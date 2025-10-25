49 perce
Megyei foci: Nem véletlen emlegették a Guiness-rekordok könyvét...
Ismét izgalmas találkozókat hoztak a vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályának mérkőzései. Olyan csapat is akadt, amely látszólag rekordvereséget szenvedett el. Még szerencse, hogy idegenben...
A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 12. fordulójának eredményei:
Aqua-General HSE - Hajdúböszörményi TE 3-0 (1-0)
130 néző Vezette: Kriston T.(Tóth M., Horváth G.)
HSE: Sávolt Á. - Kónya Cs., Butor L., Tóth L., Bárány B.(Fábián P.), Sinyi T., Éles Z.(Bordán A.), Mezei B., Karika B., Sallai Cs.(Kovács B.), Pallagi J.(Potor M.) Vezetőedző: Szabó László
HTE: Nagy S. - Lakatos Zs.(Zámbó P.), Papp P., Csecsődi I., Olajos I., Koszta M.(Mizsei Sz.), Horváth L.(Molnár G.), Révész M., Szanyi D., Fehér Z.(Nagy Sz.), Kovács Á.(Bagdi L.) Vezetőedző: Rákos Csaba
Gól: Tóth L.(2), Fábián P., Jók: mindenki ill. senki
Szabó László: Az orkán erejű, viharos szél tudtuk, hogy nem a mi játékunknak fog kedvezni! Nem megfelelő ritmusban játszottunk, mégis nagyon sok helyzetet tudtunk kialakítani! Ilyen pontatlannak még soha nem láttam a csapatot a befejezéseknél! Hozzáteszem, az ellenfél kapusa parádésan védett, neki mindenképpen gratulálok!
Rákos Csaba: Ezer sebből vérezve, becsületesen bele állva szenvedtünk vereséget egy jobb csapattól! Gratulálok a Szoboszlónak! Mi pedig próbáljuk feltölteni a keretet!
Nyíradony VVTK - BUSE 2-4 (1-2)
140 néző Vezette: Rizán Zs.(Gajdics Z.m, Gálfi F.)
Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Polgár G.), Bíró B., Gyurina J.(Makkai M.), Perényi R., Vietorisz Á.(Bagdi R.), Tüzes Zs.(Vincze G.), Bara M., Németi M.(Szilágyi T.), Tövisháti M.(Forgó P.), Siska G.(Szabó I.) Játékosedző: Szabó Balázs
BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D.(Mező Sz.), Alimán J., Sipos R.(Hudák B.), Nagy R.(Takács B.), ERtsey Zs., Ékes G., Spitzmüller L., Nagy D. Vezetőedző: Szitkó Róbert
Gól:Bara M., Makkai M. ill. Spitzmüller 2, Éves , Szatmári Jók: senki ill. Mindenki, Ifi:1-2
Szabó Balázs: Rém gyenge játékvezetés mellett az ellenfél pontrúgásainál elaludtunk, így megérdemelt vendég siker született!
Szitkó Róbert: Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a csapat erejét mutatja, hogy hátrányból is magabiztosan tudtunk nyerni.
Hajdúnánás FK - Létavértes SC’97 16-0 (8-0)
170 néző Vezette: Faragó F.(Kovács Z., Szentesi D.)
Hajdúnánás: Kovács D. - Varga B.(Virág G.), Bencze D., Pelles G., Tóth B.(Papp K.), Újvári Zs., Pelles D.(Török Á.), Bohács B., Gellén B.(Pápa Sz.), Tóth G.(Porkoláb B.), Pinczés K. Vezetőedző: Daróczi Péter
Létavértes: Kovács I. - Emeka A., Amanku P., Szalma N., Ágoston Á., Ojo O., Pankotai L:, Gyarmati Á., Oláh J., Ahmed R., Mazsu S. Vezetőedző: Árva Barna
Gól: Pelles G.(7), Ujvári Zs.(5), Tóth G., Virág G., Bencze D., Pelles D., Jók: Pelles G. Ill. senki Ifi:
Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak!
Árva Barna: Korrekt játékvezetés mellett benne vagyunk a Guiness-rekordok könyvében.
Monostorpályi SE - Sárréti DSK 2-2 (2-2)
180 néző Vezette: Tóth T.(Szabó P., Czibere B.)
