Labdarúgás

25 perce

Micsoda? Nem hiszed el, milyen hotelben lakik a DVSC megbukott edzője!

Az Ahmat Groznij a kilencedik helyen áll. Máté Csaba arról is szót ejtett, hogy a rég elfeledett orosztudását is elő kellett vennie.

Haon.hu

Az FTC és a Debrecen korábbi edzője jelenleg Oroszországban él és dolgozik. Máté Csaba augusztus óta a Ferencváros volt vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov által irányított Ahmat Groznij edzői stábjának tagja.

20240903_Máté Csaba a DVSC új edz?je_MP_HBN-104
Máté Csaba nem sok időt töltött Debrecenben
Forrás: Napló-archív

Máté Csaba ezt gondolja az orosz ligáról

Máté Csaba legutóbb az M1 aktuális csatornának nyilatkozott, hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Kiderült, hogy a magyar edző a csapat központjaként is funkcionáló 32 emeletes szállodában lakik. Bár Máté több nyelven, így angolul is beszél, az öltözőben az orosz a hivatalos nyelv.

Rég elfeledett orosztudásomat elő kellett vennem, amikor a nyáron a klubhoz igazoltam. Igyekszem pótolni a hiányosságokat, a futballnyelvnek is utánajártam már. Hiába van spanyol és angol tolmács a csapat mellett, még a régebben itt futballozó afrikai játékosok is megtanultak oroszul

– magyarázta Máté Csaba, aki kitért az orosz liga erőviszonyaira is. – Elsősorban a moszkvai csapatok, illetve a Krasznodar és a Zenit emelkedik ki a mezőnyből, az anyagi hátterük kimagasló, és mások mellett képesek megfizetni olyan dél-amerikai játékosokat, akik a nyáron majd a világbajnokságon szerepelnek.

Tizenhárom játéknap után a Krasznodar vezeti az orosz bajnokságot a Lokomotiv Moszkva és a CSZKA Moszkva előtt, az Ahmat Groznij pillanatnyilag a kilencedik helyen áll a 16 csapatot felvonultató tabellán. 

A Máté Csabáék által felkészített együttes legközelebb november 2-án, vasárnap lép pályára a Baltika ellen. A teljes interjú itt olvasható.

 


 


 

