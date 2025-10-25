A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 12. fordulójának eredményei:

Megyei foci: Nem véletlen emlegették a Guiness-rekordok könyvét...

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Aqua-General HSE - Hajdúböszörményi TE 3-0 (1-0)

130 néző Vezette: Kriston T.(Tóth M., Horváth G.)

HSE: Sávolt Á. - Kónya Cs., Butor L., Tóth L., Bárány B.(Fábián P.), Sinyi T., Éles Z.(Bordán A.), Mezei B., Karika B., Sallai Cs.(Kovács B.), Pallagi J.(Potor M.) Vezetőedző: Szabó László

HTE: Nagy S. - Lakatos Zs.(Zámbó P.), Papp P., Csecsődi I., Olajos I., Koszta M.(Mizsei Sz.), Horváth L.(Molnár G.), Révész M., Szanyi D., Fehér Z.(Nagy Sz.), Kovács Á.(Bagdi L.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Tóth L.(2), Fábián P., Jók: mindenki ill. senki

Szabó László: Az orkán erejű, viharos szél tudtuk, hogy nem a mi játékunknak fog kedvezni! Nem megfelelő ritmusban játszottunk, mégis nagyon sok helyzetet tudtunk kialakítani! Ilyen pontatlannak még soha nem láttam a csapatot a befejezéseknél! Hozzáteszem, az ellenfél kapusa parádésan védett, neki mindenképpen gratulálok!

Rákos Csaba: Ezer sebből vérezve, becsületesen bele állva szenvedtünk vereséget egy jobb csapattól! Gratulálok a Szoboszlónak! Mi pedig próbáljuk feltölteni a keretet!



Nyíradony VVTK - BUSE 2-4 (1-2)

140 néző Vezette: Rizán Zs.(Gajdics Z.m, Gálfi F.)

Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Polgár G.), Bíró B., Gyurina J.(Makkai M.), Perényi R., Vietorisz Á.(Bagdi R.), Tüzes Zs.(Vincze G.), Bara M., Németi M.(Szilágyi T.), Tövisháti M.(Forgó P.), Siska G.(Szabó I.) Játékosedző: Szabó Balázs

BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D.(Mező Sz.), Alimán J., Sipos R.(Hudák B.), Nagy R.(Takács B.), ERtsey Zs., Ékes G., Spitzmüller L., Nagy D. Vezetőedző: Szitkó Róbert

Gól:Bara M., Makkai M. ill. Spitzmüller 2, Éves , Szatmári Jók: senki ill. Mindenki, Ifi:1-2

Szabó Balázs: Rém gyenge játékvezetés mellett az ellenfél pontrúgásainál elaludtunk, így megérdemelt vendég siker született!

Szitkó Róbert: Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a csapat erejét mutatja, hogy hátrányból is magabiztosan tudtunk nyerni.

Hajdúnánás FK - Létavértes SC’97 16-0 (8-0)

170 néző Vezette: Faragó F.(Kovács Z., Szentesi D.)