Monostorpályi: Bakonyi N. - Erdős B., Bojti Á., Rostás G., Csörgő K., Szabó M.(Nemes E.), Juhász N., Kereszti M.(Kertész T.), Zurbó B., Bacsó A., Szilágyi A. Vezetőedző: Bereczky Bence
Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Kecskés G.), Kiss Cs., Jenei B.(Kolompár A.), Kiss N., Vass Á., Horváth Á., Nagy L., Kiss D., Nagy M., Dul S. Vezetőedző: Szabó Lajos
Gól: Rostás G., Zurbó B. Ill. Vass Á., Szabó T. Jók: senki ill. Kiss B., Kiss D., Ifi:3-0
Bereczky Bence: A színvonal gyenge volt, az iram hasonlított egy labdarúgó mérkőzésre. Érzésem szerint közelebb álltunk a győzelemhez, azonban amatőr gólokat kaptunk, ez nem fér bele egy Udvari ellen, így igazságos a döntetlen. Van egy edzők által kedvelt mondás:
Aki hét közben firkál, hétvégén nem fog tudni írni.
Mi a keddi 20 fős edzés után még csak firkálni sem firkáltunk, kifogyott a toll, értem ezt a csütörtöki edzéslétszámra, és a négy napos szünet miatt távolmaradókra. Zárójelben, és nem kifogásként jegyezném meg, hogy nagyon hiányzott egy játékosunk, akit érthetetlen okokból 3 meccsre tiltottak el. Sok sikert kívánok a vendégeknek.
Szabó Lajos: Az első félidőben potyogtak a gólok, sajnos most a védelmünk nem volt a helyzet magaslatán, könnyű gólokat kaptunk. A második félidőben csak helyzetekig jutott mindkét gárda, így egy igazságos döntetlen született. Egy élvezhető, jó iramú sok hibával tarkított mérkőzést láthattak a nézők. A két egyesület jó barátságot ápol egymással, Nyilas Józsinak köszönjük a finom vacsorát. Hajrá Udvari! Ui.: Az egyesületünk végső búcsút vett Szerze Csaba támogatónktól illetve Tóth Imre(öcsi bácsi) régi játékosunktól. Nyugodjanak békében!
Püspökladányi LE - Bestrong SC 4-1 (2-1)
150 néző Vezette: Nazsa T.(Papp Á., Tóth M.)
Püspökladány: Kunkli Z. - Szabó P.(Németh M.), Simon N., Orbán P.(Tőke T.), Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Mester M.), Ferenczi L., Fegyverneki Zs., Nagy V.(Gurbai J.), Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté
Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Kuszkó D.(Gurbai B.), Barabás Z.(Balogh B.), Juhász B.(Bartók P.), Berki B., Katona T., Sallai T.(Csák Zs.), Nagy N.(Virág B.), Katona Z.(Kang J.), Ferenczi T.(Fási D.) Vezetőedző: Köstner Tamás
Gól: Fegyverneki Zs.(3), Tőke T. Ill. Sallai T., Jók: Fegyverneki Zs. Ill. Ifi:1-7
Szabó Máté: A mai mérkőzés mindkét csapat számára kulcsfontosságú volt. Hosszú, rossz szériában vagyunk, ez az első félidőben érezhető is volt a játékunkon. A mai meccs döntött afelől, milyen célokért küzdhetünk a jövőben. Én tisztelem annyira az ellenfelet, hogy nem nyilatkozom azt, hogy azért nyertünk, mert jobban kvalifikált játékosaink vannak, főleg úgy, hogy sem a teljes keretet, sem a körülményeket nem ismerem. Inkább úgy érzem, hogy ma a jobb helyzetkihasználás döntött. Fontos volt, hogy ma végre a szerencse sem fordult el tőlünk.
Köstner Tamás: Egy dolgot csinálunk profi módon: kiássuk szépen az árkot és abba módszeresen lökjük bele magunkat. Még szerencse, hogy nagy méretű a telefonom kijelzője, így látom magunkat a tabellán.
Hajdúsámson - Balmazújvárosi FC 0-4 (0-2)
160 néző Vezette: Forgács K.(Győri L., Tóth Á.)
Hajdúsámson: Kökényesi Cs. - Virág T., Samad A., Bartha Z., Erdős R., Nagy J., Tóth B., Kiss L., Trencsényi J., Éles M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk
Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz., Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Somogyi S., Csiszár I., Galla P., Drobina M., Nagy T., Kovács B. Vezetőedző: Kerek Balázs
Gól: Veres Z., Drobina M., Csiszár Sz., Bartha Z.(ög), Jók: senki ill. Veres Z., Kovács B., Rákos B., Linzenbold Zs., Nagy T.
