csapatnak. Gratulálok a csapatunknak és sok sikert kívánunk az Ebesnek!
Leiter Bálint: A korai gólunk után kiengedtünk, így kiegyenlített lett az első játékrész. A másodikban viszont inkább nekünk volt helyzetünk, de sajnos nem tudtuk már növelni az előnyünket. Értékes három pont a mai! További sok sikert a hazaiaknak!
A Mikepércs - Nádudvari SE találkozót vasárnap rendezik.
Tabella (DÉL)
1. Ebesi SBKE 9 8 0 1 42-13 24
2. Konyári SE 9 6 2 1 21-10 20
3. Derecskei LSE 9 5 4 0 17-6 19
4. Biharkeresztesi VSE 9 5 1 3 21-23 16
5. Nagyrábé 9 5 0 4 23-13 15
6. Nádudvari SE 8 4 0 4 30-20 12
7. Mikepércs 9 3 1 5 22-30 10
8. NSC Nagyhegyes 9 2 3 4 22-29 9
9. KSE Földes 9 1 2 6 12-31 5
10. Blondy FC Esztár 9 1 2 6 18-40 5
11. Báránd KSE 9 1 1 7 18-31 4
