A 10. forduló mérkőzéseit játszották a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó bajnokság II. osztályának szombati játéknapján.

Megyei foci: a másodosztályban is pattanásig feszültek az idegek!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

ÉSZAK



Nyírábrány - Nyírmártonfalva SE 4-0 (3-0)

100 néző Vezette: Tóth B.(Szilágyi N., Boa L.)

Nyírábrány: Küzmös Gy. - Kiss R., Madar T., Klé M., Gerghel E., Klein I., Küzmös A.(Küzmös Gy.), Pintye P.(Sándor L.), Török P., Tóth S.(Gerghel Gy.), Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B.(Havrilla I.), Tóth T., Dénes S., Szemán N.(Kiss G.), Terdik R.(Mandics I.), Szemán T.(Kövér M.), Szilágyi M., Kiss I., Tömöri L., Patalenszki J.(Kiss G.) Játékosedző: Konyári Sándor

Gól: Madar T.(2), Tóth S., Gerghel E., Jók: Madar T. Ill. senki Ifi:

Küzmös György: Úgy gondolom, a mai mérkőzést az elejétől kezdve kontrolláltuk, egy percig nem forgott veszélyben a győzelmünk. Így utoljára Dorog ellen játszottunk. Amit ma láttam: lelkesen harcosan fociztunk, jó volt nézni, olyan gólokat rúgtunk, amit ritkán látok. Köszönöm a hozzállást, további sok sikert a falvának, és még köszönöm a korrekt játékvezetést is! Így is lehet! Hajrá, Ábrány!

Konyári Sándor: Először is gratulálok azoknak, akik ma cserben hagyták a csapatot. Majd azoknak, akik ezt szégyenteljes, szánalmas és fegyelmezetlen, labdarúgásra nem hasonlító valamit produkálták. Ezt a mérkőzést már a kezdő sípszó előtt elvesztettük.



Hajdúdorog SE - Bestrong SC II 2-4 (2-1)

110 néző Vezette: Kovács Á.(Gulyás S., Kaprinyák A.)

Hajdúdorog: Kompár B. - Mondok D., Balla K.(Sándor J.), Dálnoki Zs.(Balogh A.), Szilágyi B.(Sándor P.), Papp L., Anga A.(Percze N.), Gyúró B., Kompár B., Pogácsás J., Kökényesi Zs. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(Vadon M.), Magyar M., Kapusi B.(Fehér S.), Molnár M., Novák Á., Radványi R., Besenczky D., Nagy Bátor Á., Kubán Z., Gergely B.(Takács A.) Játékosedző: Novák Ádám Péter

Gól: Kompár B., Dálnoki Zs. Ill. Novák Á., Lénárt P., Kapusi B., Magyar M., Jók: senki ill. mindenki, Ifi:

Dálnoki Zsolt: Gratulálunk az ellenfélnek. Magunknak mielőbbi észheztérést, mert a második meccset bukjuk el vezető pozícióból. Hajrá Dorog, jövő héten javítunk!