Tamás Márk: Elég mély gödörben vagyunk. Beleestünk egy olyan szériába, amiből nem könnyű kimászni. Sok a fiatal játékosunk, akik talán még nem érzik igazán egy vereség súlyát. Próbáljuk összeszedni a csapatot, nem egyszerű, de mindent megteszünk a következő győzelemért! A vendégcsapat ma megérdemelten győzött, gratulálunk nekik! Hajrá, Sámson!
Kerek Balázs: Az első 10-15 percet leszámítva uraltuk a mérkőzést. Igazán nagy lehetősége nem volt az ellenfélnek, ezért nagyon büszke vagyok a csapatra. A második félidőben voltak még lehetőségeink, de ne legyünk telhetetlenek, amiért jöttünk, azt elvisszük! Csak így tovább és gratulálok a csapatnak! További sok sikert az ellenfélnek!
Bocskai SE - Téglás VSE 1-2 (1-2)
120 néző Vezette: Sarkadi Zs.(Rácz T., Kovács Z. II.)
Bocskai: Kolompár J. - Vértesi N., Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Fekete I., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Szarvas L., Károlyi A., Szabó K. Vezetőedző: Kovács György
Téglás: Ovszijenko V. - Csapó A., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Csonka T., Danó Zs., Lovas R., Kóka R., Kapusi J., Kiss J. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir
Gól: Kolompár K. Ill. Nagy K., Lovas R., Jók: senki ill. mindenki, Ifi:0-5
Kovács György: Egy X-es meccsen maradtunk alul. Játékban még mindig javulnunk kell, mert nagyon sokat ívelgetünk. Volt két nagy ziccerünk is az egyenlítésre, de sajnos kimaradtak. Megyünk tovább, küzdünk a bennmaradásért!
Ovszijenko Volodimir: Egy nagyon brusztolós, nagyon küzdelmes mérkőzésen sikerült megszerezni a három pontot! További sok sikert a Vámospércs csapatának!
Kabai Meteori SE - DEAC 1-1 (1-1)
120 néző Vezette: Hajdú I.(Nagy B., Dr. Szigeti K.)
Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Furkó L., Molnár Cs., Oláh S., Kígyós K.(Johan Gy.), Ladó S.(Nagy J.), Plókai G., Kádár N.(Kovács M.), Somogyi I., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter
DEAC: Osztotics B. - Kolozsváry P.(Szopkó V.), Oláh D., Pirka T.(Fischer T.), Bartók Cs.(Dudás G.), Kecskés M., Légrádi M., Grecskó M., Nagy A.(Vadon M.), Kőrizs Á.(Papp G.), Almási Z. Vezetőedző: Korhut Mihály
Gól: Kígyós K. Ill. Kőrizs Á. Jók: senkii ill. Senki
Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak! Az első félidőben a vendég csapat, a másodikban mi játszottunk jobban. Igazságos eredmény született! További sok sikert kívánok a DEAC csapatának!
Korhut Mihály: Az első félidőben nagyon jól játszottunk, uraltuk a meccset. Az utolsó másodpercben kaptunk egy gólt. A másodikban visszaesett a játékunk, egy 50-50-es mérkőzés alakult ki, de sajnos az eredmény nem változott már. Szokták mondani, hogy idegenben jó az X, azt gondolom, ez ma is érvényes valamennyire. Megyünk tovább és megpróbálunk jövő héten javítani!
Megyei foci I. osztály tabella:
1. Hajdúnánás FK 12 11 1 0 55-11 34
2. Aqua-General HSE 12 9 1 2 37-11 28
3. Balmazújvárosi FC 12 9 0 3 46-19 27
4. Monostorpályi SE 12 8 1 3 30-15 25
5. Hajdúsámson 12 7 1 4 37-17 22
6. Sárréti DSK 12 6 4 2 24-14 22
7. DEAC 12 6 2 4 34-18 20
8. BUSE 12 6 1 5 28-19 19
9. Püspökladányi LE 12 5 1 6 24-34 16
10. Téglás VSE 12 3 6 3 17-17 15
11. Kabai Meteorit SE 12 3 4 5 19-23 13
12. Hajdúböszörményi TE 12 2 2 8 11-24 8
13. Bestrong SC 12 2 2 8 15-33 8
14. Nyíradony VVTK 12 1 5 6 14-28 8
15. Bocskai SE 12 2 1 9 18-41 7
16. Létavértes SC’97 12 0 0 12 7-92 0
